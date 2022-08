Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 18 de agosto, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 21 de agosto.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 18 de agosto

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00

AVENIDA 2 DE OCTUBRE MZ B, E, F, F4, N, O, AVENIDA ALFREDO MENDIOLA MZ E, F, AVENIDA HUANDOY MZ A, B, B4, C, D, J, K, K4, M, P, S, AVENIDA ZARAGOZA MZ A, B, O, CALLE 1 MZ D, CALLE 2 MZ L, M, CALLE 27 MZ B, CALLE 35 MZ P, CALLE 4 MZ A, A1, M, O, V, CALLE 5 MZ K, CALLE 6 MZ K, CALLE 7 MZ M, N, K, CALLE 8 MZ J, J4, CALLE ANDALUCÍA MZ K, O, Z, CALLE CÁDIZ MAZ L, M, CALLE D MZ J, N, CALLE E, MZ N, O, U, CALLE EL SACRAMENTO MZ F, H, CALLE F MZ O, Q, CALLE LA DEVOCIÓN MZ A, H, CALLE LA FORTALEZA MZ H, D, CALLE LA PASIÓN MZ C, D, CALLE LA SANTIDAD MZ B, C, CALLE LA UNIDAD MZ E, G, Z, CALLE SALAMANCA MZ N, O, CALLE VALENCIA MZ M, N, JIRON BARCELONA MZ J, JIRON CATALUÑA, JIRÓN EXTREMADURA MZ J, L, JIRÓN SANTANDER MZ A, G, H, JIRÓN SEVILLA MZ F, PASAJE 10, 11, 12, 3, 16, 6, 7, 8, 9,

LA PERLA 08:30 – 17:30

URB. LA PERLA ALTA AV. LA PAZ CDRA 11, AV. LIMA CDRAS 3, 4, 5, 6, 9, AV. SANTA ROSA CDRAS 7, 8, UNIDAD VECINAL LA PERLA CALLE S/N CDRAS 1, 2, 3, CALLE UNION CDRAS 1, 2, JR. ARICA CDRAS 6, 7, 8, 30, JR. ATAHUALPA CDRAS 6, 7, 11, 12, JR. BRASIL CDRAS 1, 2, 4, JR. CAHUIDE CDRAS 2, 5, 6, 9, 10, MZ E, JR. HUASCAR CDRAS 10, 11, 12, JR. MONTEVIDEO CDRAS 1, 2, JR. TARATA CDRAS 6, 7, 8, 30, JR. TUPAC AMARU CDRAS 4, 9, 10, 30, JR. UNION CDRA 2.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:00

A.H. LOS OLIVOS DE PRO MZS. C, L, M, M1, N, O, O1, P, Q, Z, URB. HUERTOS DE NARANJAL MZS. E, F, G, G2A, ASOC. BUENAVISTA MZ. B, ASOC. LOS ÁLAMOS DE NARANJAL MZ. A, ASOC. LOS ÁNGELES DE SAN DIEGO MZS. A, B, C, D, COOP. CENTROMIN PERÚ MZS. A, B, C, D, E, Z, PROG. DE VIV. EL PARAÍSO DEL NORTE MZS. A, D, E, PROG. DE VIV. EL ROSAL DE SAN DIEGO MZS. D, E, PROG. DE VIV. LOS NOGALES DE SAN DIEGO MZ. D, PROG. DE VIV. STA. MARÍA DE NARANJAL MZS. B, C, D, E, URB. SAN JAVIER MZS. 2, G, G2, G2A, G2B, G2C, URB. LOS OLIVOS DE NARANJAL MZS. M.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:30

ASOC. LA RINCONADA DEL NORTE MZS. A, B, C, D, E, F, Z, ASOC. PROP. BELLAVISTA MZ. C, ASOC. DE PROP. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. A, B, ASOC. EL PORVENIR MZ. B, ASOC. LA CAPITANA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, X, ASOC. HIJOS DE LA CAPITANA MZS. A, C, ASOC. LA LÍNEA MZS. S/N, A, B, C, L, M, S, UC, ASOC. LA LOMADA MZS. A, B, C, D, ASOC. SOL DE TAMBO INGA MZS. A, B, C, ASOC. VALLE CHILLÓN MZS. C, ASOC. VILLA FLORIDA DE PUENTE PIEDRA MZ. B, ASOC. VILLA SAN FROILÁN MZS. A, B, C, D, E, I, CENTRO POBLADO MZ. A, URB. EL OLIVAR MZS. A, B, C, URB. VILLA LAS ORQUÍDEAS MZS. A, B, C, CALLE ROMEL CDRA. 2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:00

AGRUP. FAM. 2 DE NOVIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, O, AGRUP. FAM. 27 DE JULIO DE SAN FERNANDO MZS. F, H, AGRUP. FAM. LA RINCONADA DE CANTO BELLO MZ. K, AGRUP. FAM. LAS TERRAZAS DE SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, E, A.H. LAS LOMAS DE CANTO GRANDE MZS. A, B, C, D, E, F, H, R, AMPLIACIÓN LAS LOMAS DE CANTO GRANDE MZ. E, A.H. LAS TERRAZAS DE CANTO GRANDE MZS. A, B, C, D, E, F, F4, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, S2, AMPLIACIÓN LAS TERRAZAS MZS. F, F1, F2, F4, R, S, Y, A.H. 25 DE NOVIEMBRE MZ. A, A.H. PANORAMA 3 DE JULIO MZS. C, K, A.H. SAN LORENZO II MZS. C, D, D3, D4, X, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZS. A, B, C, D, R, A.H. VIRGEN DE LAS NIEVES MZS. A, B, C, D, URB. CANTO BELLO MZS. 2, A, C, D, D12, E, E1, CALLE LOS NOGALES CDRAS. 3, 4, AV. LOS EUCALIPTOS CDRA. S/N, 4, URB. LAS CASUARINAS MZS. S, S1.

CARMEN DE LA LEGUA 11:00 – 18:00

CALLE INDEPENDENCIA CDRAS. 1, 7, CALLE RICARDO PALMA CDRAS. S/N, 1, 2, 7, PSJE. SAN PABLO CDRA. 1, JR. CALLAO CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. ICA CDRA. 2, JR. LIBERTAD CDRAS. 0, 3, 6, 7, JR. TÚPAC AMARU CDRAS. 0, 2, 3, AV. 28 DE JULIO CDRA. 3.

BARRANCA 09:30 – 17:30

CENTRO POBLADO SAN NICOLAS MZ L, LL, M, N, O, P, Q, R, S, T, U

Viernes 19 de agosto

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30

A.H. LAS PALMERAS MZ. A, A.H. AGUAS GASIFICADAS MZ. F, A.H. LA LIBERTAD MZ. A, ASOC. JUAN PABLO AMIGO MZS. A1, AI, U, U15, URB. CANTO GRANDE MZS. A, A1, B, C, C1, D, E, M, T, U, U15, V, V15, URB. CIUDAD SATÉLITE CTO. GRANDE MZ. C12.

VENTANILLA 08:30 – 18:00

A.H. 1RO DE MAYO VILLAMOTO MZ. H, A.H. VILLAMOTO MZS. A, B, C, D, E, E2, F, G, H, I, J, K, L, L PRIMA, L1, M, M1, N, N PRIMA, Ñ, O, O1, P, Q, R, R1, S, T, U, V, W, Z, AMP. VILLAMOTO MZS. K, L1.

BARRANCA 09:00 – 17:30

URB. LA FLORIDA MZ: E, F, K, L, O, P, Q, UBICADO EN EL DISTRITO DE PATIVILCA.

Sábado 20 de agosto

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 18:00

A.H. ARENAL ALTO MZ. J, A.H. LAS LOMAS DE CANTO GRANDE MZ. B, A.H. VILLA MERCEDES MZS. A, C, ASOC. EL PORVENIR MZS. 19, A, A10, B, C, D, E, H, J, COOP. SAGRADA FAMILIA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, Z, URB. CANTO GRANDE MZS. 17, 17A, 2, A, A1, B, B1, B2, C, C8, D, E, E3, F, G, H, I, N, N1, PARC, V, AV. STA. ROSA CDRA. 6, AV. LURIGANCHO CDRA. 8, CALLE MELLEAS CDRAS. 5, 6, CALLE LOS GRANADOS CDRAS. 1, 6, 8, CALLE LOS MOLLES CDRA. 1, CALLE MELLET CDRA. 6, PSJE. PRIVADO CDRA. 6, JR. LA LOMA CDRAS. 2, 3.

Domingo 21 de agosto

CALLAO 09:00 – 17:00

FUNDO BOCANEGRA - CA. A, AV. ELMER FAUCETT 3486, AV. BOCANEGRA CDRA.1, AV. BOCANEGRA 476 URB.BOCANEGRA, JR.LAS MAQUINARIAS 282

CALLAO 10:00 – 16:00

CR VENTANILLA KM. 7.5 PLAYA OQUENDO, PSJE.CAPRICORNIO ALT.KM.14.5 CARRETERA VENTANILLA.