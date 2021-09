Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 21 de septiembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 26 de septiembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 21 de septiembre

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

A.H. CRUZ DE MOTUPE GRUPO 6 MZ A, B, C, D, E, F, N, Ñ, O, P, Q.

SAN ISIDRO 11:00 – 15:00

AV. DEL EJÉRCITO CDRA 16, AV. CORONEL PORTILLO CDRA 6, JR. OCTAVIO ESPINOZA CDRA 4, AV. PEREZ ARANÍBAR CDRA 16.

INDEPENDENCIA 09:30 – 09:45

URB. LAS VIOLETAS CALLE LOS ALAMOS CDRA 1, AV. EUCALIPTOS CDRA 1, AV. LOS FICUS CDRA 5, AV. LOS GALARDOS CDRA 1, CALLE CANTUTA CDRA 1, CALLE LAS AVELLANAS CDRA 1, CALLE LAS PALMERAS CDRA 1, CALLE LOS ALARDOS CDRA 1, 2, CALLE LOS MELONES CDRA 1, CALLE LOS NARDOS CDRA 1, CALLE LAS HIEDRAS CDRA 1, CALLE EUCALIPTOS CDRA 1, CALLE LAS PETUNIAS CDRA 1, CALLE LOS GLADIOLOS CDRA 1, PJE. QUINA CDRA 1.

INDEPENDENCIA 14:15 – 14:30

URB. LAS VIOLETAS CALLE LOS ALAMOS CDRA 1, AV. EUCALIPTOS CDRA 1, AV. LOS FICUS CDRA 5, AV. LOS GALARDOS CDRA 1, CALLE CANTUTA CDRA 1, CALLE LAS AVELLANAS CDRA 1, CALLE LAS PALMERAS CDRA 1, CALLE LOS ALARDOS CDRA 1, 2, CALLE LOS MELONES CDRA 1, CALLE LOS NARDOS CDRA 1, CALLE LAS HIEDRAS CDRA 1, CALLE EUCALIPTOS CDRA 1, CALLE LAS PETUNIAS CDRA 1, CALLE LOS GLADIOLOS CDRA 1, PJE. QUINA CDRA 1.

CALLAO 09:00 – 18:00

AV. ELMER FAUCETT S/N AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, AV ELMER FAUCETT S/N PASAJE AERONAVES INT GRUPO AEREO 8, CALLE CORPAC CDRA 3, MZ 1 LT. 1.

RÍMAC 08:00 – 16:00

URB. SOL DE LIMA AV, NICOLINI CDRA 1, AV. SAN JUAN BAUSTISTA CDRA 1, 2, CALLE 30 DE ABRIL CDRA 11, URB. PALAO, CALLE FRANCISCO PULGAR CDRA 10, CALLE LAS CORDILLERAS CDRA 11, CALLE LAS VIOLETAS CDRA 9, 10, CALLE MANUEL RAMIREZ SICA CDRA 1, CALLE SAN IGNACIO CDRA 1, 2, CALLE SAN LUCAS CDRA 1, 2, URB. LOLA FERREYROS MZ E, J, L, Q, R, S, T, U, V, W, JR. ANTONIO GARLAND CDRFA 9, JR. LAS ENCINAS CDRA 2, JR. LOS ESPINOS CDRA 10, JR. SAGRADA FAMILIA CDRA 1.

SUPE 07:30 A 17:30

C.P. LA VENTUROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SUPE

BARRANCA 08:30 A 14:30

AV: CASTILLA CUADRA 1 DESDE EL N°193, CUADRA 2, 3 Y 4 HASTA EL N° 438; JR. PROGRESO CUADRA 1 HASTA N°123; JR. VILELA CUADRA 1 UBICADO EN EL DISTRITO DE BARRANCA.

Miércoles 22 de septiembre

CERCADO DE LIMA 09:00 – 09:15

AV. MARISCAL ÓSCAR R. BENAVIDES 200-220, Av. MCAL. ÓSCAR R. BENAVIDES 248, AV OSCAR R. BENAVIDES 200-216-220 JR HUAROCHIRI 550 Y AV SAN MARTÍN 401.

CERCADO DE LIMA 11:45 – 12:00

AV. MARISCAL ÓSCAR R. BENAVIDES 200-220, Av. MCAL. ÓSCAR R. BENAVIDES 248, AV ÓSCAR R. BENAVIDES 200-216-220 JR HUAROCHIRÍ 550 Y AV SAN MARTÍN 401.

LIMA CERCADO 13:00 – 13:15

AV. ASCOPE CDRA 5, AV. ÓSCAR R. BENAVIDES CDRA 2, 3, AV. GUILLERMO DANSEY 5, 6, MÓDULOS DEL 1 AL 20, JR. PACASMAYO CDRA 4, 5.

LIMA CERCADO 15:45 – 16:00

AV. ASCOPE CDRA 5, AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRA 2, 3, AV. GUILLERMO DANSEY 5, 6, MÓDULOS DEL 1 AL 20, JR. PACASMAYO CDRA 4, 5.

COMAS 09:30 – 18:30

PARCELACIÓN FUNDO LA ESPERANZA LT 18-A, 18-B, 18-D, 18-E, 18F, 18G, 18H, 19A, 19-I, 19-H, 20, FUNDO LOS CORRIENTES MZ B, C, Ñ.

CALLAO 08:00 – 18:00

JR. ALBERTO SECADA CDRA 5, JR. ALMIRANTE GUISSE CDRA 1, 2, 3, 4, 5, AV. MARCOPOLO CDRA 1, 2, 4, 5, JR. COLÓN CDRA 4, 5, AV. SAENZ PEÑA CDRA 4, 5, 6, 7. AV. BUENOS AIRES CDRA 5, 6, 7, 8, 9, 10, JR. SALOOM CDRA 1, 2, 3, 4, AV. COKHRANE CDRA 1, 2, 3, 4, JR. COLÓN CDRA 6, 7, MERCADO CENTRAL DEL CALLAO, JR. APURÍMAC CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. LORETO CDRA 5, 6, 7, 8, JR. CALIFORNIA CDRA 1, MERCADO LORD COKHRANE, JR. WASHINGTON CDRA 4, 5, 6, JR. PEDRO RUIZ CDRA 4.

Jueves 23 de septiembre

PUENTE PIEDRA 10:00 – 15:00

AV. SANTA JOSEFINA KM.30 PAN. NORTE

BREÑA 08:30 – 18:30

AV: ALFONSO UGARTE CDRA 12, AV. VENEZUELA CDRA 6, 7, JR. IQUIQUE CDRA 4, 5, JR. RECUAY CDRA 1, PJE. BAILONES CDRA 1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

ASOC. DE POSES. SECTOR LAS LOMAS ANEXO 22 JICAMARCA MZ BC-1, BC2, AT.

CERCADO DE LIMA 09:00 – 09:15

A.H. CARCAMO MZ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, AV. ARGENTINA CDRA 6, 7, CALLE RAMON CARCAMO CDRA 3, 4, 7, CALLE RODOLFO BELTRAN CDRA 7.

CERCADO DE LIMA 11:45 – 12:00

A.H. CARCAMO MZ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, AV. ARGENTINA CDRA 6, 7, CALLE RAMÓN CARCAMO CDRA 3, 4, 7, CALLE RODOLFO BELTRÁN CDRA 7.

CERCADO DE LIMA 13:00 – 13:15

JR. GUILLERMO DANSEY CDRA 7, 8, 9, JR. CARCAMO CDRA 4, 5, JR. GARCIA VILLÓN CDRA 4, 5.

CERCADO DE LIMA 15:45 – 16:00

JR. GUILLERMO DANSEY CDRA 7, 8, 9, JR. CARCAMO CDRA 4, 5, JR. GARCIA VILLON CDRA 4, 5.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

URB. LA FLORIDA MZ A, D, E.

ANCÓN 09:00 – 18:00

ASOC. GARCILAZO DE LA VEGA MZ A, B, C, D, E, CALLE GARCILAZO DE LA VEGA CDRA 1, CALLE CAJAMARCA CDRA 3, A.H. MIGUEL GRAU MZ R, S, T, U, V, W, W PRIMA, X, Y, Z, PESCADORES 1 AL 100, A.H. LAS BRISAS MZ A, B, C, D, ASOC. LA PERA DE ANCÓN MZ B, AV. JULIO C. TELLO CDRA 2, ASOC. MANUEL POLO JIMENEZ MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. LA PERA MZ A, B, C, D, E, CALLE ABTAO ESQ PACHITEA 102, 120, CALLE RÍMAC CDRA 4, MERCADO ANCÓN, CALLE RÍMAC CDRA 4, JR. LORETO CDRA 6, 7, JR. ABTAO CDRA 7.

COMAS 09:00 – 17:30

P.J. LA LIBERTAD JR. ALVARADO CDRA 8, 9, AV. MIRAFLORES CDRA 5, 6, 7, JR. TARMA CDRA 9, 10, MZ G, H, H1, H2, H2 PRIMA, H3, H4, PJE. ARRIBA PERÚ CDRA 1.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 18:30

A.H. LA ENSENADA DE CHILLÓN MZ P, Q, R, A.H. VIRGEN DEL CARMEN MZ A, A.H. JAZMINES DE LA ENSENADA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, A.H. PUENTE PIEDRINA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R.

PUENTE PIEDRA 11:00 – 16:00

ASOC. PROP. LOS NARANJITOS MZ B, C, D.

Viernes 24 de septiembre

BREÑA 08:30 – 18:30

JR: AGUARICO CDRA 5, 6, AV. JORGE CHÁVEZ CDRA 3, AV. VENEZUELA CDRA 10, 11, JR. YURUA CDRA 4, 5, JR, YANGAS CDRA 1, CALLE PARIACOTO CDRA 3, 4, 5, JR. CARHUAZ CDRA 5, 6, 7, JR. LORETO CDRA 3, 4, JR. MORONA CDRA 5, 6, JR. YARAVÍ CDRA 3.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

A.H. NUEVA VIDA ZONA A MZ A, B, C, D, E, F, J, K, M, N, AGRUP. NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN MZ A, PROYECTO INTEGRAL LOS ANGELES CERRITO LA LIBERTAD MZ B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, AGRUP. FAM. HIJOS DE JUAN PABLO II MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, AGRUP. FAM. SAN ANTONIO DE PADUA JUAN PABLO II MZ A1, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, G2, G3,H, H1, I, J, K, L, M, N, O, O1, P, P1, P2, Q, R, S, S1, S2, S3, S4, S5, T, T1, U, V, W, X, Y, Y1, Z, Z1, PROYECTO INTEGRAL EL ARENAL DE CANTO GRANDE MZ A1, B1, D1, E1, F1, G1, M1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, A.H. JUAN PABLO II SECTOR EL ARENAL MZ A2, B1, B2, C2, D2, E2, G2, H1, H2, I1, I2, J1, J2, J4, K1, K4, L1, L2, LL1, LL2, M2, N2, N3, 01, S, U, V, W, X, Y, Z, Y2, A.H. NUEVO MILENIO SECTOR NUEVA VIDA MZ 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, A.H. LAS COLINAS DE JUAN PABLO II MZ A, B, B1, B2, C, D, E, E2, F, G, H, I, J, AGRUP. FAMILIAR CAMPAMENTO DE DIOS MZ K, L, M, N, Ñ, O, P, AGRUP. LAS LOMAS DE NUEVA VIDA MZ A, B, E, A.H. 1° DE SETIEMBRE MZ C, D, E, A.H. CESAR VALLEJO MZ F, G, H, AGRUP. FAM. 9 DE FEBRERO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U, AGRUP. FAM. SAN FRANCISCO DE ASIS O A.H. CÉSAR VALLEJO O 30 DE AGOSTO MZ A, B, C, D, E, F, G, I, AGRUP. FAM. MI PERU O EL PALOMAR MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, AGRUP. FAM CASUARINAS DE NUEVA VIDA MZ 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22C, 22D, 22E, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, A.H. JUAN PABLO II MZ E, F, F1, I2, I3, J, J2, J3, W1, X1, A2, AGRUP. NUEVO MILENIO SECTOR LOS JARDINES MZ A, B, C, D, E, F, PROYECTO NUEVO MILENIO SECTOR SANTA ROSITA MILAGROSA MZ B, C, D, AGRUP. FAM LAS PRADERAS DE SAN VALENTÍN MZ B1, C1, D1, AGRUP. FAM. EL MOLINO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. NUEVA VIDA ZONA B MZ N, N4, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, SECTOR B1 MZ A, B, C, D, E, F, G, SECTOR B2 MZ A1, B1, D1, ASOC. POPULAR VIRGEN DEL CARMEN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, L1, W, X, Y, Z, ASOC. FAM. VILLA NUEVO HORIZONTE MZ A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. 1° DE ABRIL MZ A, A1, C, E, AGRUP. FAM. NADINE HEREDIA MZ A, A1, B, B2, C, D, E, F, AGRUP. FAM APOSTOL SANTIAGO O CORAZON DE JESÚS MZ A, B, C, D, E, A.H. NUEVA VIDA ZONA D MZ 22, 22B, 23, 27, 28, 28A, 30,

CERCADO DE LIMA 09:00 – 09:15

AV. ARGENTINA CDRA 8, 9, JR. ANTONIO ELIZALDE CDRA 8.

CERCADO DE LIMA 11:45 – 12:00

AV. ARGENTINA CDRA 8, 9, JR. ANTONIO ELIZALDE CDRA 8.

CERCADO DE LIMA 13:00 – 13:15

JR. ÓSCAR R. BENAVIDES CDRA 7, 8, CALLE RODOLFO BELTRÁN CDRA 9, 11, JR. JOSÉ MARÍA RAYGADA CDRA 7, A.H. SARGENTO MAYOR ANDRÉS VIGIL MZ A, B, C, D, E, F, G.

CERCADO DE LIMA 15:45 – 16:00

JR. ÓSCAR R. BENAVIDES CDRA 7, 8, CALLE RODOLFO BELTRÁN CDRA 9, 11, JR. JOSÉ MARÍA RAYGADA CDRA 7, A.H. SARGENTO MAYOR ANDRÉS VIGIL MZ A, B, C, D, E, F, G.

PUENTE PIEDRA 13:30 – 17:30

URB. EL GOLF DE SANTA ROSA MZ A, B, H.

Sábado 25 de septiembre

CERCADO DE LIMA 09:00 – 09:15

JR. ANTONIO ELIZALDE CDRA 4, 6, JR. RICARDO TRENEMAN CDRA 4, 7.

CERCADO DE LIMA 11:45 – 12:00

JR. ANTONIO ELIZALDE CDRA 4, 6, JR. RICARDO TRENEMAN CDRA 4, 7.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 16:00

URB. ZARUMILLA CALLE LAS PIEDRITAS CDRA 3, 4, CALLE MARTIR OLAYA CDRA 8, 9, 10, CALLE JOSÉ ABELARDO QUIÑONEZ CDRA 3, 4, 5, CALLE EL CAUCHO CDRA 3, 4, JR. ISIDRO ALCIBAR CDRA 4, 5, 6, PJE. DOMINGO PEREZ CDRA 1, URB. INGENIERÍA JR. CARLOS GRAÑA CDRA 1, CALLE JULIO RIVEYRO CDRA 1, CALLE NEMESIO MEZA CDRA 1, CALLE GERMÁN FUSH CDRA 1.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 14:30

A.H. BELLA AURORA MZ A, B, C, D, E, F, G, L, M, N, Ñ, AV. ANCÓN CDRA 1, 3.

Domingo 26 de septiembre

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00

URB. COVIDA AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRA 10, 11, AV. SIHUAS CDRA 9, 10, AV. CÉSAR VALLEJO CDRA 9, 10, 11, CALLE CABANA CDRA 4, CALLE CONOCOCHA CDRA 3, 4, CALLE DANIEL HERNÁNDEZ CDRA 3, 4, CALLE HUALCÁN CDRA 12, CALLE POMABAMBA CDRA 12, CALLE RECUAY CDRA 3, 4, CALLE TAUCA CDRA 4, CALLE HUALLANCA CDRA 4, CALLE CARAZ CDRA 10.

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00

URB. LAS PALMERAS AV. LAS PALMERAS CDRA 38, AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRA 8, AV. CARLOS IZAGUIRRE CDRA 7, 8, 9, AV. ANTÚNEZ DE MAYOLO CDRA 8, CALLE ABUTILLÓN CDRA 38, CALLE LA HIEDRA CDRA 7, CALLE LOS CASTAÑOS CDRA 7, 8, URB. EL MERCURIO CALLE CARAZ CDRA 8, CALLE CÉSAR VALLEJO CDRA 7.

CALLAO 08:00 – 16:00

URB. GRIMANESA MZ A, B, C, D, E, CALLE CARBONO CDRA 1, 2, CALLE CADMIO CDRA 1, CALLE 3 CDRA 1, CALLE CROMO CDRA 2, CALLE CIRCONIO CDRA 1, A.H. BOCANEGRA MZ E1, E2, E3, E4, E5, E15, F7, F8, G1, G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G13, G14, G15, G19, G39, G40, G41, G42, G43, G55, G56, G57, G59, G60, G61, G62, G63, AV ELMER FAUCETT ESQ. CON AV TOMÁS VALLE CC AÉREO COMERCIAL, AV FAUCETT ESQUINA TOMÁS VALLE CDRA 1, 2.