Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 27 de mayo, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo 30.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 27 de mayo

CARMEN DE LA LEGUA 00:00 – 06:00

ARGENTINA CUADRA 47, 50

LIMA 08:30 – 17:30

ARGENTINA CON RICARDO HERRERA

Viernes 28 de mayo

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 19:00

ASOC PROVIV LOS PINOS MZ A, B, C, D, J, K, AV WIESE MZ A, AV SAN MARTIN DE PORRES ESTE CDRA 3, JR RIO AMAZONAS MZ D, JR RIO SANTA MARTHA CDRA 1, JR RIO CAPEYUNE CDRA 36, JR MOCHE CDRA 1, UNID INMOBILIARIA 3, 4, 5, 6, 7 MZ H, AV REPUBLICA DE POLONIA DC, JR RIO RIMAC CDRA 1, JR RIO MAJES MZ F.

PUENTE PIEDRA 08:30 – 17:00

ASOC. ALAMEDA DEL NORTE MZ D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, , CA LOS MOLLES CDRA 4 MZ I-4 LT 4, CA 23 MZ E-4, CA HUASCAR CDRA 2, URB. ALAMEDA DEL NORTE MZ E4, F-4, H-4, CA LAS ACACIAS CDRA 2, PROG. VIV ALAMEDA DEL NORTE MZ E-4, G-4, H-4, OTROS MZ E-4 LT 15 PROVIV ALAMEDA DEL NORTE, LA GRAMA MZ E-4 LT 13.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 17:30

AA.HH LEONCIO PRADO CALLE SAN FRANCISCO

Sábado 29 de mayo

CARABAYLLO 09:00 – 17:00

C.P CAUDEVILLA MZ C, ASOC RESIDENCIAL EL PORTAL MZ A, B, C, D, E, J, K, PROG DE VIV EL PORTAL DE CARABAYLLO MZ A, A1, B, C, D, E, F, C.P CAUDEVILLA HUACOY Y PUNCHAUCA MZ A.

Domingo 30 de mayo

CALLAO 09:00 – 17:00

AV ESQ. STA ROSA CON AV ARGENTINA CDRA. 24.

ARGENTINA CUADRA 26.

JUAN DE ALIAGA (EX- MIROQUESADA CUADRA 3).

ARGENTINA CUADRA 30.

ARGENTINA CUADRA 35 PASAJE EL AGUILA.

ARGENTINA CUADRA 32.