Presidenta del TC sobre estado de emergencia:"Me parece que son necesarias esas restricciones"

Luz Pacheco manifestó que la criminalidad nos está sobrepasando "en todos los aspectos" y espera que la medida dictada por José Jerí traiga resultados.

La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, saludó el estado de emergencia dictado por el Gobierno de José Jerí y consideró que son importantes las restricciones que se tomarán para frenar los actos criminales que afectan a Lima y Callao.

Pacheco manifestó, en entrevista para 'Prueba de Fuego' de RPP, que eran necesarias las nuevas medidas de control en las cárceles pues desde dichos lugares se siguen dando las órdenes para actos extorsivos.

"Me parece que son necesarias esas restricciones que se han puesto dado que la criminalidad nos está realmente sobrepasando en todos los aspectos y las cárceles lamentablemente estaban siendo un punto donde se fomentaba en algunos espacios el crimen y más bien eran lugares (donde) a través de los teléfonos se hacen coordinaciones para seguir con la extorsión", sostuvo.

Pacheco aseveró que las medidas "son apropiadas en principio" y dijo confiar en que se logren las metas para reducir la criminalidad.

Medidas restrictivas

El decreto supremo del estado de emergencia tiene como principales medidas la restricción para el tránsito de motos lineales: Se prohíbe el tránsito de dos personas adultas en vehículos menores motorizados de la categoría vehicular L3 (motos lineales) y la intervención de vehículos que exhiban documentación adulterada o placas ilegibles.

También hay novedades en los penales como la restricción de visitas: Los internos bajo régimen cerrado ordinario solo recibirán una visita semanal, mientras que aquellos en régimen cerrado especial tendrán una visita quincenal.

Solo se permitirán visitas de familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. También se dispone el apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación.