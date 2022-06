¡Atención! Desde hoy hasta el domingo habrá corte de luz en Lima y Callao: conoce los distritos y horarios

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que desde hoy, jueves 9 de junio, habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, suspensión que se prolongará hasta el domingo, 12 de junio.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Jueves 9 de junio

SAN JUAN DE LURIGANCHO / SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:30 – 17:30

MZS. A, A1, B, B1, C, D, D1, DI, E, E1, F, FZ, FZ1, FZ5, FZ6A, FZ8, FZ9, FZ09, FZ10, FZ12, FZ13, FZ14, FZ15, FZ16, FZ17, FZ18, FZ25, FZ26, FZ28 G, G1, H, I, J, K, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R1, R2, S, S2, T, U, V, Z.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 10:00

AV. LIMA CDRAS. 2, 3, 4, JR. AMAZONAS CDRAS. 2, 3, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 2, 3, 4, JR. LORETO CDRA. 4, JR. PARACAS CDRA. 2, JR. TRUJILLO CDRA. 4, CALLE CABO BLANCO CDRA. 1, CALLE CHIMBOTE CDRAS. 2, 3, CALLE HUACHO CDRA. 1, CALLE LIMA CDRA. 3, CALLE MOYOBAMBA CDRA. 2, CALLE PISCO CDRAS. 2, 3, CALLE PIURA CDRAS. S/N, 3, 4, CALLE S/N CDRA. 4, CALLE TUMBRES CDRAS. 2, 3, 4, PASAJE JUNÍN CDRA. 3, URB. CAJA DE AGUA MZS. A, A1, A4, C, C1, C4, D1, E, F, F1, I, I1, H, K1, L1, N, N1, P1, R1, A.H. SOL DE LA JUSTICIA MZS. A, D, F, F4.

MAGDALENA DEL MAR / PUEBLO LIBRE 09:00 – 14:00

JIRÓN AMAZONAS CDRAS. 7, 8, 14, JR. ECHENIQUE CDRAS. 1, 2, JR. HUAMANGA CDRAS. 6, 7, 14, JR. LEONCIO PRADO CDRA. 14, JR. RAMÓN CASTILLA CDRAS. 12, 13, 14, PASAJE MARTIN LUTHER KING CDRA. 1, PASAJE RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 2, PASAJE REPÚBLICA ÁRABE UNIDA CDRA. 1, CALLE FESTINI DE RAMOS CDRAS. 1, 14, CALLE SANTO TORIBIO CDRAS. 1, 7, CALLE S/N CDRA. 1, 08.

COMAS 09:30 – 18:00

AV. CARABAYLLO CDRAS. 3, 5, 6, 7, AV. MÉXICO CDRAS. 2, 3, JR. ARGENTINA CDRAS. 3, 4, JR. ASUNCIÓN CDRAS. 3, 4, 5, JR. BOGOTÁ CDRAS. 3, 4, JR. BOLIVIA CDRAS. 1, 2, JR. COLOMBIA CDRAS. 1, 2, JR. ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CDRAS. 2, 3, JR. PARAGUAY CDRAS. 1, 2, JR. PUERTO RICO CDRA. 1, JR. REPÚBLICA DEL PERÚ CDRAS. 4, 5, JR. SAN SALVADOR CDRA. 1, CALLE 17 CDRAS. 1, 2, CALLE ARGENTINA CDRA. 5, CALLE CARABAYLLO CDRAS. 1, 4, CALLE CARACAS CDRAS. 1, CALLE LA HABANA CDRA. 1, CALLE SANTIAGO APÓSTOL CDRAS. 1, 2, CALLE W CDRAS. 1, 2, PSJE. 2 CDRA. 3, PSJE. ESTADOS UNIDOS CDRA. 1, PSJE. REPÚBLICA DE PANAMÁ CDRA. 1, URB. EL PARRAL MZS. A, A1, B, B1, C1, D, D1, E, E1, F, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, R, Y, Z1, URB. SAN EULOGIO MZ. F, URB. HUAQUILLAY MZS. F, I, K, L, M.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 11:00 – 16:30

AV. BORO CDRA. 65, JR. LOS SILICIOS CDRA. 65, AV. CANTO GRANDE CDRA. 22, CALLE COBRE CDRA. 2, P.J. SAN HILARIÓN ALTO MZS. B1, C, C1, E, E1, F, F1, G, J, J1, K, K1, K2, L, L1, L2, M, M1, O, O1, P, P1, Q, R, R1, S, S1, U, U1, UI, U2, U3, U4, X1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 11:00 – 12:00

AV. LAS FLORES DE PRIMAVERA CDRAS. 4, 6, AV. 9 DE OCTUBRE CDRA. 5, JR. LAS ALCAPARRAS CDRAS. 4, 5, 6, JR. LAS ANÉMONAS CDRAS. 4, 7, JR. LAS BELLOTITAS CDRAS. 6, 7, JR. LAS CRUCINELAS CDRAS. 4, 5, 6, 7, JR. LAS GROSELLAS CDRAS. 6, 7, JR. LAS ORTIGAS CDRA. 7, JR. LOS ELÉBOROS CDRAS. 3, 4, 5, 6, PSJE. PRIVADO CDRA. 7, COOP. LAS FLORES MZS. 18, 19, 30, 49, 50, 53, 55, 56, 57.

CALLAO 12:30 – 14:00

PROLG. CENTENTARIO CDRAS. 5, 7 (URB. IND. FUNDO BOCANEGRA)

SAN JUAN DE LURIGANCHO 13:00 – 14:00

AV. LAS ANÉMONAS CDRAS. 3, 5, JR. LAS CRUCINELAS CDRAS. 3, 5, 6, JR. LAS GROSELLAS CDRAS. 5, 12, JR. LOS AROMOS CDRAS. 5, JR. LOS DAFNES CDRA. 4, JR. LOS LÍQUENES CDRAS. 4, 5, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 1, 2, 3, 5, PASAJE PUMACAHUA CDRAS. 1, 2, CALLE NICOLÁS DE PIÉROLA CDRAS. 1, 2, CALLE VALDELOMAR CDRA. 1, COOP. LAS FLORES MZS. 20, 21, 28, 29, 30, 32, C2, E2, URB. CHACARILLA DE OTERO MZS. 22, 26, F.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 15:00 – 16:00

AV. ACONITOS CDRAS. 2, 6, JR. LAS CIDRAS CDRA. 7, JR. LAS FILIPÉNDULAS CDRA. 3, JR. LAS HEBEAS CDRAS. 7, JR. LOS ELÉBOROS CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. LOS HINOJOS CDRAS. 6, 7, JR. LOS LÍQUENES CDRAS. 1, 6, 7, COOP. LAS FLORES MZS. 37, 39, 47, 48, I, K, M, URB. SAN SILVESTRE MZS. J, L, N, O, P, Q, S.

Viernes 10 de junio

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 16:00

2, 3, BAJADA BRASIL CDRA. S/N, AV. BERTOLOTTO CDRA. 14, AV. BRASIL CDRAS. 1, AV. CIRCUITO DE PLAYAS CDRAS. S/N, AV. DEL EJÉRCITO CDRAS. 2, 3, BAJADA MARBELLA S/N, MALECÓN GRAU CDRA. 1, CALLE S/N CDRA. 3

COMAS 09:00 – 10:00

URB. EL RETABLO, CALLE MONTEAGUDO CON CALLE 22

LA PERLA 09:30 – 17:30

AV. 2 DE MAYO CDRAS. 1, 16, JR. AZAPA CDRAS. 2, JR. JOSÉ OLAYA CDRA. 16, JR. MCAL CASTILLA CDRA. 1, JR. MORRO DE ARICA CDRA. 16, JR. PEDRO II CDRAS. 2, 4, JR. TARATA CDRAS. 2, 3, 6, JR. UNIÓN CDRAS. 3, 4, 5, CALLE S/N CDRA. 16, AV. JOSÉ GÁLVEZ CDRAS. 10, 11, 12, 13, 14, 16, AV. LIMA CDRAS. 2, 5, 30.

COMAS 11:00 – 12:00

Av. MICAELA BASTIDAS COM AV. A

PUENTE PIEDRA 11:30 – 13:00

ASOC. LOTIZACIÓN SEMIRÚSTICA CHILLÓN MZS. F, G, CALLE LOS CEREZOS CDRA. 25

SAN MARTÍN DE PORRES 14:30 – 16:00

AV. ALBERTO ABERD CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, JR. ALCÍBAR CDRAS. 2, 3, 4, JR. FEDERICO NOGUERA CDRA. 2, JR. J. SALAS CDRA. 4, JR. JOSÉ MANTILL CDRA. 2, AV. MANUEL PINEDA CDRA. 4, AV. MIGUEL GRAU CDRAS. 4, 7, 8, 9, PSJE. MIGUEL GRAU CDRA. 1, CALLE A. ALARCÓN CDRA. 5.

CARABAYLLO 09:30 – 17:30

CALLE S/N CDRA. 46, MZS. A, B, C, D, E, Z

HUAURA 09:30 – 13:30

CALLE AUSEJO SALAS CUADRA 1, CALLE T. GARCIA CUADRA 1, AV. 28 DE JULIO CUADRA 2; DEL DISTRITO DE HUACHO

HUARAL 10:00 – 15:00

CENTRO POBLADO LA CANDELARIA UBICADO EN EL DISTRITO DE HUARAL.

Sábado 11 de junio

VENTANILLA 08:30 – 17:30

URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL MZS. 12A, C, C9, C12, C12A, D, L, P5, A.H. LOS LICENCIADOS MZS. 05, B, K, K5, L5, M, M5, N5, O, O5, P5, Q, Q5, R, R5, S, S5, T, T5, U, U5, V, V5, A.H. PROGRESO DESARROLLO 2000 MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, URB. SECTOR MARÍA JULIA MZS. 1, 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, A, B1, D, E, L, N, O1, ASOC. LOS CIPRESES MZ. A, URB. JUAN PABLO II MZS. 15, 15F, C, F15, A.H. LOS PINOS MZS. A, B, B1, C, C1, D.

COMAS 09:00 – 18:00

URB. EL PINAR PARCELA B MZS. E, I, M, N, O, URB. EL ÁLAMO MZS. 02, A, A2, B, B2, C2, D, D2, E, E2, F, F2, G, G2, H, H2, H3, I, I2, K, K2, L, L2, M, M2, N, N2, O, O2, P, P2, Q, Q2, R, R2, S, S2, T2, V, V2, Y, Y1, Z, AGRUP. AEROPUERTO DE COLLIQUE MZS. A, A3, F, H3, CALLE S/N CDRAS. S/N, 4, 8, 11 URB. LOS PARQUES DE COMAS, AV. MICAELA BASTIDAS CDRAS. 8, 13, AVENIDA A CDRA. 8.

MAGDALENA DEL MAR 10:00 – 17:00

AV. BACA FLOR CDRAS. 1, 9, JR. JOSÉ COSSIO CDRAS. 1, 2, JR. JUAN LUXARDO CDRA. 1, JR. JUSTO VIGIL CDRA. 1, CALLE LEÓN DE LA FUENTE CDRAS. 1, 2, AV. PÉREZ ARANIBAR CDRAS. 11, 12, 20, 22, 24, AV. DEL EJÉRCITO CDRAS. 1, 8, 9, 10, 11, 93, AV. GRAL. SALAVERRY CDRAS. 1, 2, 38, AV. JUAN DE ALIAGA CDRA. 1, AV. MALECÓN BERNALES CDRAS. 1, 2, 9, AV. MALECÓN CDRAS. 1, 2, 3, 8, 9, AV. MAR MEDITERRÁNEO CDRAS. S/N, 0, 1, 3, 5, 85, CALLE 1, CDRA. 1, CALLE 2 CDRAS. 1, 3, CALLE 4 CDRAS. 1, 4, CALLE GODOFREDO GARCÍA CDRA. 1, CALLE MANUEL UGARTE Y MOSCOSO CDRAS. 1, 2, 10, CALLE PUNTA NEGRA CDRAS. 5, 6, 7, CALLE SAMUEL VELARDE CDRAS. 1, 12, 23, CALLE S/N CDRAS. 2, 3, P.J. MEDALLA MILAGROS MZS. A, B, C, C2, D, E, F, CONJ. HAB. MARBELLA MZS. B, V, BAJADA MARBELLA CDRAS. S/N, 2, MALECÓN GODOFREDO GARCÍA CDRAS. S/N, 25.

BARRANCA 09:00 – 16:00

AV. PAMPA DE LARA CUADRAS 1, 2, 3 Y 4; PASAJE BELÉN; PASAJE UNO, PASAJE SIPAN, PASAJE ISABEL ZUÑIGA, PASAJE HUASCARAN

Domingo 12 de junio

PUENTE PIEDRA 00:00 – 08:00

CENTRO POBLADO CERCADO DE PUENTE PIEDRA AV. 9 DE JUNIO CDRAS 1, 3, MZ 65, 65D, 66C, AV. BUENOS AIRES CDRAS 1, 2, MZ 21C, 76, AV. COPACABANA MZ A, AV. LA VICTORIA MZ 71, AV. PUENTE PIEDRA CDRA 3, 4, 35, AV. SAN LORENZO CDRA 1, 2, CALLE ESPERANZA CDRA 1, MZ 68B, MZ A, B, D, CALLE LOS JAZMINES MZ 66, 66C, 68B, B, CALLE MANUEL GARAY CDRA 1 MZ M, CALLE SAN JOSE CDRAS 1, 2, CALLE SAN MARTIN MZ A, B, 67A, 68, CALLE SANTA LJUCIA MZ 1, 2, 5, A, B, C, PASAJE GARAY MZ 1, 2, PASAJE JORGE CHAVEZ CDRA 1, 2, A.H. 9 DE JUNIO AV. 9 DE JUNIO MZ A, B, C, D, PASAJE LOS ANGELES MZ A, B, URB. LOS ALAMOS AV. COPACABANA MZ A, B, AV. SAN LORENZO MZ B, Z1, CALLE LAS MARGARITAS MZ A, C, F, G, CALLE LOS CLAVELES MZ D, CALLE LOS GIRASOLES MZ A, C, D, E, CALLE LAS ORQUIDEAS MZ C, D, CALLE LOS ROSALES MZ A, C, D, E, ASOC. SAN MARTIN DE PORRAS AV. PALERMO CDRA 25, MZ A, D, CALLE 2 MZ C, D, CALLE 7 MZ B, URB. EL PALERMO AV. PALERMO MZ B, C, D, AV. PANAMERICANA NORTE MZ F, J, CALLE 10 MZ F, G, H, J, CALLE 3 MZ B, C, E, F, J, CALLE 6 MZ D, CALLE 7 MZ D, E, CALLE LOS LIRIOS MZ H, I, URB. AUGUSTO BEDOYA AV. PANAMERICANA NORTE MZ A, C, CALLE 5 MZ E, CALLE 8 MZ A, CALLE 9A MZ E, URB. SANTO DOMINGO MZ E, CALLE ROLLIN THORNE SOLAGUREN CDRA 1 MZ D, E, F, URB. RIVIERA DEL NORTE AV. PUENTE PIEDRA MZ A, CALLE 2 MZ A, B, CALLE 4, MZ A, CALLE 5 MZ D, ASOC. VILLA LOS ROSALES AV. PUENTE PIEDRA MZ B, CALLE 10 MZ C, CALLE 3 MZ D, PASAJE 1 MZ A, B, D, E, ASOC. LA VEGAS AV. SAN LORENZO MZ A, CALLE SANTA LUCIA CDRA 1, 8, ASOC. SAN LORENZO MZ A, B, CALLE CACERES MZ B, C, D, ASOC. CASA HUERTA DE COPACABANA CALLE EL PALMITO MZ A, B, ASOC, VILLA LOS OLIVOS CALLE LAS ESMERALDAS CDRA 1, MZ A, CALLE LAS FRESAS MZ B, C, CALLE LOS JAZMINES MZ A, B, C, D, CALLE MELCHOR CORDERO LOTES 14, 16, 17, 19, MZ A, C, ASOC. FICUS DE PUENTE PIEDRA CALLE LOS FICUS MZ A, C, D, PASAJE LAS FRESAS MZ A, D, ASOC. VILLA MARIA DE PUENTE PIEDRA PASAJE 1 MZ A, C, D, E, F, G, H.