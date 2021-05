Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: EFE

La empresa Enel informó que este lunes 17 de mayo habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 16:00

CA LOS CIRUELOS CDRA 6, AV EL BOSQUE CDRA 6, 7, CA EL BOSQUE CDRA 7.

CALLAO 09:30 – 16:30

CA DORA MEYER CDRA 1, CA C ARRIETA CDRA 1, CA MANUEL BONNEMAI, CA GRUMETE MEDINA CDR 1, AV COLONIAL CDRA 25.

CANTA 09:00 – 18:00

JR TARAPACA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, JR CANTA CDRA 3, 4, JR BOLOGNESI CDRA 1, 2, 3, 4, 5, JR GRAU CDRA 1, 2, 4, 5, JR ARICA CDRA 1, 2, 4, 5, 6, JR SANGRAR MZ E, CDRA 1, 2, 3, 4, JR TACNA CDRA 1, 2, 3, 4, 5, CP SAN BUENAVENTURA MZ C, D, L, LL, M, I, K, JR 28 DE ENERO LA CHAQUI, COMUNIDAD HUAMANTANGA MZ X, KM 64 CARRETERA A SANTA ROSA DE QUIVEZ, JR SAN FRANCISCO DE ASIS CDRA 2, 3, JR OTERO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, , PLZ DE TOROS S/N 3, 4, LIBERTAD OBRAJILLO MZ A, B CDRA 2, AV 28 DE JULIO CDRA 7, JR LA MERCED CDRA 8, 9, JR 25 DE ABRIL CDRA 1, 2ALAMEDA S/N CARHUA CANTA, AV 26 DE JUNIO CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR GALVEZ MZ R, Q, H, J, G, I, JR ANDRES A CACERES CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR LIMA MZ L, J CDRA 3, 4, JR DURAZNOS CDRA 3, 4, CP SANTA ROSA DE QUIVEZ EL MIRADOR MZ M, JR DE LA CARIDAD CDRA 3, AV LOS ROSALES MZ 6, AV CIRCUNVALACION CDRA 3, JR CASTILLA MZ CDRA 1, 2, SAN FRANCISCO CDRA 5, JR AGUSTO B LEGUIA CDRA 1, 2, AV FERNANDEZ CONCHA MZ B, JR CAYETANO QUIROZ CDRA 2, 3, JR INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 3, 4, URB. HUANCHUY BAJO KM.67, FUNDO HUACHUY KM.67, FUNDO LLIPATA-LA TOMA KM. 66, HUANCHUY BAJO CARRETERA CANTA KM.67.5, HUANCHUY BAJO SUB LT.1A,9A,9D1,1E C.P QUIVES LT.09, VALLE DE YANGAS CARRETERA A CANTA KM.67 LT. 7, JR FRANCISCO ARAMBURU MZ C, CA. HUANCHUY SUB L 9D, CARRETERA LIMA CANTA SUB LT 9A, CARRETERA A CANTA KM.70,77, AV. CARRETERA LIMA A CANTA KM CANTA S/N, CARRETERA LIMA CANTA KM 15, 74, CARRETERA CANTA KM. 76, 77, 77. 5, OTROS PREDIO RUSTICO POCTA S/N C.P. YASO - C.P, URB. COUNTRY CLUB BALNEARIO DE SANTA ROSA MZ 65, AV LAS TRES - UNIDAD CATRASTAL 11657 PARCELA FUNDO CHACRA GRANDE.

SAN MIGUEL 10:00 – 12:00

AV COSTANERA CDRA 7, 8, 9, PSJ VENUS CDRA 1, CA INCLAN CDRA 1, AV LA PAZ CDRA 8, 9, 10, AV DEL EJERCITO CDRA 4.