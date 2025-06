Estación Las Vegas del Metropolitano inició operaciones: usuarios piden habilitación de más paraderos [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este es el panorama en la Estación Las Vegas del Metropolitano. | Fuente: RPP

Este sábado, 21 de junio, inició operaciones la Estación Las Vegas del Metropolitano, ubicada en el cruce de las avenidas México y Universitaria, en el distrito de Comas, al norte de la capital.

Un equipo de RPP llegó esta mañana al lugar y conversó con los usuarios, quienes se mostraron satisfechos por la entrada en funcionamiento de este paradero.

Sin embargo, hicieron un llamado para que se habiliten cuanto antes más estaciones, como la José Pagador.

“Me queda más cerca a casa. Estoy muy contento que hayan abierto (esta estación), pero también quiero que abran José Pagador, que está más cerca”, manifestó un usuario.

Los pasajeros reiteraron que una necesidad del servicio del Metropolitano es que aumente la frecuencia de los buses, a fin de evitar largas filas y aglomeraciones.



✅ Desde hoy, la estación Las Vegas del @Metropolitano_L inició su operación con el servicio regular ‘B’. La puesta en marcha de esta nueva infraestructura, ubicada en Comas, beneficiará a más de 4 mil usuarios de Lima Norte. pic.twitter.com/jsRsPWrv4E — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 21, 2025

Sobre la Estación Las Vegas

Por la Estación Las Vegas circularán todos días los buses del servicio regular B, así como -de lunes a viernes- los servicios Súper Expreso Norte y el Expreso 11.

El Súper Expreso Norte inicia su servicio en la Estación 22 de Agosto haciendo paradas en las estaciones Las Vegas, Universidad, el terminal Naranjal, Dos de Mayo, Quilca y España hasta llegar a la Estación Central. El horario de atención es de lunes a viernes de 6 a.m. a 8:30 a.m.

El Expreso 11 inicia en la Estación Los Incas, parando en las estaciones Andrés Belaunde, 22 de Agosto, Las Vegas, Universidad y Pacífico, hasta la Estación Central. En el sentido contrario, inicia en la Estación Central y se detiene en el terminal Naranjal y las estaciones Universidad, Las Vegas, 22 de Agosto, Andrés Belaunde y Los Incas. Este servicio funciona de lunes a viernes, de norte a sur, de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. y en el sentido contrario de 5:45 a.m. a 10:45 a.m.