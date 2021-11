Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, miércoles 24 de noviembre, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 27 de noviembre.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Miércoles 24 de noviembre

BREÑA 08:30 – 19:00

AGUARICO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, AV TINGO MARIA CON JR ZORRITOS, CA TULUMAYO CDRA 1, CARHUAZ CDRA 8, CHAMAYA CDRA 2, ESQ CALLE YURUA Y YUNGAR, FULGENCIO VALDEZ CDRA 2, 3, MANOA CDRA 1, 2, 3, 4, MORONA CDRA 2, 3, 4, 5, 7, NAPO CDRA 1, PARIACOTO CDRA 6, 7, 8, 9, 10, 11, POMABAMBA CDRA 6, 7, 8, TICAPAMPA CDRA 1, YANGAS CDRA 2, 3, YUNGAR CDRA 1, 2, 3, 4, YURUA CDRA 3, ZORRITOS CDRA 6, 7, 8, 9, 11.

BREÑA 08:30 – 19:00

JR. AGUARICO CDRA 5, 6, AV. JORGE CHAVEZ CDRA 3, AV. VENEZUELA CDRA 10, 11, JR. YURUA CDRA 4, 5, JR, YANGAS CDRA 1, CALLE PARIACOTO CDRA 3, 4, 5, JR. CARHUAZ CDRA 5, 6, 7, JR. LORETO CDRA 3, 4, JR. MORONA CDRA 5, 6, JR. YARAVÍ CDRA 3.

LOS OLIVOS 08:00 – 17:00

A.H LOS ROSALES DE PRO MZ A, B, E, F1, F2, F3, F4, H, P1, P2, Q1, Q2, R, S, P.

PUENTE PIEDRA 11:30 – 17:30

AV MIGUEL GRAU CDRA 3, ASOC DE POBLADORES SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A LT 4, 7, 8 9, 10, 11, 12, 15, 16, 22.

ANCÓN 09:00 – 17:00

URB PLAYA HERMOSA MZ A, B, C, C1, E, BUNGALOW 2, 3 LAS COLINAS DE ANCÓN.

Jueves 25 de noviembre

VENTANILLA 08:30 – 17:30

A.H LOS PROCERES MZ C, D, E, F, G, H, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, S, T, AV 1RO DE MAYO CDRA 7, PROG VIV LA ALBORADA DE CARABAYLLO MZ G LT 1-4, ASOC ADESESEP MZ A, A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E3, E4, E5, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, I1, I2, J2, J3, J4, K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, N1, N2, O1, O2, P1, Q1, R1, PROY ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, LL, M, N, O, P, Q, S, T, A.H AMPLIACIÓN MZ B, K, L, M, PROY INTEGRAL DE VIV SANTA ROSA DE LIMA MZ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C4, D1, D2, D4, E1, E2, F1, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, Ñ2, Q2, R2, S2, A.H 19 DE AGOSTO NUEVO PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, F, A.H. JENNY BUMACHAR DE KOURI MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H UPIS PARCELA MZ A, B, K, L, M, N, O, P, S, A.H PUERTO PACHACUTEC MZ A1, A2, A3, A4, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, E1, E2, E3, E5, E6, F4, F5, F6, , PRO VIV PROFAM PERU MZ A, B, C, D, D19, F1, I, J, M, M6, N5, N6, N7, N9, N10, N11, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, S, T, W20, Y5, Y10, Y11, Y13.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

AV LOS OLIVOS CDRA 10, LOS OLIVOS MZ A, B, ASOC. VIRGEN DE LAS NIEVES MZ A, B, C, D, E, F, G, ASOC VIV. LOS ALISOS MZ E, G, H, I, L, M, A.P LOS PINOS DEL NORTE MZ A, B, C, VIRGEN DEL ROSARIO E, G.

INDEPENDENCIA 08:00 – 18:00

A.H SAN JUAN DE DIOS MZ A, B, B1, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, G, G1, H, H1, H2, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, L, L1, M, M1, N1, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, V, V1, W, W1, X, X1, Y, Y1, Z, Z1, ALPISTES CDRA 1, 2, APURIMAC CDRA 1, ARRAYANES CDRA 1 , AV JAZMINES CDRA 2, 3, 4, 5, LOS LAURELES CDRA 1, 2, 3, AV LAS CASTAÑAS CDRA 0, 1, 2, AV LAS GLADIOLAS CDRA 1, 2, LOS PINOS CDRA 1, 7, 8, 9, AV LOS SAUCES CDRA 1, 2, 3, LAS MAGNOLIAS CDRA 1, 2, AZALEAS CDRA 1, BREZOS CDRA 1, APURIMAC CDRA 1, LAS AZALIAS CDRA 1, CERRO DE PASCO CDRA 1, CHIRIMOYAS CDRA 1, 2, FLORILANDIA CDRA 1, LAS HORTENCIAS CDRA 1, JOSE SANTOS CHOCANO CDRA 1, LAS CAMELIAS CDRA 1, LAS GRANADAS CDRA 1, 2, 3, LAS MANDARINAS CDRA 1, LAS LUCUMAS CDRA 1, 2, LAS ROSAS CDRA 1, 2, LAS VIOLETAS CDRA 1, 2, LOS GIRASOLES CDRA 2, LOS GUAYABOS CDRA 1, LOS LIRIOS CDRA 1, LOS MEMBRILLOS CDRA 1, 2, LOS PALTOS CDRA 1, 2, 3, LOS PENSAMIENTOS CDRA 1, 2, 3, LOS PEPINOS CDRA 1, LOS ROSALES CDRA 1, MADRE SELVA CDRA 1, LAS GLADIOLAS CDRA 1, 2, HUARAZ CDRA 1, 2, LAS TUNAS CDRA 1 , APURIMAC CDRA 1, JOSE PARDO CDRA 2, 3, 5, LAS FRESAS CDRA 1, JR LIMA CDRA 1, 3, 4, 5, LOS ALPISTES CDRA 1, 2, JR MARACUYA CDRA 1, 2, 3, LAS ADELFA CDRA 1, LAS AZALEAS CDRA 1, LAS CAMELIAS CDRA 1, LAURELES CDRA 1, 2, 3, ARRAYANES CDRA 1, LOS BRESNOS CDRA 1, LOS LIRIOS CDRA 1, P.J SAN ALBINO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, Q, R, S, T, U, V, W, Z COMITE AMPLIACIÓN SAN JUAN DE DIOS MZ A, A9, B, C, D, D9, E, E8, E9, F, G, H, H2, H3, I, I2, I8, J, K2, L2.

CARABAYLLO 09:30 – 15:30

C.P PUENTE TRAPICHE MZ A1, B1, C1, D1.

HUAURA 07:00 - 17:30

JR. FÉLIX CÁRDENAS (PANAMERICANA NORTE KM. 148), UBICADO EN EL DISTRITO DE HUACHO.

HUAURA 08:30 - 10:00

CALLE LAS DELICIAS CUADRAS 4 A 7; UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

HUAURA 11:00 - 12:30

PASAJE INDEPENDENCIA; AV. INDEPENDENCIA CUADRA 2 DESDE EL N° 245 A CUADRA 04; UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA MARÍA.

HUAURA 14:30 - 15:30

AA.HH. MARIÁTEGUI I Y II ETAPA, UBICADO EN EL DISTRITO DE HUAURA.

HUAURA 16:00 - 17:30

AA.HH. 21 DE ENERO II ETAPA MZ A B Y C; UBR. VILLA CARRIO DE VELASCO; ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CHACRARIOS MZ A B C Y D LADO MZ C; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUAURA.

Viernes 26 de noviembre

LOS OLIVOS 08:00 – 17:00

EL HIERRO CDRA 1, 2, AV ALFREDO MENDIOLA CDRA 55, 56, 57, AV EL ZINC CDRA 2, 3, LOS SILICIOS CDRA 54, 55, CA NEON CDRA 56, 57, EL HELIO CDRA 55, 56, 57, EL SODIO CDRA 2, 3, EL MANGANESO CDRA 2, 3, EL NÍQUEL CDRA 2, EL LATÓN CDRA 55, 56.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

ASOC VIV RESID CALIFORNIA MZ A, O, URB RESD. KAMA I ETP MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, URB. KAMA II ETP MZ A, C, D, E, F, G, H, K, PROG. VIV LOS DOMINICOS SANTA ROSA MZ F, H, M, ASOC RESIDENCIAL EL UNIVERSO MZ B, C, D, E, F, G, H, URB LA FLORIDA MZ A, D, E, H, ASOC. VIV LA FLORIDA MZ A, B PRIMA, C, D, H, PROG. RESD. LOS DOMINICOS I ETP MZ F, H, M, URB RESIDENCIAL SANTO TORIBIO MZ A LT 2, 3, 4.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOC VIV SAN JUAN BAUTISTA MZ A, B, C, D, E, H, ASOC PROP SAN JUAN SEÑOR DE LA SOLEDAD MZ A, B, C, D, E.

Sábado 27 de noviembre

SAN MIGUEL 09:00 – 17:00

ANGELICA PALMA CDRA 1, BRÍGIDA DE OCHOA CDRA 1, 2, 3, AV CALLAO CDRA 5, CUZCO CERA 11, 12, AV FERIA DEL PACÍFICO CDRA 2, 3, AV LA MARINA CDRA 2, 22, AV MONSEÑOR DINTILHAC CDRA 4, 5, AV JOSE DE LA RIVA AGÜERO CDRA 2, 3, 4, 5, AV PACIFICO CDRA 1, 3, AYACUCHO CDRA 11, 12, PEDRO BENVENUTO CDRA 4, CRISTÓBAL DE MENA CDRA 1, JUANA DE DIOS MANRIQUE DE LUNA CDRA 1, LUIS MIROQUESADA CDRA 1, 4, MARGARITA PRÁXEDES CDRA 1 MARIA ESCOBAR CDRA 2, MERCEDES GALLAGHER CDRA 3, PROLONGACIÓN MANCO II CDRA 1, ROSALÍA LAVALLE PANDO II CDRA 1, VENTURA CALAMAQUI CDRA 1, ROSARIO ARAOZ CDRA 1.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

ASOC VIV INDOAMERICA MZ B, F, N, Ñ, O, A.H NUEVA AMERICA ESPECIAL PACHACUTEC MZ A, B, D, E, F, N, Ñ, O, P, AV ALFREDO MENDIOLA CDRA 9, A.H BALNEARIO SECT II MZ A1, A2, B, C, C1, C2, C3, E, F1, G1, N, O1, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, A.H OASIS PACHACUTEC SCT 1 MZ A, B, C, D, E, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U PRIMA, V, W, A.H MAR PACÍFICO AVIMAPA MZ A, B, C, E, F, G, H, H1, J, L, M, N, A.H BALNEARIO III STC MZ A, A3, B, B3, C, D, E, E3, F, F3, G, G3, H, H3, ASOC M.P.E LOS ANDES MZ A1, B1, C1, D1, E1, G1, H1, M1, N1, U1, W1, A.H LOS NARANJOS MZ A1 LT 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, A.H OASIS II SCT MZ A1, B1, B, C1, E, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K, K1, L, L1, M1, O, O1, P, P1, Q1, R, S1, T1, U, U1, U2, A.H INCA PACHACUTEC MZ B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

CALLAO 08:30 – 17:30

JR AGUSTÍN TOVAR CDRA. 1, 2, 2 DE MAYO CDRA. 1, 2, CALLE ARRIETA CDRA. 4, AV GRAU CDRA. 0, 1, 2, AV BOLOGNESI CDRA. 4, 5, MOORE CDRA. 1, 2, AV. SAENZ PEÑA CDRA. 1, 2, CA CESAR CONTRERAS CDRA. 3, GARCIA Y GARCIA CDRA. 3 MEDINA CDRA. 1, 2, JR TARAPACA CDRA. 1, 2, 5, 6, 7, TNTE FERRE CDRA. 2, LARCO CDRA. 1, FANNING CDRA. 4, MLCON PARDO CDRA.1, MALECON WIESE CDRA. 7, 8, CA AGUSTÍN TOVAR CDRA. 3, 4, JR ARRIETA CDRA. 1.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 14:30

AV ALFONSO DÍAZ CDRA 4, 8, ASOC DE PEQUEÑOS AVICULTORES EL DORADO MZ E2, F, F2.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 -17:30

ASOC VIV EL REMANSO DE NARANJAL MZ A, B, C, ASOC ALAMO DE NARANJAL ETP 1 MZ A, B, PROVIV LA CAPULLANA MZ A, B, B3, C, D, URB ALEJANDRA MZ A, B, ASOC EL ÁLAMO II MZ A, B, C, D, E, PROVIV RESIDENCIAL NARANJAL MZ A, B, URB CALIFORNIA MZ A, B, C, PROVIV LAS VIÑAS DE NARANJAL 5TA ETAPA MZ A, B, B5, C, D, E, E5 , PROVIV NUEVA ESPERANZA MZ A, B, C, ASOC VILLA MERLIN MZ A, B, PROG VISTA HERMOSA DE CHUQUITANTA 2 ETAPA MZ A, B, C, PROVIV PAULINA DE NARANJAL MZ A LT 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, ASOC PRO VIV VILLA MERLIN EX FUNDO CHUQUITANTA MZ A LT 4, URB LOS CASTAÑOS MZ A, B, URB REAL MADRID II MZ A, B, C, ASOC VIV LOS ÁLAMOS DEL NORTE MZ A, B.

BARRANCA 07:00- 17:30

JR. NICOLAS DE PIEROLA CUADRAS 1 Y 2, CALLE ZAVALA CUADRAS 5 Y 6; CALLE SAN MARTÍN CUADRA 1; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.