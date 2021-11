Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 18 de noviembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 20 de noviembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 18 de noviembre

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

AGRUP FAM SEÑOR DE LA ESPERANZA MZ A, B, C, D, AGRUP CRISTO VENCEDOR LAS FLORES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. MARTIRES DEL PERIODISMO MZ BB, F, G, H, S, Z1, AGRUP FAM GRACIA CALVARY CHAPEL MZ D LT 10, AGRUP. FAM CASUARINAS DE MARTIRES MZ I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, W.

LIMA CERCADO 09:00 – 09:15

AV MAQUINARIAS CDRA 18, 19, 21, 29, LAS FÁBRICAS CDRA 2, 3.

LIMA CERCADO 10:45 – 11:00

AV MAQUINARIAS CDRA 18, 19, 21, 29, LAS FÁBRICAS CDRA 2, 3.

LIMA CERCADO 13:00 – 13:15

AV ARGENTINA CDRA 14, AV GUILLERMO DANSEY CDRA 15, MONSEFU CDRA 8, 9.

LIMA CERCADO 14:45 – 15:00

AV ARGENTINA CDRA 14, AV GUILLERMO DANSEY CDRA 15, MONSEFU CDRA 8, 9.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

URB LOTIZACIÓN DE CHILLÓN MZ D, G, H, I.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOC LAS TRES REGIONES MZ D, E, F, G, H, K, L, ASOC PROP DEL VALLE DE CHILLÓN MZ A LT 15, ASOC PEQUEÑOS AGRICULTORES DEL VALLE DE CHILLÓN MZ A, A1, ASOC DE CIV MUNICIPAL LUIS PARDO NOVOA MZ C LT 2, 3, 4, 5, COOP AGRARIA GALLINAZO PARCELA 50, 55.

RIMAC 08:00 – 18:00

FRANCISCO PIZARRO CDRA 5, 6, AV DE LOS PRÓCERES CDRA 1, 2, AV MANCO INCA CDRA 1, AV MARISCAL CASTILLA CDRA 1, CA SÉRVULO GUTIÉRREZ CDRA 1, JR VILLACAMPA CDRA 1, 2, JR VIRU CDRA 5, 6, PSJE EL AGUILA CDRA 1, YANEZ CDRA 1.

HUARAL 08:30 A 14:30

AVENIDA CHANCAY, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL.

Viernes 19 de noviembre

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 17:00

AV FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN CDRA 4, 9, FLORA TRISTÁN CDRA 4, AV PERSHING CDRA 9, CLEMENTE CDRA 1, FRANCISCO GRAÑA CDRA 6, OVIEDO CDRA 1, M GAMERO CDRA 4.

LOS OLIVOS 09:30 – 17:30

URB ANGÉLICA GAMARRA II ETAPA MZ A, C, D, E, F, G H, H1, JR CÉSAR VALLEJO CDRA 14, 15, 16, JR ESTIBINA CDRA 37, JR REJALGAR CDRA 14, 15, JR RUBI CDRA 15, URB PALMAS REALES MZ E, F, G, H, I, L, JR HUALCAN CDRA 12, 13, 14, 15, JR POMABAMBA CDRA 13, JR PALMAS REALES CDRA 13, COOP VIV ANGÉLICA GAMARRA MZ A, B, D, E, G, H, J, URB LOS PINARES MZ J LT 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

COYLLUR CDRA 1, 3, 4, AV CAJAMARQUILLA CDRA 17, 18, UNID INM. 3, 4 URB CARHUIDE.

LIMA CERCADO 09:30 – 09:45

AV GUILLERMO DANSEY CDRA 17, JR CONDESTABLE JOSÉ CELENDÓN CDRA 9.

LIMA CERCADO 11:15 – 11:30

AV GUILLERMO DANSEY CDRA 17, JR CONDESTABLE JOSÉ CELENDÓN CDRA 9.

LIMA CERCADO 13:30 – 13:45

ALEMANIA CDRA 25, AV COLONIAL CDRA 16, 17, 18, AV GUILLERMO DANSEY CDRA 16, 17, 18, AV NICOLAS DUEÑAS CDRA 10, AV OSCAR BENAVIDES CDRA 16, 17, JOSÉ CELENDÓN CDRA 10, PEDRO FARFÁN CDRA 11.

LIMA CERCADO 15:15 – 15:30

ALEMANIA CDRA 25, AV COLONIAL CDRA 16, 17, 18, AV GUILLERMO DANSEY CDRA 16, 17, 18, AV NICOLAS DUEÑAS CDRA 10, AV OSCAR BENAVIDES CDRA 16, 17, JOSÉ CELENDÓN CDRA 10, PEDRO FARFÁN CDRA 11.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 17:30

KM 67 CARRETERA LIMA CANTA SUB LT 9A C.P SANTA ROSA, AV LIMA CANTA KM 66.5, CA HUANDOY BAJO SUB L 9D, CANTA KM 67 LT 1 URB HUANDOY BAJO, FDO LLPITA LA TOMA KM 66 LIMA CANTA, JR FRANCISCO ARAMBURU MZ C LT 16, 17, FUNDO HUANCHUY KM 67.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 16:00

PROVIV SANTO DOMINGO COPACABANA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, PROVIV LOS ALAMOS DE COPACABANA MZ A, B, C, D, E, F, F4, G, H, I.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

ASOC DE PROPIETARIOS CANTA GALLO MZ A, D, F, AV MALECON CHILLÓN CDRA 17.

SAN MARTIN DE PORRES 08:30 – 17:30

ASOC EL PARAISO DEL NORTE II ETAPA MZ A, D, E, F, G, H, PROVIV EL CARIBE DE NARANJAL 3ERA ETAPA MZ A LT 3, PROVIV RESIDENCIAL SANTA MARÍA DE NARANJAL MZ A, B, C, F, G, PROVIV LOS ALAMOS MZ A, B, C.

HUAURA 08:00 A 15:00

CC.PP. SANTA ISABEL, SECTOR INGRESO A PESQUERA HAYDUCK, UBICADOS EN EL DISTRITO DE VÉGUETA.

Sábado 20 de noviembre

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00

A.H. 12 DE AGOSTO SECTOR 1 MZ A, B, C, E, E1, G, H, I, J, K, L, M, ALISOS CDRA 7, 8, LOS AMARANTOS CDRA 7, 9, 10, 11, EL AMARGÓN CDRA 40, CALISTEMO CDRA 9, 10, EL ABUTILON CDRA 38, J.S. CHOCANO CDRA 12, 13, LAS PALMERAS CDRA 38, 39, 40, 41, 42, FRANCISCO DE ORELLANA CDRA 6, LA PASIONARIA CDRA 39, LAS CAMPANILLAS CDRA 7, LAS FRESAS CDRA 9, 10, LAS SALVIAS CDRA 6, LOS CLAVELES CDRA 6, LOS HELENIOS CDRA 8, 40, 42, LAS HIEDRAS CERA 7, 8, LOS DURAZNOS CDRA 1, PANCHO FIERRO CDRA 39, JOSÉ CHOCANO CDRA 12, 13, GODOFREDO GARCÍA CDRA 6, GUANDU CDRA 39, LAS ACACIAS CDRA 8, SEBASTIAN BARRANCA CDRA 39, TRITOMA CDRA 8, 9, 10, VICTOR LARCO, HERRERA CDRA 4, 40, 41, LAS GUIRNALDAS CDRA 6, 7, LOS CEREZOS CDRA 2.

LIMA CERCADO 13:00 – 13:15

AV GUILLERMO DANSEY CDRA 19, 20, AV LUIS CARRANZA CDRA 18, 19, 20.

LIMA CERCADO 14:45 – 15:00

AV GUILLERMO DANSEY CDRA 19, 20, AV LUIS CARRANZA CDRA 18, 19, 20.

VENTANILLA 08:30 – 16:30

LA PAMPILLA CDRA 1, LA PAMPILLA MZ I3, I4, AV REVOLUCIÓN CDRA 2, 3, PAVAYACU MZ I1 LT 09, URB ZONA INDUSTRIAL MZ I1 LT 03, 05, 06, 08, 09, 13, 15.

COMAS 08:00 – 15:30

AV UNIVERSITARIA CDRA 15, 16, 17, 42, 72, 73, 74, AV ANDRES BELAÚNDE CDRA 9, URB EL RETABLO 2 ETAPA MZ D, E, Y, ASOC TRABAJADORES MUNICIPAL MZ Y LT 1, 2, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 15A, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 26, 57, 46, 55, PS LOS JARDINES CDRA 1, AV BELAÚNDE OESTE CDRA 9.

HUARAL 09:00 A 15:00

CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ACOS, COMUNIDAD DE CANCHAPILCA, LAMPIAN, CARAC, COTO; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS.