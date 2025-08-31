Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

EsSalud: denuncian que militantes de APP fueron colocados en puestos clave de la institución

El presidente de la institución no dio declaraciones al dominical sobre estos cuestionamientos.
El presidente de la institución no dio declaraciones al dominical sobre estos cuestionamientos. | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Segundo Acho Mego, presidente de EsSalud, es cuestionado por estas designaciones y los gremios sindicales exigen su salida.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sindicatos del Seguro Social de Salud (EsSalud) revelaron que habría un copamiento del partido Alianza Para el Progreso en puestos importantes de la institución con la conformidad del presidente ejecutivo de esta entidad, Segundo Acho Mego. Así lo dio a conocer este domingo el programa 'Punto Final'.

Según el reportaje periodístico, entre los designados figuran Iván Saldaña Estrada, exasesor de Richard Acuña cuando este fue congresista, hoy gerente del CAFAE; Erick Moncada Horna, quien antes laboraba en el Parlamento, es actual asesor de Acho; y William Alcántara Infantes, quien laboraba en la Universidad César Vallejo y también fue asesor de Richar Acuña, fue designado hace unos días como gerente de Planeamiento y Presupuesto de EsSalud. 

También aparecen en la lista Tania Rodas, exparlamentaria por APP, quien está nombrada como gerente del Cafae y gerente central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad en EsSalud; Claudia Natali Holguín, afiliada al partido de Acuña, es gerente de la Red Asistencial La Libertad; Edilberto Salazar Zender, actual gerente de operaciones en EsSalud, es militante de la agrupación; entre otros funcionarios.

Cuestionamientos

Jorge San Miguel Loayza, secretario del Sinatra, sostuvo para el dominical que algunos de estos militantes de Alianza Para el Progreso que ahora son funcionarios tienen denuncias penales. Por su parte, Santiago Vinces, secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social (SINAMSSOP), aseguró que "hay procesos muy serios de corrupción”

'Punto Final' reveló que el titular de EsSalud cuenta con 10 asesores y su gerente general tiene ocho. 

Diez sindicatos que representan al 60% de los trabajadores anunciaron una huelga nacional indefinida desde el 9 de septiembre y piden la salida de Acho. 

Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
EsSalud Congreso Alianza Para el Progreso Richard Acuña APP

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA