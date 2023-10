Federación de Trabajadores de EsSalud reitera huelga para este 10 de octubre

Lima EsSalud: Federación de Trabajadores reitera que huelga se dará de todas maneras el 10 de octubre

Wilfredo Ponce, secretario general de la Federación CUT de EsSalud, manifestó que la huelga indefinida anunciada para el próximo martes 10 de octubre de todas maneras se dará. Esto con la finalidad de que se resuelvan sus pliegos de reclamos.

"El día 10 vamos a iniciar nuestra medida de protesta: la huelga nacional indefinida porque en un gobierno democrático no se puede pretender desconocer nuestro convenio colectivo. Eso es lo que está instando este gobierno", afirmó en el programa 'La Rotativa del Aire Domingo' de RPP Noticias.

Ponce cuestionó la intervención de Fonafe porque hace que EsSalud pretenda desconocer los acuerdos como la entrega de bonos que asciende a S/. 5 500 y el depósito de las CTS.

"No es posible que personas que han trabajado hasta los 70 años no se les pague la CTS una vez cesado. Están demorando más de un año, muchos fallecen y no logran cobrar. Tenemos un bono de cierre de pliego el cual ha sido observado por Fonafe. Practicamente lo vemos como una injerencia ante EsSalud", explicó.

EsSalud informó este domingo que dicha paralización se había suspendido tras llegar a acuerdos con 13 sindicatos. Sin embargo, Ponce afirmó que Federación CUT de EsSalud representa a 25 mil trabajadores del sector.

"Nosotros representamos a 150 sindicatos de todo el Perú, pero responsablemente estamos garantizando la atención en los servicios de emergencia y en las áreas críticas. No se va a abandonar a los hospitales e instamos a las autoridades a un diálogo social, mas, por el contrario, han sacado documentos a través de la presidencia para amedrentar a los trabajadores y asustarlos para decirles que no vayan a la huelga", aseveró.

Ponce señaló que la medida se extenderá a todas las redes de salud a nivel nacional, pero no afectará los servicios de emergencia y áreas críticas, los cuales seguirán operativos en favor del paciente.

EsSalud niega huelga

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó la tarde del domingo que la anunciada huelga de trabajadores, programada para el 10 de octubre, fue suspendida. Esto, según la entidad, luego de llegar a un acuerdo tras una reunión con 13 sindicatos.

La institución expresó que este acuerdo fue suscrito el pasado viernes con los sindicatos que representan a médicos, enfermeras, tecnólogos, obstetras, profesionales administrativos, técnicos, auxiliares, personal CAS y del régimen laboral 728, entre otros.