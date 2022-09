¡Atención! Desde hoy hasta el sábado habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 20 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 24 de septiembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 20 de septiembre

BREÑA 08:00 – 18:00

URB. CHACRA COLORADA AV. REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRAS 4, 10, 11, JR. CARHUAZ CDRAS 5, 6, 7, JR. JORGE CHAVEZ CDRA 3, JR. LORETO CDRAS 3, 4, 6, JR. MORONA CDRA 6, JR. PARIACOTO CDRAS 4, 5, JR. YURUA CDRAS 4, 5, PASAJE YAVARI CDRAS 3, 5.

PUENTE PIEDRA 08:00 – 17:30

ASOC. LOS MANANTIALES DE PUENTE PIEDRA AV. LAS TORRES MZ B, Z, CALLE C MZ B, C, D, ASOC. LOS HUERTOS DE PUENTE PIEDRA CALLE 1 MZ B, C, E, CALLE 2 MZ A, C, CALLE 3 MZ B, CALLE A MZ A, B, C, D, L, CALLE LOS GERANIOS MZ A, C, D, F, CALLE S/N MZ B, C, ASOC. VILLA MARGARITA MZ B, C, D, F, L, CALLE LAS MARGARITAS MZ E, ASOC. 13 DE MAYO CALLE S/N MZ A.

EL AGUSTINO 9:00 – 17:00

P.J. ANCIETA ALTA AV. LOS CLAVELES CDRA 3, MZ P4, B, P, Q, U, U2, AV. PLACIDO JIMENEZ MZ H4, K, L, CALLE BUGANVILIAS MZ I, J, N, O, CALLE LAS AMAPOLAS MZ P, P2, P3, CALLE LAS HORTENCIAS CDRA 2, MZ P, CALLE LOPA DEORD CDRA 24, MZ P, I, O, P3, CALLE LOS ABEDULES CDRA 1 MZ L, M,CALLE LOS JUNCOS MA A, M, N, CALLE LOS LIRIOS MZ P, CALLE LOS MANGLARES MZ P, P4, CALLE LOS NARCISOS MZ H4, I, J, K, CALLE LOURDES CDRA 3, URB. EL AGUSTINO CALLE CHAVIN CDRAS 11, 25, MZ D, E, CALLE ILUSION MZ K, L, M, N, JR. CHIQUIAN CDRAS 3, 25, 26, 27, MZ 36, 41, B, C, JR. ESPERANZA OSORES CDRAS 2, 13, MZ B, F, J, JR. LAS LILAS MZ B, L, M, N, O, P, Q, Q1, Q2, JR. LOS CARTUCHOS MZ J,PASAJE ANTONIO BAZO CDRAS 2, 27, PASAJE BELEN CDRA 13, PASAJE N CDRAS, 11, 25, 26, MZ E, F, PASAJE SANTA VICTORIA CDRA 12, MZ J, O.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 16:00

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA AV. LA VICTORIA CDRAS 5, 6, CALLE JOSE GALVEZ CDRAS 3, 4, MZ 34, CALLE S/N MZ A, B, E, Y, JR. RICARDO PALMA SORIANO CDRAS 3, 4, 5, 6, 7, MZ 35, 38, 39, JR. MARISCAL RAMON CASTILLA CDRAS 2, 3, MZ 39, 50, A, JR. SUCRE CDRA 3, MZ 33, PASAJE 1 MZ A, B, C, D, PASAJE RICARDO PALMA MZ B11.

HUAURA 09:00 - 13:00

CALLE BUENOS AIRES CUADRA 1 Y 2; CALLE MANCO CAPAC CUADRA 1 A 3; JR. HUACHO, JR. LOS JARDINES, JR. CHANCAY, PASAJE INDUSTRIAL; AV. INDUSTRIAL CUADRA 2 A 5; CALLE JORGE CHAVEZ CUADRA 1 HASTA EL N° 148; UBICADOS EN EL DISTRITO DE CALETA DE CARQUÍN.

Miércoles 21 de septiembre

CALLAO 08:00 – 18:00

AVENIDA COLECTORA MZ C, D, AVENIDA JAPON MZ A, B, C, D, AVENIDA PACASMAYO MZ B, C, J, K, M, CALLE 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, CALLE ALFONSO UGARTE MZ H, I

CALLAO 09:00 – 12:30

A.H. SAN JUDAS TADEO AV. JOSE GALVEZ, CDRAS 1, 2, MZ A, PASAJE 8 MZ A, PASAJE NAZCA CDRA 1, PLAZA GUARDIA CHALACA CDRAS 1, 9.

COMAS 09:30 – 17:30

URB. PRO INDUSTRIAL AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 85, MZ I.

COMAS 10:00 – 16:00

URB. EL PINAR AV. EL RETABLO CDRAS 11, 18, 19, 48, MZ A, A3, B, B3, H2, M, M2, N, N2, H, H2, K2, CALLE 22 MZ H2, CALLE 23, M ZN2, CALLE 26 CDRA 1 MZ A, L, L2, M, M2, CALLE 54 M A, A3, CALLE 55 CDRA 1 MZ A, A3, C3, J, CALLE 56 MZ C, C3, D, D3, CALLE 57 CDRA 1 MZ B, B3, D3, CALLE LOS NARANJOS CDRA 2, MZ C3, E, L2.

CALLAO 13:00 – 17:30

BARRIO GUARDIA CHALACA CALLE ATAHUALPA CDRAS 1, 8, CALLE CARRILLO ALBORNOZ CDRA 4, CALLE MENDOZA BEDOYA CDRA 8 MZ D, E, JR. ARICA CDRAS 27, 8, 9, JR. CAHUIDE CDRA 8, JR. HUASCAR CDRA 1, JR. VICTOR FAJARDO CDRAS 1, 8, JR. VIGIL CDRAS 1, 8, A.H. SAN JUDAS TADEO JR. ARICA CDRA 9, MZ D, E, PASAJE 2 MZ D, E, PASAJE 9 CDRA 8, PASAJE ARICA CDRA 9, PASAJE NAZCA CDRA 8, PLAZA GUARDIA CHALACA CDRA 1.

Jueves 22 de septiembre

PUEBLO LIBRE 09:00 – 16:00

AVENIDA COLOMBIA CDRS 2, 5, 6, 7, AVENIDA DEL RIO CDRS 1, 2, 3, AVENIDA RIO GRANDE, CALLE BAHIA, CALLE BARRANQUILLA, CALLE COPACABANA, CALLE GONDAL, CALLE MAIPÚ, CALLE RIVADAVIA, CALLE SALTA, CALLE SIMON CONDORI, JIRON GENERAL VARELA CDRS, 19, 20, 21, JIRON JUAN JOSE PASO CRDS 1, 2, 3, JIRON MANUEL BELGRANO, JIRON PEDRO RUIZ GALLO, PARQUE BAHI,A PARQUE BORGOÑO, PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI, PARQUE MALDONADO, PARQUE BRASILIA, PROLONGACION 28 DE JULIO CDRS 7, 8, 9.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 17:30

ASOC. SR. DE LOS MILAGROS DE PACHACAMILLA MZS. 0, A, B, C, D, E, F, G, G3, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, Z, HUMANO CERRO CANDELA MZS. A, B, B3, B5, B6, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, AMP. CERRO CANDELA MZS. C, C1, C4, ASOC. VILLA VICTORIA CHUQUITANTA MZS. B, C, D, AMP. VILLA VICTORIA CHUQUITANTA MZS. A, B, A.H. VISTA ALEGRE MZS. G, M, ASOC. VIV. SR DE PACHACAMILLA MZ. K, ASOC. BRISAS DEL MAR MZ. E, ASOC. HORIZONTE AZUL MZ. A, ASOC. LAS TERRAZAS DE OQUENDO MZ. B, ASOC. MONTE OLIVO MZ. A, ASOC. RES. CHUQUITANTA MZS. A, B, C, D, E, M, ASOC. URANIO MZS. A, B, C, Z, CIUDAD SATÉLITE RES. NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, COOPERATIVA HIJOS DE SANTA CRUZ MZS. A, A1, B, B1, C, Z, PROG. VIV. BELLAVISTA MZS. A, B, C, D, E, PROG. VIV. LA ARBOLEDA MZS. A, B, C, D, E, F, PROG. VIV. RES LOS LAURELS OQUENDO MZ. I, PROG. VIV. RESD LAS TERRAZAS DE CHUQUITANTA MZ. C, URB. IGNA MZS. A, B, D, E, F, URB. GIRASOLES DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, URB. LAS BRISAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, URB. LAS MERCEDES DE OQUENDO MZS. A, B, C, URB. LAS TERRAZAS DE CHUQUITANTA MZS. 9, B, C, URB. LOS FLORALES DE OQUENDO MZ. A, URB. LOS LAURELES MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, URB. LOS OLIVOS DE OQUENDO MZS. D, E, Z, URB. LOS ROBLES DE OQUENDO MZS. A, B, C, URB. PARQUES DE OQUENDO MZ. A, URB. SAN JUAN DE OQUENDO MZ. A, JR. SAN MARTÍN DE PORRES CDRA. 4.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 17:30

CALLE 1, 3, CALLE B, CALLE S/N MZ A, C, D, E, F, O, P, Q, R, S, T, U, ASENTAMIENTO HUMANO CANGALLO, PASAJE 1, 2, 3, 4, 5.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 15:30

URB. LAS CASUARINAS MZS. A, K, K1, L, U, U1, Y, Y1, CALLE 8 CDRA. 32, JR. JORGE LUIS MENDÍVIL CDRAS. 1, 2.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 18:00

ASOC. LOS PORTALES DE PUENTE PIEDRA MZS. A, A1, B, C, D, E, ASOC. TRES REGIONES MZS. 174, A, B, C, D, CENTRO POBLADO EL PORVENIR MZS. 174, A, B, C, D, URB. ALAMEDA DEL NORTE MZ. I2.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 18:00

URB. ALAMEDA DEL NORTE MZS. I2, J, J2, K, K2, L, L2.

HUAURA 08:30 – 12:30

UBR. LEVER PACOCHA MZ C LADO MZ D; MZ D LADO MZ C; MZ B; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

Viernes 23 de septiembre

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

URB. AZCARRUNZ BAJO MZ. F, AV. LURIGANCHO CDRA. 8, AV. PIRÁMIDE DEL SOL CDRA. 8, 9

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 13:30

ASOC. AYACUCHO MZS. J, M, N, O, P, ASOC. SANTA ELIZABETH MZ. F, URB. CANTO BELLO MZ. T, AV. CANTO GRANDE CDRAS. 2, 25, 26, CALLE CARLOS III CDRA. 1, PSJE. AMADEO CDRA. 1, JR. CARLOS II CDRA. 25, JR. JUANA I CDRA. 25

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 18:00

A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MZS. 1A, A, A1, A2, B, C, D, E, F, G, K, N, Ñ, A.H. JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, COOP. 12 DE DICIEMBRE MZS. A, B, K, P, COOP. VALDIVIEZO MZS. A, B, C, P, Q1, R1, P.J. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI MZS. A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, Ñ

VENTANILLA 09:00 – 18:00

A.H. BALNEARIOS MZS. S/N, 16, A, A1, A2, A3, B, B3, C, C1, C2, C3, C9, D, E, E1, E3, F, F2, F3, G, G3, H, I, J, K, L, LL, M, M2, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AGRUPACIÓN PARQUE ZONAL MZS. E, E1, F, G, H, K, L, A.H. OASIS DE PACHACÚTEC MZS. A, A1, A3, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, S1, T, T1, U, U1, V, W, X, Y, A.H. ÁREA INDUSTRIAL 3 MZ. B, A.H. ARMANDO VILLANUEVA MZ. B, A.H. LA LIBERTAD MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, URB. LOS 4 SUYOS MZS. A, B, C, D, E, G, J, K, A.H. OASIS SECTOR II MZS. B, C, C1, G, H, I, I1, J, J1, K, M, O, P, P1, Q, Q1, S, S1, T, T1, ASOC. PEQUEÑOS MICROEMPRESARIOS LOS ANDES DE VENTANILLA MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F1, G, G1, H, I, K, K1, M, N, P, T, T1, U, V1, W, W1, URB. PACHACUTEC SCT. I MZ. LL, URB. PACHACÚTEC MZS. A1, E, H, O, COOP. AMPERSUB AVIMAPA MZS. A, A1, B, C, D, E, F, G, H, N, O, COOP. COMOVISION MZS. 4, D, E, F, G, H, I, J, K, COOP. INDOAMÉRICA MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, LL, PROY. ESP. PARQUE INDUSTRIAL 4 MZS. A, A2, C, C2, URB INCA PACHACUTEC MZ. B, URB. LOS 4 SUYOS MZ. E, URB. POP. DE INTERÉS SOCIAL ÁREA INDUSTRIAL MZ. H.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 11:30 – 13:30

ASOC. SANTA ELIZABETH MZS. A, K, L, URB. GANÍMEDES MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, Q, QLT, QLT1, URB. SAN IGNACIO MZ. F, JR. LAS GALAXIAS CDRAS. 25, 26, 27, JR. MARTE CDRAS. 3, 26, 27, JR. MERCURIO CDRA. 3, JR. VENUS CDRA. 3, JR. JÚPITER CDRA. 3, AV. CANTO GRANDE CDRA. 26, 27, AV. CONSTELACIÓN CDRAS. 26, 27, AV. EL SOL CDRA. 1, CALLE PLUTÓN CDRAS. 3, 26, JR. GANÍMEDES CDRAS. 2, 3, JR. SATÉLITE CDRA. 3, JR. SATURNO CDRAS. 1, 2, 3

SAN JUAN DE LURIGANCHO 11:30 – 13:30

AVENIDA CANTO GRANDE, AVENIDA CONSTELACION MZ I, J, JIRON JUPITER MZ D, E, S/N, JIRON LAS GALAXIAS, JIRON LAS GANIMEDES MZ A, B, C, D, Q, JIRON MARTE MZ, JIRON ORION, JIRON SATELITE, JIRON SATURNO MZ A, B, K, M, L, Q.

CALLAO 14:00 – 16:00

AV. NESTOR GAMBETA KM.7.5 MZS. B, B11, B13, D, Z

Sábado 24 de septiembre

SANTA ROSA 09:00 – 17:00

URB. STA. ROSA CALLE 4 CDRAS. 2, 3, 5, 7, CALLE 5 CDRAS. 1, 3, 4, 5, 6, 7, CALLE 6 CDRAS. 1, 6, 7, CALLE 16 CDRA. 1, CALLE 17 CDRA. 4, CALLE 18 CDRAS. 5, 6, 9, CALLE 19 CDRA. 6, CALLE 20 CDRAS. 4, 6.

LOS OLIVOS 09:00 – 16:00

ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES DE PRO MZ. B, URBANIZACION PRO 4 SECTOR II ETAPA MZ. M4, URBANIZACIÓN LA ESTRELLA MZS. E, G, H, URBANIZACIÓN LAS GARDENIAS DE PRO MZS. H, URBANIZACIÓN PRO MZS. V, V4, URB. PUERTA DE PRO MZS. 0, 4, A, B, B4, G, J, J4, K, K4, L, L4, M, M4, N, N4, O, O4, P, P4, Z, URB. PUERTA DEL SOL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, Z, URBANIZACIÓN SAN ELÍAS MZS. K, P.

PUENTE PIEDRA 10:00 – 16:00

ASOC. EL PORVENIR MZS. B, C, ASOC. HIJOS DE HUARAZ MZS. A, B, C, D, ASOC. LA LÍNEA MZS. A, C, COOP. LOS SUREÑOS MZS. 14, A, I.