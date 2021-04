Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. | Fuente: AFP

La empresa Enel informó que este sábado 24 de abril habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao.



En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.



“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.



Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

JESUS MARIA 08:00 – 18:00

PUNTA PACOCHA CDRA. 3, PJE. AYULO CDRA. 1, MZ D LT 15 APROVIEP LA ENSENADA DE CHILL, MZ. I Lt.13 ASOC. VIV. SR. DE LOS MILAGROS, HUAMACHUCO CDRA. 12, CALLE WIRACOCHA CDRA. 12, AV ARNALDO MARQUEZ CDRA. 12, 13, 14, 15, AVENIDA MELLO CDRA. 1, 2, 3, ANGAMOS CDRA. 12, 13, HUIRACOCHA CDRA.12, AV BRASIL CDRA. 12, 13, 14, 15, AV GENERAL GARZON CDRA. 11, 12, 13, 15, AV HORACIO URTEAGA CDRA. 12, 13, PZA DIEZ CANSECO CDRA. 4, J. M. PLAZA CDRA. 1, 2, 4, JR JOSE MARIA PLAZA CRUCE CON AV. GRAL GARZON (SEMAFORO), CA MARISCAL LUZURRIAGA CDRA. 1, 2, 3, AV REPUBLICA DOMINICANA CDRA. 1, 2, 3, 5, C MATERNAL RP DOMINIC 366 JESUS MARIA - URB. SAN FELIPE, CORACEROS CDRA. 1, HUSARES DE JUNIN CDRA.2, PSJE. PUESTO 377 MCDO MUNICIPAL 377.

VENTANILLA 08:00 – 17:30

A.H. 1° DE NOVIEMBRE LOS ANGELITOS MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, 1, N, O, A.H. 12 DE OCTUBRE MZ. A, A1, A2, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L1M, M1, N, N1, Ñ, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, R1, R2, S, S1, T1, U, U1, V, V1, W, W1, X, X1, Y, Y1, Y2, Z, Z1, Z2, A.H. AMP EL GOLFO DE VENTANILLA MZ. Y, Y1, Y2, Y3, A.H. BUENA VISTA PACHACUTEC MZ. G, A.H. CHAVIN DE HUANTAR MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. FELIX MORENO II ETP MZ. M, A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI II ETAPA MZ A1, C, C1, D, E, E1, F, F1, G, H, H1, I, I1, J, J1K, K1, L, L1, M, N, N1, O, O1, P, P1, Q1, R, U, U1, T1, V1, W, W1, X1, Y, Y1, A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI, MZ. A1, A2, C1, D1, E, F, F1, F2, F3, F4, I, I1, J1, K1, L, L1, M, N1, P, P1, Q, R, S, S1, T, V1, W, W1, X, X1, Y, Y1, Z, Z3, A.H. LOS CEDROS II ETP MZ. A1, B1, C1, D1, E1, F1, F2, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X, X1, Y, Z, A.H. LOS CEDROS MZ. A1, B1, B3, G, H, I, 1, J, K, L1, M, M1, N, O1, P1, Q, Q1, R1, S, S1, T, T1, U1, U1V, V1, W, W1, X, Y, A.H. MONTE SION MZ. A, B, C, D, E, G, I, J, K, L, A.H. NUEVO PROGRESO MZ. A, A1, A2, B, B2, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G1, G2, H, H1, I, I1, I2, J, J2, K2, L, L2, M, M2, O, P, Q, S, T, T1, U, U1, V, V1, W, X, X1, Y, Y1, Z, Z1, A.H. SAGRADO CORZON DE JESUS II ETP MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, W, A.H. SAN PEDRO MZ. Q, R, A.H. VILLA LOS REYES 4TO SECTOR MZ. A, A1, B, B1, C, D, E, A.H. VILLA RICA MZ. A, B, C, C1, D, E, A.H.M. V. LOS REYESII ET. MZ. L-2-S.2 XXX, A.H.M. VILLA LOS REYES II MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ, AA.HH.LAS CASUARINA MZ, C, D, I, J, P, Q, AGRUP. POB 08 DE AGOSTO MZ. A, B, C, D, E, AH SAGRADO CORAZON DE JESUS I ETAPA MZ. A, B, C, DE, F, G, H, J, K, L, LL, N, R, S, AH. LOS CEDROS XXX MZ. H, H1, J, K, L, M, P, P1, Q, Q1, R, R1, S1, T, U, U1, V, V1, W, W1, X, Y, AH. HIJOS DE VILLA LOS REYES MZ. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, N1, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z1, Z2, ASOC. LAS DALIAS MZ. B, A.H. JOSE OLAYA, A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES FTE. MZ. N LT1A.H. LOS ANGELITOS, AV MEXICO S/N (PACHACUTEC) - CRUCE CON CA. LOS TECNICOS, LOS CEDROS 5TO SECTOR, AV PERU CRUCE CON CALLE Q (CAM.VIG) A.H. NUEVO PROGRESO, AV UNO ESQ. CALLE 21 BOULEVARD PANAM. NORTE SN A.H. VILLA LOS REYES, AV UNO ESQ. CALLE 21 BOULEVARD PANAM. NORTE SN A.H. VILLA LOS REYES, CA 20 (AV. PUNO) CRUCE CON AV. 3 A.H. 12 DE OCTUBRE - ETAPA 1, CA 20 Y AV. BRASIL. A.H. 12 DE OCTUBRE, CA 22 CON AV VILLA LOS REYES (CAM. VIG) PSTE 207131 A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES, A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES, A.H. VILLA LOS REYES SCT II FTE MZ D, A.H. VILLA LOS REYES SCT II FTE MZ D, A.H. HIJO VILLA LOS REYES, CA M. GONZALES PRADA M Y - L 15 A.H. 12 DE OCTUBRE, A.H. MONTE SION, CA RAMON CASTILLA Y CALLE BOLIVAR M J, K - L. A.H. 12 DE OCTUBRE NUEVO PACHACUTEC, CA VENEZUELA ESQ CALLE J -MZB1 (PARQUE) A.H. NVO PROGRESO, CALLE 22 MZ Q LT 24 HIJOS DE VILLA LOS - A.H. HIJOS DE LUYA 1RA. ETAPA, CALLE ESTADOS UNIDOS Sector 7 MZ P-1, JR ESTADOS UNIDOS S/N AA.HH. JR PUERTO RICO S/N CDRA 2 FRENTE MZ OTROS USOS (SER.RECR) A.H. LOS CEDROS, JR MANUEL GONZALES PRADA M C A.H. 21 DE OCTUBRE, MZ S A.H. SECTOR CERRO CACHITO PROY. ESPEC. CIUDAD PACHACUTEC, MZ A AAHH PROYECTO INTEGRAL TODOS UNIDO, MZ V A.H. HIJOS DE LUYA 1RA. ETAPA, MZ. 1C LOCAL COMUNAL A 0, OTROS AAHH HIJOS DE VILLA LOS REYES MZ Z-1 ENTRE JR HUANTAR Y CALLE LAS AMERICAS, OTROS AH. VILLA LOS REYES II SECTOR M Q, OTROS MZ L LOTE 1 A AAHH NUEVO PROGRESO CIUDADELA PACHACUTEC, AH. NUEVO PROGRESO SCT. III MZ C2, AV CUATRO CDRA. 5, CALLE 23 ETAPA 2 SECT. 2 FASE T MZ. E, JR. MANUEL GONZALES PRADA MZ. Y1, CALLE PUERTO RICO ESQ CON COLOM SCTO. V, AV. BOLIVIA S/N MZ. X, JR. EL OLIVAR MZ. A, J, MANUEL ODRIA 2DO. SECTOR MZ H1, AV. ARQUITECTOS Etapa 2DA MZ. W-1, A.H. MANUEL DE LA FUENTE MZ C