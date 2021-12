Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 2 de diciembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 5 de diciembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 2 de diciembre

LOS OLIVOS 10:00 – 16:00

AV SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 13, 14, URB LOS PINARES MZ L, M, T, CA VIRGEN DEL CARMEN CDRA 14.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 17:00

P.J ANEXO 8 JICAMARCA MZ A3, C3, D3, F3, G3, H3, Q3, R3, ASOC VALLE DEL TRIUNFO MZ A, A3, C3, E3, F3, G3, H3, I3, L3, N3, O3, R3, ASOC VECINAL AGROPECUARIA ARTESANAL MZ A, B, C, A3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, L3, M3, N3, O3, S, ASOC DE LOS COMUNEROS DE JICAMARCA MZ A3, D3, H3.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:30 – 17:30

A.H. EL PEDREGAL MZ G, H, J, ASOC POSESIONARIOS DEL SECTOR EL PEDREGAL ANX 22 MZ D, D1, H, I, J, L, COM. CAMP JICAMARCA ANEXO 22 MZ C, D, D1, F, G, H, I, J, EL CERCADO ANX 22 JICAMARCA MZ B, C, ASOC POBLADORES EL CERCADO MZ C, F G, A.H. QUEBRADA DE CANTO GRANDE SECT EL CERCADO MZ F, J, O, ASOC. DE POB POSES DEL SCT EL PEDREGAL MZ D, D1, H, I, L, C.P. SECTOR CERCADO ANEXO 23 JICAMARCA MZ G, H, L.

CALLAO 08:00 – 17:00

AV ALMIRANTE MIGUEL GRAU CDRA 8, 9, 28, AV MARCO POLO CDRA 1, 2, AV SAENZ PEÑA CDRA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 28, CA COCHRANE CDRA 1, 2, 4, 5, 6, 7, CA COLON CDRA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, JR GUISSE CDRA 1, 2, 3, 4, JR ALBERTO SECADA CDRA 2, JR SALOOM CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6.

HUAURA 08:00 – 09:30 y 16:00 –17:30

CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 168 (SUMINISTRO 2873004), UBICADO EN EL DISTRITO DE VÉGUETA.

CHANCAY 08:30 – 17:30

AA.HH. SEÑOR DE LA SOLEDAD, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHANCAY.

Viernes 3 de diciembre

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

AV SANTA ROSA CDRA 6.

INDEPENDENCIA 08:00 – 17:00

AV GERARDO UNGER CDRA 46, CA LAS PRENSAS CDRA 2, 3, CA LOS TALLERES CDRA 48, JR LOS TORNOS CDRA 1, 2.

INDEPENDENCIA 09:00 – 17:00

A.H BELLAVISTA MZ A, A1, A2, B, C, C1, D, F, G H, I, J, N, M, O, Q, A.H SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, A2, B, F2, G, G1, H, I, I1, I2, I3, J, J1, K, K1, L, L1.

SAN MARTIN DE PORRES 09:30 – 17:30

ALGARROBOS CDRA 1, 2, 3, AV MARCO POLO CDRA 14, AV FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CDRA 1, 2, 3, LOS CANELOS CDRA 1, 2, CA LOS JACINTOS CDRA 14, CA LOS JUNCOS CDRA 12, JR LOS TAMARINDOS CDRA 1.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

A.H AMPLIACIÓN RAMIRO PRIALE MZ A LT 1-4, A.H CESAR VALLEJO MZ A LT 1-9, 11, 12, 13, 15, A.H SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H AMPLIACIÓN SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ B, C, D, E, F, G, H, I, K, L1.

Sábado 4 de diciembre

SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:30 – 16:30

CA ANILLOS VIAL MZ CB, BY, BZ, BZ4, BZ5, BZ6, T2.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

ASOC NUEVO AMANECER MZ A, B, URB LOS REGADORES MZ A, B, C, URB VALLE DE MANTARO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ASOC LAS GARDENIAS MZ A, B, C, ASOC MOSHA MZ A, B, D, E, F, G, H, I, J, A.H PALOMARES MZ A, N, O, P2, P1, URB, MAEHARA MZ A, B, C, D H, ASOC NUEVO AMANECER MZ A, B, A.H ALTO HORIZONTE MZ A, B, C, D, E, F, P.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 17:00

CA JUNIN MZ C, F, G.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

A.H LADERAS DE CHILLON 2DA EXPLANADA MZ T1, U2, U1, U3, U3A.

HUARAL 08:00 – 16:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE RAVIRA, PACARAOS, VISCAS DEL DISTRITO DE PACARAOS; CHAUCA Y SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE SANTA CRUZ DE ANDAMARCA; PASAC Y CHISQUE DEL DISTRITO DE ATAVILLOS ALTOS.

HUAURA 09:00 – 15:00

JR. DOMINGO MANDAMIENTO CUADRA 9 Y 10 (LADO PAR), CALLE MARÍANO MELGAR CDRA 1; CALLE ANTONIO RAYMONDI CUADRA 1; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUALMAY.

Domingo 5 de diciembre

LOS OLIVOS 06:00 – 17:00

JR. SAN GENARO CUADRA 1

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00

LAS HIEDRAS ESQ. LAS PALMERAS