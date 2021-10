Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, viernes 15 de octubre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 17 de octubre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Viernes 15 de octubre

INDEPENDENCIA 09:00 – 17:00

AV NARANJAL CDRA 3, 4, LAS FRAGUAS CDRA 3, AV ALFREDO MENDIOLA CDRA 48.

INDEPENDENCIA 11:00 – 16:00

CALCUCHIMAC CDRA 1, SINCHI CDRA 1, VALLE SAGRADO CDRA 1, ANTUCOYA CDRA 1, HUAYTA CDRA 0, 1, 2, A.H VALLE SAGRADO DE LOS INCAS MZ A, B, C, D, E, F, H, P, AV 24 DE DICIEMBRE MZ DM A.H 12 DE FEBRERO MZ A, A17, A18, A20, A21, A23, A24, C, C17, C18, B17, D, E, F, D18, D17, D19, D20, D22, D23, D24, G, H, I, J, K, M, N, P, M A.H. VALLE HERMOSO DE LOS INCAS MZ A, A16, B16, C16, D16, D18, COTAHUASI CDRA 1, VILCANOTA CDRA 2, ATUNCOYA CDRA 2, QUISQUIES CDRA 1, LOS CLAVELES CDRA 1, A.H CRUZ DE MAYO MZ A, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, O PRIMA, P, P PRIMA, Q, A.H LAS 3 MANZANAS MZ A LT 07.

SAN JUAN DE LURIGANCHO – SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 19:00

ANEXO COMUNAL NRO 2 LAS VIZCACHERA MZ B, C, D, E, F, FB, F1, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, WA, Y5, ASOC. PRO VIV COMPRADORES DE TERRENO DE CAMPOY MZ L, P1, Q, U, V, V1, W, Y, Z, Z1, ASOC, COMUNIDAD CAMPESINA LA VISCACHERA MZ A, AV PRECURSORES MZ V1 LT 1, CA 19, 23, 24 ASOC. PRO VIV COMPRADORES DE TERRENO DE CAMPOY, SECTOR LOS JARDIBES DE JICAMARCA CA 24, MZ V LT 33, CA DAVID SAMAME CDRA 4, COM. CAMPESINA LA VIZCACHERA MZ A, B, C, D, E, F, F1, G, H, I, J, K, L, N, MZ LT 00 PSTO SALUD CORAZON DE JESUS, SAN ANTONIO DE JICAMARCA, PROLONGACION LOS PROCERES MZ B, E, H.

ANCON 09:00 – 17:00

BARRIO LAS LATAS DE ANCON, CALLE LOA CDRA 8, A.H. LAS BRISAS DE ANCON MZ A, A.H. LOS GIRASOLES MZ A, B, A.H. NUEVA ERA MZ E, G, H, I, M, N, O, Q, PROG. MUN. OASIS MZ A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, N1, N2, O, O1, P, Q, R, S, T, U, PROG. ECOLOGICO VILLA LAS DUNAS MZ A, B, B1, C, C1, D, E, F, G.

CALLAO 08:30 – 17:30

A.H SARITA COLONIA MZ A, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, U, W, AV CARLOS CUETO FERNANDINI MZ R LT 05, A.H TIWINZA MZ W.

SAN MARTIN DE PORRES 09:00 – 18:00

AV LOS OLIVOS CDRA 10, LOS OLIVOS MZ A, B, ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZ A, B, C, D, E, F, G, ASOC VIV. LOS ALISOS MZ E, G, H, I, L, M, A.P LOS PINOS DEL NORTE MZ A, B, C, VIRGEN DEL ROSARIO E, G.

SUPE 00:00 A 18:00

Carretera a Caral, C.P. La Venturosa y demás centros poblados de Caral, ubicado en el distrito de Supe.

Sábado 16 de octubre

SAN JUAN DE LURIGANCHO – SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 17:00

ASOC. DE POBLADORES DE CERCADO ANEXO 22 JICAMARCA MZ P, AV SINCHI ROCA MZ Q LT 1 SUBLT 2 SCT EL PEDREGAL ANEXO 22 JICAMARCA.

CARABAYLLO 09:30 – 17:30

LAS VENTAS CDRA 1, A.H MORIHIZA MZ B, C, D, E, F, A.H SOL NACIENTE MZ C, B, H, I, I1, J, K, L, AGRUPACION FAMILIAR EL PORVENIR 5TO SECTOR MZ A, B, C, D, E, F, G, CA GENERAL CANTERAC CDRA 2.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

LA PAMPILLA CDRA 1, LA PAMPILLA MZ I3, I4, AV REVOLUCION CDRA 2, 3, PAVAYACU MZ I1 LT 09, URB ZONA INDUSTRIAL MZ I1 LT 03, 05, 06, 08, 09, 13, 15.

HUAURA 09:00 A 15:00

A.A.H.H. Alberto Fujimori, ubicado en el distrito de Huacho.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

LA PAMPILLA CDRA 1, LA PAMPILLA MZ I3, I4, AV REVOLUCION CDRA 2, 3, PAVAYACU MZ I1 LT 09, URB ZONA

Domingo 17 de octubre

LIMA 09:00 – 17:00

JR. JOSE CELENDON CUADRA 7