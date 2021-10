Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 21 de octubre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 23 de octubre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 21 de octubre

SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:00 – 18:00

ASOC DE POSES. DEL GRUPO LAS FLORES DE JICAMARCA MZ A1, B7, DZ DZ3, DZ4 DZ5, DZ6, DZ7, DZ8, DZ9, DZ10, DZ11, DZ11 A, DZ12, DZ12 B, DZ13, DZ14, DZ15, DZ16, DZ17, DZ18, DZ19, DZ24, DZ25, DZ26, , ASOC GRUPO LOS PINOS SCT EL VALLE MZ A2, A3, B1, CV1, CV1A, CV3, CZ, CZ1, CZ1B, FZ, FZ8, AGRUPACION FAMILIAR EL TUNAL ANEXO 22 JICAMARCA MZ CS5, CT1, CT2, A.H. VALLE SAGRADO ANEXO 22 JICAMARCA MZ A, B, C, D, D1, E, E1, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R1, R2, S, S2, T, U, Z, Z1, ASOC DE POBLADORES PARAISO DEL VALLE MZ A, A3, A4, A5, A6, B, B1, B2, B3, B4, B6, B7, B10, C, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C10, CZ3, CZ5, D, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, E, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, F, L, N, GRUPO LOS INDUSTRALES SECTOR EL VALLE ANX 22 MZ CS6, CS7, CS8, CS9, CS10, CS11, CS12, CS13, CS13A, CS13B, CS14, CS14A, CS15, CS16, CS17, CS18, CS19, CS20A, CS22, CS25, CT3, CT4, CT6, CT7, CT7A, ASOC. ZONA LOS ANGELES MZ CH, CY1, CY2, CY2A, CY2B, CY2C, CY3, CY3B, CY3C, CY3D, CY4, CY4A, CY4B, CY4C, CY4D, ASOC DE POBLADORES DEL A.H LOS ENCANTOS MZ CW1, CW2, CW3, CW4, CW5, CW6, CW8, CX, CX1, CX2, CX3, CX4, CX5, CX5A, CX5B, CX6, CX7, CX7A, CX8, CX9, CX10, CX11, CXA, CX4, CX7, CX8, CX11, CY1, JUNTA DE POBLADORES POSES DEL SECTOR EL VALLE MZ CS, CS1, CS2, CT, CT1, CU, CV, CV1, CV2, CW, CY, CZ, CX8, CX11, CZ, GRUPO LOS INDUSTRIALES SECTOR EL VALLE ANEXO 22 JICAMARCA MZ CS11, CS14, CS14A, CS15, CS16, CS18, CS19, CS20, CS20A, CS21, CS22, CS25, CT7A, ASOC DE POS LA PLANICIE DEL VALLE JICAMARCA MZ CU1, CU6, DQ9A, GRUPO MIRADOR DEL SECTOR EL VALLE MZ CZ7, CZ8, CZ9, CZ10, CZ11, CZ12, CZ13, CZ14, CZ15, CZ16, CZ17, CZ19, CZ20, CZ21, CZ22, CZ23, CZ24, CZ25, CZ26, CZ27, CZ28, CZ29, CZ30, CZ31, CZ32, CZ35, CZ36, CZ37, CZ38, CZ41, CZ42, CZ43, CZ44, CZ45, CZ46, , ASOC SCT LOS JARDINES DEL VALLE MZ FZ1, FZ5, FZ6, FZ6A, FZ8, FZ9, FZ10, FZ10A, FZ11, FZ12, FZ12A, FZ13, FZ13A, FZ14, FZ15, FZ15A, FZ16, FZ16A, FZ17, FZ17B, FZ18.

CANTA 09:00 – 16:00

GABRIEL MORENO MZ F, L, M, N, J, AV LAS VEGAS MZ A LT 1, 10, MANUEL SANCHEZ MZ D, U, MIGUEL GRAU MZ A2, H, TEODORO CASANA ROBLES MZ F, N, P, COMUNIDAD HUAMANTANGA MZ B, D, H, K, M, Ñ, U, V, W, X, Y, Z, DARIO ZAVALA MZ H, J, INDEPENDENCIA MZ O, R8, S, U, MICAELA BASTIDAS MZ C1, G, CA AYACUCHO MZ B LT 5, PURUMARCA MZ Z LT 03, CANTUARIAS MZ P LT 2, JR AYACUCHO COMUNIDAD CDRA 1, AMPLIACIÓN ROSALES MZ I LT 2, A.H COLLIQUE 1RA ZONA MZ N LT 7, C.P HUAMANTANGA MZ D, F, S, Q, W, CENTRO EDUCATIVO DE HUAMANTANGA MZ CH, HUAMANTANGA MZ A, B, D, H, U.

CALLAO 08:30 – 17:30

ALBERTO SECADA CDRA 2, 3, WASHINGTON CDRA 3, BUENOS AIRES CDRA 5, AV ALMIRANTE GRAU CDRA 5, MIGUEL GRAU CERA 5.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:30 – 17:00

URB BRISAS DE STA ROSA 3RA ETAPA MZ J, N, O.

VENTANILLA 09:00 – 18:00

PROVIV LAS DELICIAS DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, PROVIV SAN JAVIER DE CARABAYLLO MZ A, B, C.

HUARAL 08:30 – 17:30

POZO LA QUINCHA EXCOOPERATIVA JESUS DEL VALLE, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL

HUARAL 08:00 – 17:00

CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE ACOS, COMUNIDAD DE CANCHAPILCA, LAMPIAN, CARAC, COTO; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE ACOS.

Viernes 22 de octubre

PUENTE PIEDRA 08:00 – 18:00

A.H LOMAS DE ZAPALLAL MZ A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G2, H, H2, I, I1, I2, J1, K, K1, L, L1, L2, M, M1, M2, N, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O, O1, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W1, X, X1, Y, Z, A.H 28 DE NOVIEMBRE MZ A1, A2, A3, B1, B2, C, D, E, F, G, ASOC. VALLE HERMOSO MZ B, U, C.P 23 DE SETIEMBRE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ASOC. PEQUEÑOS AVICULTORES MZ E2, E3, F, F1, G, I, A.H LA CASA HUERTA MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, , A.H LOS HIJOS DE LUYA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R2, S, T1, V, V1, W1, X, X1, Y, Z, Z1ç, A.H KEIKO SOFIA MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, T1, U, U1, V1, W1, AV ALFONSO ALVA DIAZ CDRA 4, 8, CONTUMAZA CDRA 7, ASOC. VIV EL DORADO MZ D, E, E2, F, F1, F1A, F1D, F1E, F1F, G, ASOC. AGROPECUARIA CRUZ DEL NORTE EL DORADO MZ B, C, D, ASOC. VIV SAN MATEO EL DORADO III MZ I, A.H 28 DE NOVIEMBRE MZ A1, A3, A2, A3, B1, B2, C, D, E, F, G, A.H LOS GERANIOS MZ A, B, C, D, E, F, F4A, F4B, M4, N4, O4, P4, A.H ELISEO TEOBALDO COLLAZOS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASO. DE POSESIONARIOS 8 DE DICIEMBRE MZ A, U, A.H SANTA ROSA MZ A, LT 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, A.H SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, URB. PASCUALA MZ A, B, A.H NUEVA ESPERANZA EL ZAPALLAL MZ A, B, E2, A.H. LOS GIRASOLES MZ A, B, C, D, E, A.H. 5 DE OCTUBRE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. BUENOS AIRES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. NUEVO PROGRESO MZ A, B, C, D, D1, E, PRO. VIV LA FLORIDA MZ A, B, C.P 6 DE ABRIL MZ A, B, C, D, F, G, H, I.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:00 – 18:00

A.H S.S. JUAN PABLO II MZ A, B, A.H NACIONES UNIDAS MZ A, B, D, E, F, G, H, I, AGRUP. FAM. VILLA VIRGEN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, R1, S, S1, T, T1, U, V, A.H INTEGRACION SOLIDARIDAD Y PROGRESO SECT NACIONES UNIDAS MZ B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A.H INTEGRACION SOLIDARIDAD Y PROGRESO SECT VILLA VIRGEN MZ B, C, D, E, F, H, I, J, K, M, N, O.

Sábado 23 de octubre

CALLAO 08:00 – 18:00

JR. ALBERTO SECADA CDRA 5, JR. ALMIRANTE GUISSE CDRA 1, 2, 3, 4, 5, AV. MARCOPOLO CDRA 1, 2, 4, 5, JR. COLON CDRA 4, 5, AV. SAENZ PEÑA CDRA 4, 5, 6, 7. AV. BUENOS AIRES CDRA 5, 6, 7, 8, 9, 10, JR. SALOOM CDRA 1, 2, 3, 4, AV. COKHRANE CDRA 1, 2, 3, 4, JR. COLON CDRA 6, 7, MERCADO CENTRAL DEL CALLAO, JR. APURIMAC CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. LORETO CDRA 5, 6, 7, 8, JR. CALIFORNIA CDRA 1, MERCADO LORD COKHRANE, JR. WASHINGTON CDRA 4, 5, 6, JR. PEDRO RUIZ CDRA 4.

HUARAL 08:00 – 16:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA FLORIDA; COMUNIDAD DE PALLAC; COMUNIDAD DE HUAYOPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS Y COMUNIDAD DE PISCOCOTO, COMUNIDAD DE LA PERLA ALTA Y PERLA BAJA UBICADOS EN EL DISTRITO DE SUMBILCA.