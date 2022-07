Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 26 de julio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 31 de julio.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 26 de julio

VENTANILLA / SANTA ROSA 09:00 – 18:00

CIUDADELA PACHACÚTEC MZS. 01, 02, A, A’1, A’2, A’3, A’4, A’5, A’8, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, B1, C, C1, C2, C3, D, D1, D2, D3, D15, I, E, E1, E2, E3, F, F1, F2, F3, G, G1, G2, G3, H, H1, H2, H3, I1, I2, I3, J, J1, J2, J3, K, K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, M1, M2, M3, M4, M5, N, N1, N2, N3, N4, O, O1, O2, O3, O4, P, P1, P2, P3, P4, Q, Q1, Q2, Q3, Q4, R1, R2, R3, R4, S, S1, S2, S3, S4, T2, T3, T4, Z, PROFAM MZS. A, A1, A2, A3, A5, A21, B, B1, B13, C, C1, C2, C5, D, D1, D2, D5, D6, D8, D11, D14, D13, D16, E, E1, E6, F, F5, F8, F9, F10, F21, G, G4, G8, G9, G14, H, H5, H6, H7, I, I8, I16, J, J7, J9, J10, J11, J12, J15, J18, J31, K, K1, K9, L, L6, L7, M, M1, M3, N, Ñ, O, P, P4, Q, Q2, Q19, R, R2, R4, S, S7, T, T2, T9, T10, T11, T15, T19, U, U2, U8, V, V3, V4, V5, V7, V13, V18, V19, W, W2, W5, W7, W11, W19, X, X2, X4, Y, Y2, Y3, Y4, Z.

CARABAYLLO 09:30 – 18:00

AV. LECAROS/ AV. LADRILLERA

SAN MIGUEL 10:00 – 16:00

URB. MIRAMAR AV. COSTANERA CDRAS 12, 13, AV. LA LIBERTAD CDRAS 11, 12, 13, AV. LA PAZ CDRAS 11, 12, 13, CALLE FRANCISCO DE ZELA CDRAS 1, 2, CALLE JORGE CHAVEZ CDRAS 0, 1, 2, 12, 13, CALLE JOSE BERNARDO ALCEDO CDRA 1, CALLE NICOLAS DE PIEROLA CDRA 1, 12. JR. JORGE CHAVEZ/ AV.LA COSTANERA JORGE CHAVEZ CUADRA 1 AV.LA PAZ CDRA.12/ CA. JORGE CHAVEZ CDRA. 1

SAN MARTIN DE PORRES 12:00 – 17:30

AV. ANTUNEZ DE MAYOLO/AV LOS OLIVOS

CHANCAY 09:30 – 09:40

AV. LUIS FELIPE DEL SOLAR, PLAZA ARMAS, AV. BOLIVAR, AV. MARISCAL CACERES, BENJAMIN VISQUERRA, PRIMERO DE MAYO, AYACUCHO; UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANCAY.

Miércoles 27 de julio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 17:30

URB. CANTO GRANDE AV. 9 DE OCTUBRE CDRA 1, AV. SANTA ROSA CDRA 7, MZ C, C1, C12, U, CALLE LAS PALMERAS CDRAS 7, 8, MZ A, B, C, U, V, CALLE LAS LIANAS CDRAS 1, 9, MZ A, A1, T, U, CALLE PARKINSONIAS CDRAS 1, 7, MZ D, E, CALLE LOS CLAVELES MZ A, A1, PASAJE LOS EUCALIPTOS MZ B, M, U15, PASAJE LOS GIRASOLES CDRAS 7, 8, MZ U, B, D, U15, PASAJE PRIVADO CDRA 7, MZ U, A. H. LAS PALMERAS MZ A, A.H. AGUAS GASIFICADAS CALLE LAS PALMERAS MZ F, ASOCIACION JUAN PABLO AMIGO CALLE LAS LIANAS MZ A1, U, U15, A.H. LA LIBERTAD AV. LAS PALMERAS MZ A.

CALLAO 08:00 – 18:00

JR JORGE CHAVEZ /CA BARTOLOME BOGGIO, JORGE CHAVEZ CDRA 9, JR JORGE CHAVEZ CDRA 8, JR. JORGE CHAVEZ 680 AV. JORGE CHAVEZ CDRA.9

CARMEN DE LA LEGUA 08:30 – 18:00

URB.REYNOSO/ AV.ARGENTINA CDRA.47

SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:30 – 17:30

SAN ANTONIO DE JICAMARCA ANEXO 22 CALLE ANILLO VIAL MZ BY, CALLE MACHUPICCHU CON CALLE SANTA ROSA, CALLE S/N MZ L, LE M, BY, BZ, BZ14, BY55, BY25, BY26, BY28, LE1, LG1, LH1, LI1, LN1, BY39, BY45, LJ1, BY 36, BY47, LP1, P1, LJ1, BY59, F, LL1, LM1, LA, LA1, LD1, LG1, LB, LF, LG, LC1, LF1, LF14, LB1, LH, LI, LJ, LN, LQ, LO, LM, LK, LR, LN, LO, LR, LC, LD, LS, LV, LL, LP, X1, LO1, BY55, BZ56, LO1.

BELLAVISTA 10:00 – 15:00

URB. CIUDAD DEL PESCADOR MZS. Q, Q2, R, R2, V, V2, W, W2.

BELLAVISTA 12:00 – 17:30

CALLE PLAYA OQUENDO KM 7

Sábado 30 de julio

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

AGRUP. FAM. STA. ROSA DE STA. MARÍA MZS. A1, A4, B, B4, C, C4, D, D4, E4, F, F4, G, G4, H, H4, I, I4, J4, K, K4, O4, A.H. STA. MARÍA PARCELA 1 MZ. D, CIUDAD MCAL. CÁCERES PARCELA 2 MZ. K3, A.H. STA. MARÍA PARCELA 3 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, V, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, AGRUP. FAM. LAS VEGAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, AGRUP. FAM. LAS LUMBRERAS II MZS. A1, B, B1, C1, D, D1, E, E1, F1, G1, H, H1, I, I1, J, J1, J2, J3, J4, K1, L, L1, M1, O1, P1, Q1, R, R1, S, S1, T1, U, U1, V1, W, W1, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, AGRUP. FAM. LAS LUMBRERAS MZS. 1, A, A2, B, M, N, P, Q, AGRUP. FAM. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, E, I, J, K, L, LL, M, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN NUEVA ALIANZA 3 MZS. F, G, H.

Domingo 31 de julio

LIMA CERCADO 08:00 – 17:00

AV. CARRANZA/ G. DANSEY