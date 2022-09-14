¡Atención! Desde hoy hasta el sábado habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

La empresa Enel informó que desde hoy, miércoles 14 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 17 de septiembre.
En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.
“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.
Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.
Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:
Miércoles 14 de septiembre
VENTANILLA 09:30 – 17:00
URB. INDUSTRIAL DE VENTANILLA CALLE NICOLAS COPERNICO CDA 1.
PUENTE PIEDRA 10:00 – 16:00
CENTRO POBLADO ZAPALLAL AV. LEONCIO PRADO CDRAS 6, 7, 8, 9, MZ E, F, G, G1, H, H1, CALLE SANTA GENOVEVA MZ A, H1, I1, CALLE SANTA ISABEL MZ P1, Q1, CALLE SANTA MARCELA MZ E, E1, F1, CALLE SANTA MARTHA MZ H, H1, CALLE SANTA VICTORIA CDRA 20, MZ F1, G1, JR. EL ZAPALLAL CDRA 9, MZ D1, E, E1, F1, G1, H1, P1, Q1, R, R1, S1.
SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00
A.H. TUPACA AMARU II AV. CIRCUNVALACION CDRA 20, MZ D, E, F, H10, I, K, CALLE 1 MZ F, G, I, J, D, K, T, CALLE JAVIER PEREZ DE CUELLA CDRA |1, MZ B, C, J, CALLE NACIONES UNIDAS MZ D, E, F, H, I, J, K, JR. FAUSTINO SANCHEZ CARRION MZ D, E, JR. FRANCISCO O´CONNOR CDRA 1, MZ B, I, JR. JOSE QUIÑONES MZ C, D, JR. PEREZ DE TUDELA MZ B, C, E, F.
COMAS 10:30 – 14:30
P.J. COLLIQUE JR. PACHACUTEC SEDAPAL.
HUAURA 08:00 – 17:30
CLIENTES: 80093U Y 80094U, UBICADOS EN EL DISTRITO DE VÉGUETA
Jueves 15 de septiembre
CALLAO 08:00 – 18:00
A.H. 7 DE JUNIO MZS. C, D, E, H, A.H. RUGGIA MZS. C, D, E, H, BARRIO FISCAL NO. 2 MZ. G, CALLE ANCASH CDRAS. 6, 7, 8, 27, CALLE AYACUCHO CDRA. 1, CALLE COCHRANE CDRAS. 5, 6, CALLE VILLAR CDRAS. 5, 6, 7, JR. LORETO CDRAS. 9, 10, PSJE. ANCASH MZ. G, PSJE. JAZMÍN MZS. D, E, G, PSJE. LAS MARGARITAS MZS. A, B, PSJE. MARISOL MZS. D, H, PSJE. PRIVADO MZS. B, C, CDRA. 7
RÍMAC 08:30 – 14:30
CONDOMINIO TECHO PROPIO I ETAPA (MIRANDA CONSTRUCTORES S.A.)
COMAS 09:30 – 17:00
URB. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, DLT2, DLT3, DLT6, DLT7, DLT8, E, E1, ELT1, ELT2, ELT3, ELT4, ELT6, ELT7, ELT8, ELT9, F, FLT1, FLT2, FLT3, FLT4, FLT5, FLT6, FLT7, FLT9, G, GLT1, GLT2, GLT3, GLT6, GLT7, H, HLT1, HLT7, HLT9, I, J, K, L, M, N, ASENTAMIENTO HUMANO LOS UPIS CIUDAD DE LIMA MZS. A, B, C, ASOCIACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO MZ. C, URBANIZACIÓN LA ALBORADA MZS. E, E2, K, JR. LAS CHIRIMOYAS CDRA. 1, JR. SAN ANTONIO CDRAS. 1, 2, JR. SAN GUALBERTO CDRAS. 1, 2, JR. SAN JAVIER CDRA. 2, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRA. 3, JR. SAN JUAN BOSCO CDRA. 2, AV. LOS INCAS CDRA. 44, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS. 3, 26, 45, 73, 89, 93, 94, 95, CALLE EL ROCÍO CDRA. 3, PSJE 4 CDRA. 1
LURIGANCHO-CHOSICA 09:30 – 13:00
COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 5, C, L, L5, M5, N, N5, O, O5, P, P5, R, R5, S, S5, S9, T, T5, U, ANEXO 8 MZS. L, M, M5, N, N5, O, P, Q, Q5, R, S, T
SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:30 – 17:30
A.H. 9 DE FEBRERO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U
LURIGANCHO-CHOSICA 14:00 – 17:30
COMUNIDAD CAMPESINA JICAMARCA MZS. 8, J, J1, K, K1, L, L1, ANEXO 8 MZS. J, J1, K, K1, L, L1
SAN JUAN DE LURIGANCHO 15:30 – 17:30
AGRUP. FAM. FE Y ESPERANZA DE NUEVA VIDA MZ. B, AGRUP. FAM. LOMAS DE NUEVA VIDA MZS. A, B, E, A.H. 1 DE SETIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, L, Z, A.H. NUEVA VIDA MZS. E, G, H, I, Z, A.H. PROY. INT. LOS ÁNGELES MZS. B, C, D, E, F, G, H, A.H. 9 DE FEBRERO MZS. MZS. B, C, D, E, F, G, H
JESÚS MARÍA 08:30 – 18:30
AV. BRASIL CDRAS, 1, 22, 23, 24, AV. GRAL. GARZÓN CDRAS. 1, 2, 22, 23, AV. GRAL. MANUEL VIVANCO CDRAS. 1, 2, 3, AV. JOSÉ ARNALDO MÁRQUEZ CDRAS. 2, 22, AV. MANUEL CIPRIANO DULANTO CDRAS. 1, 2, 3, AV. SAN FELIPE CDRAS. 1, 2, JR. DIEGO DE ALMAGRO CDRAS. 1, 2, JR. LUIS N. SÁENZ CDRAS. 23, JR. RÍO DE JANEIRO CDRAS. 1, 2, 24, JR. TORIBIO ARÁ CDRAS. 1, 2, PSJE. LOURDES CDRA. 1, PSJE. PRIVADO CDRAS. 1, 2, PSJE. SANTIAGO CDRAS. 2, 22
VENTANILLA 13:30 – 17:00
A.H. LOS LICENCIADOS MZ. B, A.H. LOS PINOS MZS. A, B, B1, C, C1, D, A.H. PROGRESO DESARROLLO 2000 MZS. B, C, D, F, G, I, J, URB. SECTOR MARÍA JULIA MZS. 10, 11, 12, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, B1, B8, C, D, E
Viernes 16 de septiembre
SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30
A.H. STA. MARÍA MZS. F3, I3, A.H. STA. MARÍA AMP. PARCELA 1 MZS. A, B, C, D, D3, E, F, G, A.H. STA. MARÍA AMP. PARCELA 2 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, AGRUP. FAM. CRUZ DE MAYO MZS. F3, AGRUP. FAM. EL AYLLU DE STA. MARÍA MZS. A1, B, B1, C, C1, D1, E, E1, F, F1, A.H. STA. MARÍA PARCELA 1 MZS. A, B, C, D, D3, E, F, G, ASENTAMIENTO HUMANO SANTA MARÍA PARCELA 2 MZS. H, I, J, CIUDAD MARISCAL CÁCERES PARCELA 1 MZS. A, A3, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G3, H, H3, I, I3, J, J3, A.H. STA. MARIA AMPL. SECTOR 1RO AGOSTO MZS. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ, Ñ1, P1, U1, V1, W1, X1, Y1
COMAS 09:00 – 17:00
FUNDO AGRAGRIA CHACRA CERRO MZS. C, F, L
CALLAO 09:30 – 17:30
AV. PACASMAYO CDRAS. 6, 48, 49, AV. TOMÁS VALLE CDRAS. 32, 35, 37, 38, 49, CALLE ALFONSO UGARTE CDRAS. 1, 2, CALLE AUGUSTO PONS MUZZO CDRAS. 1, 2, CALLE JOSÉ DE LA RIVA AGÜERO CDRA. 1, CALLE JULIO C. TELLO CDRAS. 1, 3, URB. JORGE CHÁVEZ MZS. A, B, C, D, E, F, G, URB. CABO G.C. JUAN INGUNZA VALDIVIA (VIPOL) MZ. B, URBANIZACIÓN EL CONDOR MZ. A
AUCALLAMA 14:00 – 16:00
CLIENTE PM0891 (SUM: 2252615) CARRETERA AUCALLAMA, REF PLAZA DE ARMAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA
Sábado 17 de septiembre
VENTANILLA 08:30 – 18:30
URB. ZONA INDUSTRIAL DE VENTANILLA MZS. I, I10, I8, M1, CALLE MANTARO CDRAS. 1, 2
SAN JUAN DE LURIGANCHO 18:30 – 14:30
ASENTAMIENTO HUMANO CERRO EL SAUCE ALTO MZS. A, B, C, D, E, U, UV, ASOC. VIV. SAN MARCOS MZ. A, URBANIZACIÓN INCA MANCO CÁPAC MZS. A, K, L, QV, U, UV.
COMAS 09:00 – 18:00
A.H. CASUARINAS MZS. A, B, D, E, F, X1, A.H. MONTE CALVARIO MZS. A, B, C, D, E1, F, G, H, I, J, X8, A.H. SOLEDAD ALTA