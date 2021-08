Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 10 de agosto, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 14 de agosto.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 10 de agosto

SAN MARTÍN DE PORRES 11:00 – 16:00

URB. CONDEVILLA MZ M11, P11, R11, S11, JR. FLORA TRISTAN CDRA 29, JR. ANTENOR ORREGO CDRA 25, 29, JR. PEDRO OLIVEIRA CDRA 24, 25, 29, JR. FELIX DEL VALLE ESQ. ORREGO 500, JR. FELIX DEL VALLE CDRA 4, 5, JR. HORACIO URTEAGA CDRA 29, JR. HUSARES DE JUNIN CDRA 4, JR. VICTOR LI CARRILLO CDRA 4, JR. ZEGARRA BALLON CDRA 4, JR. RICARDO PALMA CDRA 4, AV. UNIVERSITARIA CDRA 4, URB. EL ROSARIO MZ F, G, H, I, PJE. CARLOS LA TORRE CDRA 1.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 17:30

URB. URANIO MZ I, J, ASOC. POB. VIRGEN DE LAS MERCEDES DE CHUQUITANTA MZ A, B, C, D, E, F, PROVIV. VIRGEN DE GUADALUPE MZ B1.

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00

JR. ALFREDO MENDIOLA 2000 (REPSOL COMERCIAL)

HUACHO 08:30 A 13:30

Calle Adan Acevedo cuadra 2, Calle Domingo Coloma cuadra 1 y 2, Av. 28 de Julio 196, Av. San Martin 191, ubicados en el distrito

Miércoles 11 de agosto

CERCADO DE LIMA 09:00 – 17:30

JR. JUAN DEL MAR Y BERNEDO CDRA 10

MAGDALENA 09:30 – 17:30

PLAYA MARBELLA, COSTA VERDE GRIFO PRIMAX, CORREDOR RIBEREÑO COSTA VERDE.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 15:30

JR. LAS LOMAS N°650-ZARATE / AV. CAJAMARQUILLA / CERCA DEL PSJ.INTI

CARABAYLLO 11:00 – 16:00

ASOC. DE VIV. EL ROSEDAL DE CARABAYLLO O ASOC. DE VIV. VIRGEN DE LA ASUNCIÓN MZ A, B, C, D, E, F, G.

CALLAO 09:00 – 10:00

JR. CONSTITUCION CDRA 7, JR. MONTEAGUDO CDRA 1, CALLE MANCO CAPAC CDRA 6, JR. MONTEVIDEO CDRA 1.

CARABAYLLO 11:00 – 12:00

URB. SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ C2, C4, C5, C10, URB. EL ESTANQUE DE COPACABANA MZ A, B, E.

CARABAYLLO 15:00 – 16:00

ASOC. VIV. LOS CEDROS DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, F, G, M, N.

CARABAYLLO 16:30 – 17:30

ASOC. VIV. LOS CEDROS DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. HISTORICO CON CON MZ A, B.

HUARAL 13:30 A 18:00

Camino A Huando, Av. Huando, Alameda Huando, Lotiz. Las Delicias, Av. Huando Ex. Cooperativa, Sct. Milagro Bajo Huando, Ca. Los Tulipanes, Hab. Urb. El Portal De Huando, Av. Milagro Bajo; ubicados en el distrito de Huaral.

Jueves 12 de agosto

SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:00 – 18:00

JUNTA DE POB. POSESIONARIOS SECTOR EL VALLE JICAMARCA ANEXO 22 MZ CA, CA2, CB, CB1, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, BC, BZ, BN, ASOC. PROP. DEL VALLE SECTOR 1 Y 2 VILLA SAN ANTONIO MZ B2, D2, E2, F2, ASOC. LOS ALAMOS SECTOR EL VALLE ANEXO 22 MZ CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CB-6, CB-7, CB-8, CB-9, CB-10, CB-12, CB13, CB-13A, CB-13B, CB-13C, CB-14, CB-15, CB-16, CB-16A, CB-17, CB-18, CB-19, CB20, CB-21, CB-22, CB-23, CB-24, CB-25, CB-26, CB-26A, CB-27, CB-28, CB-29, CB-30, CB-30A, CF-1, BY-3, BY-4, ASOC. LOS CLAVELES SECTOR EL VALLE ANEXO 22 MZ CA2, CD1, CD2, CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH5A, CH5B, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH10A.

MAGDALENA 10:00 – 16:00

CALLE MARISCAL RAMON CASTILLA CDRA 5, 6, 7, 8, 9, CALLE JOSE BARRENECHEA (CUSCO) CDRA 5, 6, 7, JR. JUNIN CDRA 6, JR. ULISES DELBOY (LEONCIO PRADO) CDRA 7, 8, 9, 10, 11, CALLE SAN MARTIN CDRA 6, 7, CALLE FCO. PAVON CDRA 6, 7, JR. SAN MARTIN CDRA 5, 6, JR. JOAQUIN LEGUIA CDRA 2, JR. FUENTE Y CORTEZ CDRA 7, JR. ECHENIQUE CDRA 7, 8, JR. VALENCIA CDRA 4, 5, 6, JR. JOSE GALVEZ CDRA 4, 5, 6, JR. BOLOGNESI CDRA 5, 6, MERCADO CENTRAL DE MAGDALENA, JR. ENRIQUE LLOSA CDRA 5, 6, CALLE COMERCIAL CDRA 0, 1.

CARABAYLLO 11:00 – 16:00

URB.TORRE BLANCA ANEXO 11/CA.TUPAC AMARU FTE. SAB 15907A

CANTA 09:00 – 18:00

CR CANTA KM 65.5 SN, M KM.64.5 - L 6 VALLE DE CHILLON, PARCELA GARBANZAL ALTO STA ROSA DE QUIVES, C.P SANTA ROSA DE QUIVES MZ B, C, D, G, K, M, AV GERMAN FERNANDEZ CONCHA MZ C, D, CA SAN MARTIN DE PORRES MZ A, C, G, JR STO TORIBIO DE MOGROVEJO MZ D, CR KM 64 EL MIRADOR DE QUIVES, CARR A ARAHUAY MZ A, CARRETERA A OBRAJILLO, JR SANGRAS C.P LACHAQUI, PROLOG JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ N, PS 16 DE ENERO MZ T AV 15 DE ENERO S/N, JR AUGUSTO B LEGUIA CDRA 1 LACHAQUI, PROLOG VIRGEN DEL CARMEN S/N, JR DE LA CARIDAD CDRA 3, PLZA DE ARMAS CDRA 2 LACHAQUI, JR SAN FCO DE ASIS CDRA 3, JR 25 DE ABRIL CDRA 1,2,3 LACHAQUI, CA PRINCIPAL S/N PARIAMARCA, PS A MZ C URB CIRCUNVALACION, CA BELEN CDRA 4, AV LOS ROSALES MZ 63, AV AUTOPISTA CHILLON TRAPICHE, AV 23 DE OCTUBRE MZ E1, JR SAN BERNARDO DE CLARAVAL MZ K1, CA CESAR OYAGUE MZ T, PS JUSTO MEJIA MZ D, CA MARCO VILLALTA MZ A, JR A UGARTE S/N CARHUA CANTA, URB EL ROSAL DE SANTA ROSA MZ A, ASOC RESIDENCIAL DE VIV LA ALBORADA MZ H, JR SANTA ROSA MZ 2, JR TRUJILLO SAN JOSE CANTA, JR TRUJILLO 3304, CARHUA CANTA MZ B, PROG DE VIV VENECIA MZ E, FUNDICION MCAL CACERES MZ A, JR SANTA ROSA 206-208 LOCALIDAD DE CARHUA, CP SAN JOSE DE CABALLERO MZ C, AV ESTANCIA SIRHUAYO CARRETERA CANTA KM 10, MZ D LT 5 YANGAS, CA SAN MIGUEL S/N, REVOLUCION CDRA 1, 2, 6, 7, SANTA ROSA CDRA 6, JR SAN MIGUEL S/N, CA OSCAR BARRENECHEA CDRA 5, CA ESTADIO MUNICIPAL REF POSTE 374681, AV GRAU CDRA 4, AV NUEVA, PROLONGACION CON JR GRAU OTROS CANTA, AV CAYETANO QUIROS CDRA 0, 2, 3, AV 26 DE JUNIO CDRA 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CARRETERA PACCHACRUZ, JR CAYETANO KM 104.1, ESQUINA JR TARAPACA Y BOLOGNESI, BOLOGNESI CDRA 2, JR INDEPENDENCIA Y JR CAYETANO M 125 L SB LT 10, CARRETERA OBRAJILLO, CIRCUNVALACION CDRA 0, 1, 2, 6, JR SANGARARA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR TARAPACA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, JR INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 3, 4, JR GRAU CDRA 1, 2, 3, 4, 5, CENTRO POBLADO CANTA MZ 126, 127, 127B, 134, 142, 143, CA CANCAY, JR PROLONG INDEPENDENCIA LT 07, JR BOLOGNESI CDRA 0, 1, 2, 3, 4, VALLE CHILLON BAJO CARRETERA CANCAY, PS EL CARMEN MZ 134, SANTA ROSA MZ D LT 4, JR PROLONG. SANGARARA S N CANTA, PJE OLAYA CDRA 0, 4, JR EL CARMEN 114, ARICA CDRA 4, 6, AV CHILLON CDRA 2, 3, 4, AV NUEVA CDRA 0, 1, AV INDEPENDENCIA CDRA 2, 3, AV TARAPACA MZ 130 LT 17, AV TACNA CDRA 3, AV SAN FRANCISCO, CA CASTILLA CDRA 0, CA - VALLE CHILLON BAJO SAN ALEJANDRO HDA. EX FUNDO LA CABANA OBRAJILLO, CA SAN FRANCISCO CDRA 5, CHILLON CDRA 2, 3, 4, , SAN ISIDRO CDRA 2, 3, COMERCIO CDRA 0, 1, 2, MILAGROS CDRA 4, 5, FRATERNIDAD CDRA 4, FUNDO PACHACAMA, FUNDO STA ROSA, CA TACNA CDRA 5, CASTILLA CDRA 0, JR ARICA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6 , JR ANDRES CACERES CDRA 1, 2, 4, 5, 6, CARRETERA CANTA OBRA, CA LAUREANO ROJAS CDRA 1, JR CANTAMARCA CDRA 1, 2, JR PROLONGACION CDRA 6, JR TACNA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR MARICAL CASTILLA CDRA 1, 2, OBRAJILLO CDRA 1, JR COMERCIO CDRA 1, LIBERTAD CDRA 2, PROLONG. AV 26 DE JUNIO, PROLONG. TACNA CDRA 6, PSJE ARICA, OTROS CALLE EL ECUADOR, PROLONG. ANDRES A CACERES CDRA 6, PROLONG. INDEPENDENCIA S/N LT 07, PLAZA DE ARMAS CDRA 3, COMUNIDAD CAMPESINA DE OBRAJILLO, PSJE SANTA ROSA CDRA 1, PSJE CHILLON CDRA 3, 4, PUEBLO DE OBRAJILLO, PAMPA LLANTA, PSJE OLAYA CDRA 4, SAN JUAN DE OBRAJILLO, CR CANTA KM 100 OTROS SECTOR INGENIO, CA ARAHUAY LT 08-A C.P. SANTA ROSA DE QUIVES, AV ESTANCIA SIRHUAYO CARRETERA CANTA KM 10.

HUARAL 08:30 A 13:30

Calle Derecha cuadra 03, Ca. Benjamin Vizquerra, Ca. Luis Colan; ubicados en el distrito de Huaral.

SUPE 07:00 A 17:30

Camino Carrosable a C.P. La Venturosa Baja.; ubicados en el distrito de Supe.

Viernes 13 de agosto

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 18:00

URB. AZCARRUNZ JR. SAN ANTONIO CDRA 7.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:30

PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 80, 81, MZ B6, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 78, 79.

COMAS 09:00 – 18:00

URB. VILLA COLLIQUE MZ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, F4, S4, X5, JR. TEODORO GARRIDO CDRA 6, 9, JR. LOS PLANETAS MERCADO CENTRAL AÑO NUEVO, JR. NEPTUNO CDRA 2, 6, 9, JR. JOSE MELENDEZ CDRA 3, JR, MIGUEL GRAU CDRA 1, 2, JR. VELAZCO CDRA 2, CALLE JUPITER CDRA 1, JR. MARTE CDRA 2, JR. LOS PLANETAS CDRA 1, 2, 3, JR. GREGORIO MIRANDA CDRA 1, 3, MZ W5, JR. PORTOCARRERO MZ S1, X5, JR. VENUS CDRA 1, AV. TUPAC AMARU CDRA 46, 47, 48, 73, 74.

VENTANILLA 09:00 – 17:00

A.H. MINI PARQUE CERRO CACHITO MZ A, C, M S/N - L 01-A A.H. MINI PARQUE INDUSTRIAL CERRO CACHITO, M G - L 12 (REF FTE SAM 15464) A.H. SAN PABLO CIUDAD NUEVO PACHACUTEC, PARCELA LA MARINA 1-A DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, L 01 ASOC DE VIV PROYECTO ESPECIAL CIUDAD SCT PARCELA SECCION LA MARINA, AV ACCESO A CIUDAD DE PACHACUTEC KM 3 OTROS LA PARCELA CERRO CACHITO DEL PROYECTO ESPECIAL CIUDAD, M M - L 2 ASOC DE VIV PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, PARCELA 1-B, PARCELA LA MARINA 1- A KM 3 AV. ACCESO A PACHACUTEC URB. POPULAR DE INTERES SOCIAL, AV ACCESO A CIUDAD PACHACUTEC KM 4 MARGEN IZQUIERDA.

Sábado 14 de agosto

CERCADO DE LIMA 09:00 – 15:00

GUILLERMO DANSEY ESQ. NICOLAS DUEÑAS, CDRA 18, 19.

BREÑA 09:00 – 15:00

BRASIL/ JR. RESTAURACIÓN AV. ROSA PELAEZ/ JR. RESTAURACIÓN

COMAS 09:00 – 17:00

URB. SANTA LUISA I ETAPA CALLE SAN CARLOS CDRA 63, MZ 1-I, CALLE SAN AURELIO CDRA 2, MZ 1-H