Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 2 de febrero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 7 de febrero.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 2 de febrero

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 14:30

AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA S/N LIGA DISTRITAL DE FUTBOL SJL, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 995, MUNICIPALIDAD DE SJL, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 7, CA SANTA LUISA CDRA 7-8, JR LAS CLAVELINAS MZ T, CA LOS EUCALIPTOS MZ T.

BREÑA 09:00 – 14:00

JR CHAMAYA CDRA 9, 10, PSJ UNANUE CDRA 1, AV ARICA CDRA 13, 14, 15, 16, PSJ VIGIL CDRA 1, 2.

CARABAYLLO 11:00 – 16:00

PROG RES SAN LORENZO DE CARABAYLLO MZ A, C, D, E, F, G, PROVIV SAN DIEGO DE CARABAYLLO III MZ A, B, C, D, PROVIV LAS VIÑAS DE SAN DIEGO MZ A, D, E, F, ASOC PROP RESD LA FLORESTA DE COPACABANA MZ C.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

ASOC DE PROP 01 DE MAYO SCT GRAMADAL MZ D, K1, L, CENTRO POBLADO 1ERO DE MAYO MZ B, C, D, AHM CERRO, CAJAMARCA MZ B, C, E, G, H, CENTRO POBLADO BALCONES MZ A, B, C, D, ASOC DE VIV LA FLORIDA DE PTE PIEDRA MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, ASOC DE PROP ANTOFAGASTA MZ M, ASOC DE POSESIONARIOS 23 DE NOVIEMBRE LAS PALMERAS MZ C, ASOC DE POBL LOS VIÑEDOS DE PTE PIEDRA MZ A, B, ASOC DE PROP 1ERO DE MAYO PARCELA 1 MZ D, E, ASOC LOS, HUERTOS DE TUNGASUCA MZ D1, ASOC DE VIV EL MANANTIAL MZ J, K, L, AHM CERRO CAJAMARCA MZ A, B, C, D, E, F AHM LADERAS 1ERO DE MAYO MZ A, B, C, D, E, ASOC DE PROP Y CMTE DE OBRAS AV TARAPACA MZ M, ASOC DE VIV SAN LUCAS DE PUENTE PIEDRA MZ A, AHM LAS BANDERAS DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, AV ANDRES AVELINO CACERES MZ C-1.

VEGUETA 09:00 A 17:00

Pasaje Solari en el sector de Fundo Tiroler del distrito de Vegueta.

Miércoles 3 de febrero

INDEPENDENCIA 10:00 – 16:00

LOS CEDROS CDR. 1, LOS NARCISOS CDRA 1, 16 DE MARZO CDRA.1,2,3, LOS FICUS CDRA 2 , LOS BOUQUET CDRA1, LOS NARDOS CDRA 1, LAS VIOLETAS CDRA 1, LAS ENCINAS CDRA 2, LOS CAFETOS CDRA 2, LOS DAMASCOS CDRA 1, AV JOSE GALVEZ, AH LA MELCHORITA MZ.C1, LOS CIPRECE CDRA 1, CALLE FLOR DE MAYO CDRA 1, LAS CASUARINAS CDRA 1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 14:30

AHM 9 DE OCTUBRE MZ A-1, C-1, CH-1, ASOC PRO VIVIENDA LOS ALAMOS DE CANTO GRANDE 3ERA ETP MZ L1, JR R,O PAMPAMARCA CDRA 3, MZ M-1, JR RIO UTAYA MZ M-1, R MARAÑON MZ L(PRIMA), 10 DE FEBRERO MZ E-1, AV SANTA ROSA CDRA 3, AHM VILLA HERMOSA MZ H-2, J-2, 10 DE FEBRERO VILLA HERMOSA MZ D-1, F-1, J-2, AV MARGINAL MZ H-2, JR RIO CAÑETE CDRA 38, 39, HAB URBANA ALAMOS CTO GRANDE MZ I-1, L-1, HAB URB LOS ALAMOS CANTO GRANDE MZ H-1, I-1, K-1, M-1.

JESUS MARIA 08:00 – 17:00

GRAL GARZON CDRA 13, 14, 15, HUSARES DE JUNIN CDRA 1, CA MCAL LUZURIAGA CDRA 1, A MELLO FRANCO CDRA 1, AV BOLIVAR CDRA 1, AV BRASIL CDRA 15, GRAL GARZON CDRA 14 INMOBILIARIA CHAVA S.A.

MI PERU 12:00 – 16:40

04110

AHM.MI PERU MZ.M5, E8, E6, E7, E10, E5, M7, D, D17, M4, M3, D11, E15, M4, M3, E3, E5, D10, D12, M6, M7, D18, D17, A.H. R MI PERU, MZ. E4, E15, E8, E9, M-3, E3, D12, D11, D13, D17, D18, E6, A.H. VIRGEN DE GUADALUPE MZ. B, CALLE CUZCO MZ. E8, D10.

CARABAYLLO 10:00 – 15:00

LAS BEGONIAS CDRA .2.

HUARAL 08:30 A 13:30

Calle Julio C. Tello cuadra 1; Calle Benjamin Vizquerra, Calle Aparicio cuadra 2, ubicados en el distrito de Huaral.

Jueves 4 de febrero

PUEBLO LIBRE 09:00 – 17:00

ALCALA CDRA.1, ARAGON CDRA.1,2,3,4, AV 28 DE JULIO CDRA 16, AV. BOLIVAR CDRA 16, AV CLEMENT CDRA 14,15,16,17, JOSE LEGUIA Y MELENDEZ CDRA 14, 15, 17, MARIANO CORNEJO CDRA 16, PIZARRO /GENERAL JOSE RAMON CDRA 1,6, PQUE EL CARMEN CDRA 10,14,15, SIMON BOLIVAR CDRA 16, MARIANO CORNEJO CDRA 16, BACA FLOR CDRA 01, BACA FLOR URB EL CAR 16, 2, 6, 7, 9, BOLIVAR CDRA 16,17, ANCCO HUAILLU CDRA 1, BARRIGA BELISARIO CDRA 1, CARTAGENA CDRA 1,2,5, CORUNA CDRA 2, DANIEL HERNANDEZ CDRA 6,7, GALICIA CDRA 2,3, IDELFONSO COLOMA CDRA 1, NEPEÑA CDRA 1, PQUE CUEVA CDRA 1, CA RIO TAMBO CDRA 1,3,4, SALINAR CDRA1, TOLEDO CDRA 2 , VALENCIA CDRA 2, CADIZ CDRA 3,4, PATIVILCA CDRA 1, CHIMU CDRA 1, DANIEL HERNANDEZ CDRA 6,7, HUARI CDRA 1, JR PIZARRO CDRA 6, JR NAVARRA MZ.E /CDRA 2. VALLE RIESTRA CDRA 6.

SAN MARTIN DE PORRES 09:00 – 18:00

ASOC VIV. VIRGEN DEL ROSARIO MZ. D, D1, J1, C, I1, F, M, B, J, V, I, B1, PROG VIV VIRGEN DEL ROSARIO MZ. F-PRIMA, I-PRIMA, ASOC DE VIV. VIRGEN MZ. B.

COMAS 09:30 – 17:30

SAN MARTIN CDRA 5,6,7,8,9, JR UNION CDRA 1

SUPE 09:00 A 17:30

Centro Poblado Caral en el distrito de Supe

Viernes 5 de febrero

INDEPENDENCIA 09:00 – 17:00

18 DE ENERO CDRA 1,2, DE MARZO CDRA 1, 21 DE JUNIO CDRA 1, 4 DE ABRIL CDRA 1,2, ACACIAS CDRA 1,LOS FICUS CDRA 1,2, AV TUPAC AMARU CDRA 19, CA JACINTOS CDRA 1, LA PRIMAVERA CDRA 1, LOS CRISANTEMOS CDRA 4, REVOLUCION CDRA 1, VILLA ALTA MZ.L, CAFETOS CDRA 1, CONQUISTADORES CDRA 1, EL TREBOL CDRA 1, VILLA ALTA CDRA 1, LAS ENCINAS CDRA 1, LAS PRIMAVERAS CDRA 1, AH EL VOLANTE MZ. O, ASOC LOS CHOFERES MZ. V, PSJE CENTRAL CDRA 1 SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 15:00 AH JESUS OROPEZA CHONTA MZ. M, N AV CANTO GRANDE CDRA 37, 38 RIO AZUL CDRA 38.

PUEBLO LIBRE 00:00 – 05:00

28 DE JULIO CDRA 1,8,9,10, AGUAYTIA CDRA 1, ALTO DE LA LUNA CDRA 9, AV COLOMBIA CDRA 7,8,9, AV JJ PAZOS CDRA 3,4,5,7, PASO DE LOS ANDES CDRA 8,10,11, MARIANO CORNEJO CDRA. 9,10, PLAZA DE LA BANDERA CDRA 1, RIO GRANDE CDRA 3, BELGRANO CDRA 2,3,4, CALLE 1 CDRA 1 , CALLE 2 CDRA 1 ,2 FRANCISCO DE ORELLANA CDRA 3, FRANCISCO MAZZOCCHIO CDRA 160, FRANCISCO MOREYRA Y RIGLOS CDRA 1, HHUACA MZ.D, CALLE LA HUACA CDRA 1, 2 PEDRO RUIS GALLO 9, PROVEEEDORES UNIDOS CDRA 2,3, CALLE 7 CDRA 1, CALLE A CDRA 1 ,2, CALLE ALTO DE LA LUNA CDRA 9, CALLE C CDRA 1, COPACABANA CDRA 2,3,6, CALLE DOS CDRA 1, CALLE E CDRA 1, LASTENIA DE LA RIVA LLONA CDRA 1,3,5 PJ 28 DE JULIO MZ.A, E,F,B,C, COLOMBIA CDRA 7,8,9, D ONOFRIO CDRA 2,3 HUANCABAMBA CDRA 16, NAPO CDRA 14,15, OXAPAMPA CDRA 3 , PUCALLPA CDRA 2, DOREGARAY N° 61,65, PQUE GRAU 52,54,62,64,66 PASTAZA CDRA 13 , PQ LA FLORIDA CDRA 1, SIERRA MORENA CDRA 1.

SAN MARTIN DE PORRES 09:00 – 17:00

ASOC.DE VIV.PARAISO FLORIDO MZ.H, F, E1, I, B, G, D, E, CALLE 5 MZ. E, URB SAN JUAN DE SALINAS MZ. D, A, D2, E, VILLA RESIDENCIAL SANTA ROSITA MZ. D, A, E, ASOC.DE VIV SANTA ISABEL MZ. B, LOS EUCALIPTOS MZ. D, ASOC. VIV. VILLA SANTA ROSA MZ. E, ASOC. VIV SAN FRANCISCO MZ. G, AV SANRA ROSA MZ. A.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 16:00

PRO VIV SAN PEDRITO DE CARABAYLLO MZ. D, C, ASOC. DE VIV LAS BRISAS DE CARABAYLLO MZ. P, T, C, D, L, I, ASOC. DE PROP SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ. A, E, B, C, ASOC DE VIVLAS PALMERAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ. B, D, ASOC. DE VIV LAS BRISAS DE CARABAYLLO CMT VEC 1 MZ. D, C, A, ASOC. DE VIV. FUNDO LA HOYO ASOC. MZ. A, B.

PUENTE PIEDRA 22:00 – 00:00

LECAROS CDRA 1 SAN JUAN DE DIOS CDRA 2,10,11, SAN LORENZO CDRA 1,2 ASOC OVALO DE PUENTE´PIEDRA MZ. C, A, B, C PROL JUAN LECAROS CDRA 1 LAS VEGAS MZ. A.

PUERTO SUPE DE 22:00 DEL VIERNES 05/02/2021 A 04:00 DEL SABADO 06/02/2021

Av. La Marina cuadra 4; Carretera Panamericana Norte altura de la Capilla del Sr. De los Milagros; ubicado en el distrito de Puerto Supe Urb. San Pedro, Barrio La Cruz, Calle Callao, Calle Cajatambo, Calle Madre de Dios, Calle Chancay, Psje Santa Rosa cuadra 2, Jr San Martin, San Jose, Jr Las Dalias, Jr Los Girasoles, Calle Arequipa, Calle Tacna, Calle Trujillo, Calle Lima, Calle Los Claveles, Calle Puno, Calle Tarapaca, Calle Loreto, Calle Tarata, Pasaje Las Gaviotas, Calle Piura, Pasaje Santa Isabel, Calle Bolognesi, Calle Ramon Castilla, Calle Miguel Grau, Calle Francisco Vidal, Calle Grau, Calle Alfonso Ugarte; ubicados en el distrito de Supe Puerto.

Sábado 6 de febrero

PUENTE PIEDRA 00:00 – 06:00

LECAROS CDRA 1

SAN JUAN DE DIOS CDRA 2,10,11,

SAN LORENZO CDRA 1,2

ASOC OVALO DE PUENTE´PIEDRA MZ. C, A, B, C

PROL JUAN LECAROS CDRA 1

LAS VEGAS MZ. A.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 10:00 – 17:00

AGRUP EL BUEN PASTOR MZ. A, I2, AH LOS ANGELES MZ. D, F, B, E,

A.H CORAZON DE JESUS MZ.C, F, H, G, I, J

FERNADO WIESSE

A.H INTEGRACION MANOS UNIDAS MZ. A

AGRUP FAM PATRIA UNIDA MZ. B, C, D

ASOC DE AGRUP FAMILIAR PILLCOMOSO MZN, O, R.

CERCADO DE LIMA 09:00 – 14:00

ACACIAS CDRA 5, ALBORADA CDRA 17, ALGARROBOS CDRA 16, MARIANO CORNEJO CDRA 14 , ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR CDRA 16,17, GLADIOLOS CDRA 16,17 LAS DALIAS CDRA 15,16, 17, TULIPANES CDRA 5, LOS FRESNOS CDRA 16, URB LAS BRISAS MZ.A,M, AVEP LIMA MZ.O,I, GARCIA ROSELL CDRA 4,5,LAS PALMERAS MZ.I

BELLAVISTA 08:00 – 19:00

HIPOLITO UNANUE CDRA 1, AV SAN JOSE CDRA 2, VIRREY M DE VELAZCO CDRA 1, AV COLONIAL CDRA 47, JUAN TELLO CDRA 1, LUIS GODIN CDRA 47, A RAYMONDI CDRA 1, AV GARCILAZO DE LA VEGA CDRA 1, 2 , CA VIRREY HURTADO DE MENDOZA CDRA 1, 2, LORENZO DE VIDAURRE CDRA 1, CA BARON DE HUMBOLY CDRA 1, AV ELMER FAUCETT CDRA 22 CA CIRO ALEGRIA CDRA 2, CA RUIZ DIAZ CDRA 1, AV SAN JOSE CDRA 2, CA CARLOS DE LA CONDAMINE CDRA 1, CA LUNA PIZARRO CDRA 1, AV O R BENAVIDES CDRA 48.

Domingo 7 de febrero

LIMA CERCADO 08:30 – 19:00

JR SAN FRANCISCO DE ASIS CDRA 1, JR LEONIDAS LASEERE CDRA 4, 5, 6, JR CESAR FIGUEROA TOLEDO CDRA 1, 2, CA MANUEL ROCAVERO CDRA 1, CA LIBERATISUYO CDRA 1, JR AGUSTIN LANGE CDRA 1, 2, AV LA ALBORADA CDRA 10, 11, 12, 13, JR FRANCISCO ARANA CDRA 2, 3, AHM PROL LOS SAUCES MZ A, B, CA MARQUEZADA CDRA 1, NICOLAS CAMACHO CDRA 1, AV ALEJANDRO BERTELLO CDRA 6, AV VENEZUELA CDRA 25 , CA PARINAS MZ K-2.