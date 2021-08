Los cortes de electricidad afectarán distritos. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que este sábado, 2 de agosto, habrá corte de luz en distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

VENTANILLA : 08:30 – 17:30

A.H. ANGAMOS III SECTOR MZ M1, N1, N2, N3, N4, N5, N11, O5, P7, P8, P9, P13, P14, P15, Q10, Q11, T4, R5, R6, T6, T7, R4, R12, R13, R14, R15, URB. COOPEMAR MZ A1, B1, C1, D1, E1, A.H. HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU MZ A, B, C, E, D, F, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S, U, Y, W, X, Z, R1, Z1, J1, P1,J1, V, Y, Y1, V1, X1, Z1, O1, Z2, M1, N1, A.H. VILLA HERMOSA, MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, A.H. ALEX KOURI MZ A, B, C, D, E, H, I, A.H. LOS CEDROS MZ A1, C1, E1, CALLE ORION CDRA 1, AV. VENUS CDRA 1, 6, CALLE BETA CRUZ CDRA 1.

COMAS : 11:00 – 16:00

ASOC. TAMBO RIO MZ D, LOT. CHACRA CERRO MZ, M, PS 1 LT.17J FUNDO CHACRA CERRO, LT 09 LOTIZACION CHILLON TAMBO RIO.