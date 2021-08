Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que desde hoy, martes 3 de agosto, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el sábado, 7 de agosto.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Martes 3 de agosto

CALLAO 10:00 – 16:00

AV OQUENDO ALT KM 8.5, CA NUEVE 390 URB INDUSTRIAL, AV OQUENDO ESQ CALLE 9 S/N SECCION J FUNDO OQUENDO.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOC. VIV. EL REMANZO DE ZAPALLAL MZ A, B, C, D, E, F, C.P. LA GRAMA MZ C, COOP. VIV. VICTOR ANDRES BELAUNDE MZ A, B, C, D, E, G, F, H, I, D PRIMA, CALLE TARAPACA CDRA 4, MZ 192, ASOC. POB. MICAELA BASTIDAS, MZ J, K.

LOS OLIVOS 09:00 – 16:00

ASOC. VIV. HUAYTAPALLANA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J1, K, L, M, AV. UNIVERSITARIA CDRA 42, ASOC. VIRGEN DE LA SOLEDAD MZ G.

CALLAO 08:00 – 18:00

A.H. BOCANEGRA MZ E, E1, E2, E3, E4, E15, F7, G1, G2, G5, G6, G8, G9, G10, G13, G14, G15, G19, G39, G40, G41, G42, G43, G55, G57, G59, G60, G61, G62, G63, A.H. BOCANEGRA SCT FRATERNIDAD MZ E, E1, E2, E4, E15, F7, F8, A.H.M. BOCA NEGRA SECTOR 5 MZ G1, G2, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G13, G14, G15, G19, G39, G40, G41, G42, G43, G55, G56, G57, G59, G60, G61, G62, G63, AGRUP. DE POBLACION CECILIA DE LA PEÑA WOLL MZ B, AV TOMAS VALLE CDRA 40, AV E FAUCETT ESQ. CON AV T VALLE CENTRO AEREO COMERCIAL, AV EL OLIVAR CDRA 2, AV ELEMER FAUCETT ESQ. CON AV TOMAS VALLE CENTRO AEREO COMERCIAOL SECTOR E S/N MODULO E, AV ELMER FAUCETT CDRA 1, 2, AV ELMER FAUCETT S/N SCT B MOD B OTROS CENTRO AEREO COMERCIAL, AV ELMER FAUCETT Y AV. TOMAS VALLE AREA E1 CENTRO AEREO COMERCIAL, AV ELMER FAUCETT Y AV. TOMAS VALLE MODULO A, AV FAUCET C AEROCOMERCIAL OF 208 SCT B 2ET MDLO A URB. MARANGA, AV FAUCETT ESQ TOMAS VALLE CDRA 1, 2, AV FAUCETT Y AV TOMAS VALLE SCTOR B II ETP , AV T.VALLE ESQ FAUCETT MOD A, AV T.VALLE ESQ FAUCETT MOD C, AV ELMER FAUCETT ESQ. TOMAS CDRA.1 AV.E.FAUCETT/T.VALLE, CA MERCEDES GALLAGUER DE PARK CDRA 2, CADMIO CDRA 1, CALLE CARBONO CDRA.1,2 CALLE CROMO CDRA 2, CIRCONIO CDRA 1, FAUCETT ESQ T. VALLE SCTR E CASETA DE SALID, P.J. GAMBETA BAJA MZ.C URB. GRIMANESA MZ A, B, B1, C, D, URB. INDUSTRIAL AEROPUERTO MZ C, URB. PERU MZ E3, URB AEROPUERTO MZ D, CALLE CARBONO 189 URB GRIMANESA CALLAO A.H. BOCANEGRA, CALLE CARBONO 213-215, AV TOMAS VALLE ESQ CON ELMER FAUCETT, CALLE 3 MZ B LT 2 GRIMANESA, CALLE 5 URB GRIMANESA CALLAO M C - L 1, MZ D LT 4 URB. GRIMANESA, CALLE 4 MZ C LT 05 URB. GRIMANESA, CA CALCIO 125 URB. LA GRIMANESA, CALLE 6 URB GRIMANESA MZ D LT 24.

Miércoles 4 de agosto

CALLAO 09:00 – 15:00

JR. NESTOR GAMBETA KM 8.5

EL RÍMAC 09:00 – 17:30

AV DE LOS PROCERES CDRA 1, 2, AV FRANCISCO PIZARRO CDRA 5, 6, AV MARISCAL RAMON CASTILLA CDRA 1, JAIME TOMAS VIDAL CDRA 1, JR VIRU CDRA 6, JR GENERAL GAMARRA CDRA 2, MCAL GAMARRA CDRA 1, PASAJE EL AGUILA CDRA 1, SERVULO GUTIERREZ CDRA 1, TOTORITA CDRA 1, VILLACAMPA CDRA 1, 2, YANEZ CDRA 1.

CALLAO 08:30 – 17:30

URB. SAN JUAN MASIAS MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, O, O1, OA, P, CALLE PUCARA CDRA 2, AV, CANADA CDRA 18, ASOC. PROP. ALAMEDAD PORTUARIA I ETAPA MZ A, B, C, D, ASOC. RESIDENCIAL FAUCETT MZ A, URB. LOS PORTALES DEL AEROPUERTO MZ D, E, E1, F, F1, J, J1, J2, K, M, L, ASOC. VIV. RESIDENCIAL LA TABOADA MZ A, B, C.

Jueves 5 de agosto

CALLAO 09:00 – 18:00

CALLE SANTA BEATRIZ

EL RÍMAC 09:30 – 16:30

URB. VILLACAMPA CALLE AMALIA PUGA CDRA 6, CALLE LAS SALINAS CDRA 6, 7, JR. PIURA CDRA 6, 7, JR. LOS MOLINOS CDRA 6, 7, JR. PALLASCA CDRA 6, 7, PJE. SEVILLA CDRA 1, JR. JESUS DE ASIN CDRA 6, 7, CALLE ANDRES CORZO CDRA 6, 7, AV. TARAPACA CDRA 2, 3, 4, JR. MACHUPICCHU CDRA 3, 4, AV. GUARDIA REPUBLICANA CDRA 4, 5, 6, 7, JR. BELLAVISTA CDRA 6, 7, CALLE CORONEL JARRIN CDRA 3, 4, JR. SABANDIA CDRA 6, 7, AV. 7 DE JUNIO CDRA 3, 4, PJE. SANTA ELENA CDRA 1, PJE. HERRERA MALDONADO CDRA 1.

EL RÍMAC 09:30 – 16:30

JR. FRANCISCO PIZARRO CDRA 8, 9, 10, 11, CALLE CORDOVA DE SALINAS CDRA 3, JR. TOMAS MOYA CDRA 1, JR. GENERAL ARRIETA CDRA 1, A.H. HUASCARAN PJE. CENTRAL CDRA 1, PJE, MUÑOZ CDRA 1.

Viernes 6 de agosto

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30

URB. LAS FLORES DE LIMA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, U, V, JR. LOS HUERTOS CDRA 17, AV. JARDINES OESTE CDRA 1, 2, 3, 4, AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA CDRA 9, 11, 13, 14, JR. LAS ANEMONAS CDRA 10, 11, 12, 13, JR. SENSITIVAS CDRA 5, JR. LAS CRUCINELAS CDRA 10, 11, 12, JR. LAS ORTIGAS CDRA 10, 11, CALLE LAS AMBROSIAS CDRA 10, JR. LOS ACIANOS CDRA 5, URB. SAN HILARION MZ A, A1, A2, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, AV. LOS MZ B, C1, LAS RIMARINAS CDRA 1, 3, MZ F PRIMA, V, V1, V2, V8, V10, V13, V27, V31, V33, Y, JR. LAS OXALIDAS CDRA 17, JR. LAS CRUCILLAS CDRA 12, JR. LAS MANDRAGORAS CDRA 4, JR. LAS GROSELLAS CDRA 10, 11, 12, 17, AV. CANTO GRANDE CDRA 13.

COMAS 09:00 – 14:00

ASOC. FUNDO SANTA INES SUB LOTE 1, 3, 4, 10, MZ B, F, 8, AG, PROG VIV. SANTA LUISA MZ A, B, C, D, F, PROG. VIV. LAS GARDENIAS MZ E, F.

CALLAO 08:30 – 17:30

A.H. BOCANERA MZ A17, A18, A21, A41, A42, A46, A47, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C17, AV. PACASMAYO CDRA 45.

SUPE 07:30 A 17:30

C.P. Venturosa Baja; ubicados en el distrito de Supe.

Sábados 7 de agosto

LA PUNTA 08:00 – 18:00

CONDOMINIO RESIDENCIAL LA PUNTA JR. FANNIN CDRA 0, JR. BOLOGNESI CDRA 0, JR. GRAU CDRA 0, MALECON PARDO CDRA 1, 2, 3, 4, AGUSTIN TOVAR ESQUINA CON MEDINA, PJE. DOS DE MAYO CDRA 1, CALLE PARQUE 2 DE MAYO 20.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

MZ A6 LT 25 DIEZ DE OCTUBRE, JR CINCELES 311 URB LAS FLORES, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA ESQ AV MAQUINARIAS PARQUE ZONAL HUIRACOCHA, JR LAS MICAS CDRA 1, 3, 5, AV 13 DE ENERO CDRA 14, 15, 16, 17, 18, 19, JR LAJAS CDRA 2, 4, 5, URB LAS FLORES 78 MZ B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, URB LAS FLORES 78 II ETAPA MZ 1, 2, 3, 4, 5, ASOC VIV LA BASILEA MZ A, B, C, F, E, F, G, ASOC PROP INCA MANCO CAPACI ETP MZ F4, G4, H4, I4, J4, R3, T3, U3, V3, W3, ASOC PROP INCA MANCO CAPAC II MZ F3, G3, H3, I3, J3, K3, L3, M3, N3, Ñ3, O3, T3, U3, CA LAS ORQUIDEAS CDRA 4, JR LOS RUBIES CDRA 17, 18, 19, JR LOS TERRAZOS CDRA 17, AV JARDINES ESTE CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR LOS DIAMANTES CDRA 14, 17, 18, JR LAS PERLAS CDRA 17, 18, JR LAS GRAVAS CDRA 18, JR COALIN CDRA 2, 3, JR LOS OPALOS CDRA 17, 18, JR GRANITOS CDRA 1, 2, 4, 5, JR EL MARMOL CDRA 3, 4, 5, JR ÑAS DRUZAS CDRA 3, JR LOS ZAFIROS CDRA 17, 18, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 16, 17, JR PIRITAS CDRA 19, JR LAS BLENDAS CDRA 4, JR LOS MINERALES CDRA 4, LAS DRUSAS CDRA 3, LOS CINCELES CDRA 3, JR LOS TORNILLOS CDRA 16, AV MAQUINARIAS CDRA 3, ENARGUITAS CDRA 4, JR BORAX CDRA 5, JR CITRINOS CDRA 5, 6, JR ÑAS PLATAS ROJAS CDRA 4, JR LAS ESMERALDAS CDRA 16, AVAV SANTA ROSA CDRA 15, 16, JR LOS PIROXENOS CDRA 6, JR LOS FERRI CDRA 5, 6, JR BARITINAS CDRA 5, JR RELALGAR CDRA 6, JR AFIBOL CDRA 6, JR EL HIERRO CDRA 5, JR ENERGITA CDRA 5, JR LAS CERECITAS CDRA 5, JR LAS PLANTAS ROJAS CDRA 5, ASOC VIV SAN JUAN I MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ASOC VIV SAN MARCOS MZ A, B, D, E, F, ASOC VIV SOL DE ZARATE MZ A, B, C, ASOC VIV CHAVIN DE HUANTAR MZ A, B, C, D, E, ASOC VIV SAN JORGE MZ A, B, C, D, E, F, MZ A6 LT 25 DIEZ DE OCTUBRE, JR. CINCELES 311 URB LAS FLORES, AV PROCERES DE LA INDEPENDENCIA ESQ AV MAQUINARIAS PARQUE ZONAL HUIRACOCHA, PARQUE HUIRACOCHA S/N.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

URB. INCA MANCO CAPAC JR. LA ESMERALDA CDRA 16, JR. ANFIBOL CDRA 5, 6, JR. LOS GRANATES CDRA 5, 6, JR. LOS JARDINES ESTE CDRA 5, 6, MZ Q, Q3, S3, Z3, JR. LOS TERRAZAOS CDRA 16.