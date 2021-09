Jóvenes hacen su ingreso a la universidad desde horas tempranas de este domingo. | Fuente: RPP

Este domingo 12 de septiembre se llevará a cabo la cuarta jornada del examen de admisión presencial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a las 10 de la mañana. Esta edición será para las áreas de Ciencias de la Salud e Ingenierías

RPP Noticias llegó hasta los exteriores de la Decana de América y pudo registrar las larga colas como la confusion por parte de los postulantes quienes no tenían muy claro cuál era la puerta que les correspondía para hacer su ingreso.

Padres de familia aguardaban con ellos en las afueras ya que ellos tienen prohibido el ingreso. Janet Quispe, madre de un postulante, señaló que pudo ser testigo de la confusión de varios jóvenes.

"He tenido que prestar mi celular para que se pueden comunicar con sus padres porque no sabían por dónde ingresar", comentó.

Representantes de la UNMSM precisaron que, de ser el caso presenten problemas en encontrar su puerta de ingreso, ubiquen a los orintadores identificados con un fotocheck para poder darles información.

Detalles y protocolos

Son alrededor de 7 085 postulantes quienes rendirán el examen de admisión este domingo. Desde las 6 de la mañana, jóvenes vienen haciendo su ingreso de acuerdo a la primera letra de su apellido. La evaluación se iniciará a las 10 a.m. y concluirá a la 1 de la tarde.

Así, entre las 6 a.m. y 6.30 a.m. ingresarán los jóvenes con apellidos que empiecen con las letras A hasta la C; de 6.30 a.m. a 7 a.m. lo harán los apellidos con las letras D a K; entre las 7 a.m. y 7.30 a.m. se procederá con el ingreso de las letras L a P; de 7.30 a.m. a 8 a.m. les corresponderá a los apellidos con letras iniciales Q a la T; y de 8 a.m. a 8.30 a.m. finaliza el ingreso con los postulantes cuyos apellidos comienzan con las letras U hasta la Z.

Los postulantes deben tener puesta de manera obligatoria y en todo momento, doble mascarilla y protector facial, así como alcohol desinfectante que debe portar desde su ingreso a la sede.





