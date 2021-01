Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 28 de enero, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 31 de enero.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 28 de enero:

MAGDALENA DEL MAR – SAN ISIDRO (08:30 – 16:30)

Malecon Bernales Cdra 1,2, Calle 4 Cdra 1, Plaza Archipielago Cdra 1, Juan Luxardo Cdra 1, Ah. Medalla Milagrosa Mz.C, A, B, F, D, E, C-2, Manarelli Cdra 1,10, Calle 3 Cdra 1, Juan De Aliaga Cdra 1, Alberto Yabar Cdra 1y 2, Leon De La Fuente Cdra 1,2, Punta Negra Cdra 6,7, Del Ejercito Cdra 10,11,12 ,Baca Flor Cdra 1, Jose Cossio Cdra 1 Y 2 , Marbella Edif A, D,G, Q,N,M,H,J,I,K,L,O P. Aranibar Cdra 12 San Isidro, Salaverry Mz. D, Garcia Godofredo Cdra 1, Jimenez Pacheco Cdra 1, Leonidas Calderon 117, Luis Manarelli Cdra 10, Malecon Bernales Cdra 1,2 G. Garcia Cdra 1, Justo Vigil Cdra 2, L. Calderon Cdra 1, Psje La Fragata Bk R, Samuel Velarde Cdra 1, Ugarte Y Moscoso Cdra 10, Velarde Cdra 1,

SAN MARTIN DE PORRES (09:00 – 17:00)

Aguirre Condevilla -urb. Condevilla Del Señor Cdra. 31, A Puga De Lozada Urb.Condevilla Del Señor Cdra.31, Alaiza Y Paz Soldan M C4, Aparicio Gomez Sanchez Cdra 1 Y 2, Victor Navarro Del Aguila Cdra 2, Enrique Arnaez Cdra 2 Felipe Arias Cdra 2, Mariano Ignacio Prado Cdra 32, Constantino Bayle Cdra 32, Juan Luis Hague Cdra 31,32y33, Jose Granda Cdra 33, Clemente Palma Cdra 2, Idelfonso Ballon Cdra 2, German Aparicio Cdra 1y2, Encinas Cdra 32, Paz Soldan Cdra 2, E. Escomel Herve Cdra 31, C. Arenas Mz C4, Idelfonso Ballon Cdra 1, O Barrenechea Cdra 2, Pacasmayo Cdra 31.

Viernes 29 de enero:

SAN MIGUEL (09:00 – 17:00)

CA JOSE LIBORNO CDRA 1, JR PADRE GUATEMALA CDRA 2, JR TUNGASUCA CDRA 2 CA INES HUAYLAS CDRA 2.

SAN MARTÍN DE PORRES (09:00 – 18:00)

ASOC DE VIV PARAISO FLORIDO MZ A, B, C, E ASOC DE PROP LOS ANDES MZ B, C, D ASOC DE VIV SAN ANTONIO MZ C AV CARLOS IZAGUIRRE MZ A ASOC PARAISO DORADO MZ B, D, E ASOC VIV RESD SAN FRANCISCO- ASC SAN JUAN SALINAS MZ A, B, C, D, F, G ASOC DE VIV SANTA MARÍA DEL VALLE MZ G, H, J, K COOP VIV HUASNASPAMPA MZ A, B, J ASOC VIV RESD SAN FRANCISCO.

CALLAO (02:00 – 05:00)

ASOC VIV SATA BEATRIZ- CALLAO MZ. M, N.

Sábado 30 de enero:

INDEPENDENCIA (10:00 – 17:00)

M P De Bellido Cdra 6,7,9 Mariano Melgar Cdra 1,2 M Bastidas Cdra 4, Pje Pumacahua Cdra 1, Fco De Zela Cdra 1, T Amaru Cdra 5, A De Zela Cdra 1,2, Hnos Toledo Cdra 1, Los Incas Cdra 1, Prolong T. Amaru Cdra 1, Ps Hnos Angulo Cdra 1 Ps 9 De Diciembre Cdra 1 , Ps Rodriguez De Mendoza Cdra 1, Av G Unger Cdra 36, Prolong 37 Dias Mz.A.

SAN JUAN DE LURIGANCHO (08:00 – 18:00)

Los Duraznos Cdra 4,5,6, Proceres De La Independencia Cdra 30 Los Ciruelos Cdra 4,5,6 Pasaje Las Uvas Mz.C Aahhparc Semi Rustica Cto Grande Mz.C

Domingo 31 de enero:

EL AGUSTINO (09:30 – 15:30)

Asoc Menacho Ii Mzs A-b-c-e-f-g-h-i-j-k-m-n-o-p-q, Av Algarrobos Cdra 2, Av Mariategui Cdra 19-20.

PUENTE PIEDRA (09:00 – 17:00)

Jr Mariano Angulo Cdra 5, Ca Mateo Gonzalez Cdra 3, Lorenzo Valderrama Cdra 1-2, Jr Eduardo Correa Cdra 1-2, Jr Paula Quiroz Cdra 3, Coop Santa Luzmila Mzs A1-b1-c1- D1-e1-f1, Andres Salca Cdra 1.

CALLAO (08:00 – 17:00)

Av Guardia Chalaca/Av Argentina (Óvalo Salón) (Policía Nacional Del Perú, Municipalidad Provincial Del Callao).