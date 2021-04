Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que este viernes 23 de abril habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.



En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.



“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.



Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 14:00

AHM CRUZ DE MOTUPE GRUPO 2 MZ I, PROG DE VIV MCAL CASTILLA SCT II MZ V5, MCAL CACERES II SCT MZ T2, T3, T4 PJ CRUZ DE MOTUPE 1ERA ETP MZ J, C.D. MRCAL.CACERES SCT II B.3 G. R. V MZ V1.

LOS OLIVOS 09:30 – 16:30

ANTUNEZ D MAYOLO JTO1186, AV ANTUNEZ DE MAYOLO - CA. ESCORPIO, AV ANTUNEZ DE MAYOLO CON CA. HERNANDEZ REF. MERCADO COVIDA. URB. COVIDA I ETAPA, AV. ANTUNEZ DE MAYOLO S/N PUE 13, AV.A.DE MAYOLO TDA 22 MCDO COVIDA 39, OTROS Av. A. DE MAYOLO / JR. ESCORPION, MZ K LT 1C AV. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO, OTROS A DE MAYOLO 1135 MERCURIO 1135, OTROS AV ANTUNEZ DE MAYOLO M R - L 20 URB. MERCURIO, AVENIDA ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA. 10, 11, ARIES CDRA. 10, 11, JR LIBRA CDRA.10, 11, VIRGO CDRA. 10, 11, CA 6 CDRA.11, CABANA CDRA. 2, JR LA CABAÑA 273-A (MZ. J LT. 15A) URB. EL MERCURIO, CANCER CDRA.11, CAPRICORNIO CDRA. 2, CONOCOCHA CDRA. 2, 3, DANIEL HERNANDEZ CDRA. 2, POMABAMBA ESQ. D. HERNANDEZ, COVIDA. OLIVOS, DANIEL HERNANDEZ FTE 321, DANIEL HERNANDEZ JTO 312, CA DOS M O - L 14 SECCION 2 PISO 2 Y 3, CA FERMIN FITZCARRALD 297 URB. COVIDA, CA HILADAS CON PARQUE LOS TULIPANES (CAM.VIG) URB. MERCURIO II ETAP, LEO CDRA.11, GEMINIS CDRA. 10, 11, PISCIS CDRA.2, PISCIS S/N MZF LT29 EL MERCURIO SMP, PISCIS S/N F247 EL MERCURIO SMP, JR ARIES (FRENTE AL LOTE 15) CON CALLE PISCIS Y JR ACUARIO (PARQUE LOS TULIPANES), MERCURIO ET, ESCORPION CDRA. 2, 3, AV ANTUNEZ DE MAYOLO - CA. ESCORPIO, AV ANTUNEZ DE MAYOLOCON JR ESCORPION (SEMAFORO), POMABAMBA ESQ. D. HERNANDEZ, COVIDA. OLIVOS, POMABAMBA CDRA.12, SAGITARIO CDRA. 2, CALLE S/N MZ W LT 8 S M P-MERCURIO - URB. COVIDA 1RA. ETAPA, URB. MERCURIO MZ. C, E, G, K, SUB LT 2B MZ J LT 2, URB. COVIDA MZ. M, N, Ñ, O, W, AV. C. COMERCIALCOVIDA PUESTO 23, P. J. LOS REVOLUCIONARIOS MZ. C.

CARABAYLLO 09:00 – 17:30

AV CARLOS SACO ROJAS S/N URB. LA MOLINA DE SAN DIEGO, CARRET.HUARANGAL KM 6.5 CARABAYLLO, CARRET. HUARANGAL PARC.59 DIEGO LA MOLINA, MZ. K LT. 19, MZ. K LT. 15, PROVIV SANTA MARIA II ETP MZ. A, ASOC VIV MONTERRICO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZ. B, C, D, URB. LOS JARDINES DE CARABAYLLO MZ. C, PROVIV JARDINES EVA DE CARABAYLLO MZ. J, ENTRO POBLADO SAN DIEGO LA MOLINA MZ. K

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:30

AHM. L. ESTREL. S. BOLIVAR MZ. A, CR CARRETERA PANAMERICANA NORTE CDRA. 16, A.H. BELLA AURORA MZ. B, C, D, E, CALLE 5 ESQ CALLE 1 MZ.B.LT.9(B. AURORA), A.H. MARISCAL CACERES MZ. A, B.

SUPE 07:00 A 18:00

C.P. Llamahuaca, C.P. Pueblo Nuevo, C.P. Alpacoto1 y 2, C.P. Caral, Campamento de Arqueologos de Caral, Camino Caral cerca del rio Supe; ubicados en el distrito de Supe.