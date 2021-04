Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que este jueves 22 de abril habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.



En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.



“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.



Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.



Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 –17:30



AGRUP. FAM. EL ROSAL MZ A, B, C, D, AGRUP. FAM. 10 DE ABRIL MZ A, B, AGRUP. FAM. 17 DE SETIEMBRE MZ A, B, C, D, E,MZ A LT 11 A.H SANTA ROSA, A.H PROYECCION INTEGRAL CONFRATERNIDAD SCT PROLONGACION MZ A, B, AMP EL ROSAL MZ A, B, C, D, P.J PROLONGACION EL ROSAL MZ A, C, MZ B LT 03 A.H PROLONGACION SANTA ROSA, MZ B LT 10 AMP ALTO EL ROSAL, A.H. PROLONGACION SANTA ROSA MZ A, B.



VENTANILLA 09:00 –18:00



M A7 LT 3 ASOC. PROYECTO ESPECIAL PACHACUTEC, AV. COSTANERA M A LT 01, AGROP. PRODUCTORES Y POSES-AAPYP MZ A LT 01, ASOC. DE AGROPECUARIOS PRODUCTORES Y POSESIONARIOS AAPYP M F1 LT 04, CA PLAYA LOS DELFINES MZ A9 LT 01 ASOC. AGRIPECUARIA PRODUCTORES Y POSESIONARIOS.

NUESTROS PODCAST



"Espacio vital": La variante de coronavirus descubierta inicialmente en Reino Unido es ahora una de las más dominantes en el mundo, pues resulta más contagiosa que otras. No obstante, pese a que su nivel de transmisión es más alto, un estudio afirma que esta variante no es más letal. El doctor Elmer Huerta explica los hallazgos.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.