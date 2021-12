Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima. | Fuente: Andina

La empresa Enel informó que hoy, lunes 6, habrá corte de luz en varios distritos de Lima.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 6 de diciembre

LIMA CERCADO 09:00 – 09:15



JR ELVIRA GARCIA Y GARCIA CDRA 25, 26, JR ANTONIO PORTUGAL Y PRIETO CDRA 13, 14, 15, 25, 26, CA D. ARIAS LARRABURE CDRA 13, 25, AV AURELIO GARCIA Y GARCIA CDRA 15, CA DOMINGO ASTETE Y MERCADO CDRA 15, CA SALOCCHI CDRA 24, 25, CA HUASASQUICHE CDRA 1467, JR OLAECHEA ARNAO CDRA 13, 14, 15, 24, CA GAMARRA CDRA 15, JR CARLOS MOORE CDRA 13, 14, PSJE FERREYROS CDRA 13, CA NORBERTO HARO CDRA 15, 25, 26, JR B. SEPULVEDA CDRA 14, JR ARISTIDES DEL CARPIO CDRA 14, 15, 27, JR ANTONIO PORTUGAL Y PRIETO CDRA 13, 14, 15, 25, 26, CA D. ARIAS SCHREIBER Y CORREA CDRA 13, JR MARIANO ARREDONDO CDRA 25, 26, 27, JR B. SEPULVEDA CDRA 14.



LIMA CERCADO 10:45 – 11:00



JR ELVIRA GARCIA Y GARCIA CDRA 25, 26, JR ANTONIO PORTUGAL Y PRIETO CDRA 13, 14, 15, 25, 26, CA D. ARIAS LARRABURE CDRA 13, 25, AV AURELIO GARCIA Y GARCIA CDRA 15, CA DOMINGO ASTETE Y MERCADO CDRA 15, CA SALOCCHI CDRA 24, 25, CA HUASASQUICHE CDRA 1467, JR OLAECHEA ARNAO CDRA 13, 14, 15, 24, CA GAMARRA CDRA 15, JR CARLOS MOORE CDRA 13, 14, PSJE FERREYROS CDRA 13, CA NORBERTO HARO CDRA 15, 25, 26, JR B. SEPULVEDA CDRA 14, JR ARISTIDES DEL CARPIO CDRA 14, 15, 27, JR ANTONIO PORTUGAL Y PRIETO CDRA 13, 14, 15, 25, 26, CA D. ARIAS SCHREIBER Y CORREA CDRA 13, JR MARIANO ARREDONDO CDRA 25, 26, 27, JR B. SEPULVEDA CDRA 14.

LIMA CERCADO 13:00 – 13:15

AV REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRA 31, 32, AV AURELIO Y GARCÍA CDRA 3176.

LIMA CERCADO 14:45 – 15:00

AV REPÚBLICA DE VENEZUELA CDRA 31, 32, AV AURELIO Y GARCÍA CDRA 3176.

SAN MARTIN DE PORRES 10:00 – 11:00

AV SANTA MERCEDES CDRA 1, 3, 4, A.H SANTA ROSA MZ C, D1, URB LA MILLA MZ A LT 1-17M URB PALAO MZ A, B, C, C10, C11M A.H LOS JAZMINES MZ B, C, C1, CH, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, L, M.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 18:00

ASOC CASA HUERTA SAN PEDRO MZ F, I, J, ASOC VILLA LAS FLORES DEL NORTE MZ I LT 1, ASOC AGRARIA INDEPENDIENTE DEL NORTE MZ I LT 2, 3, ASOC NUEVO SAN JUAN MZ A, B, C, D, E, AV LOS GALLINAZOS CDRA 4, 5.

