Luego de que personal de la Policía y la Fiscalía allanaran la casa de San Borja del general en retiro y exjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Raúl Hoyos de Vinatea por presuntos actos de corrupción, este realizó su descargo y deslindó responsabilidad.



La División de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el Ministerio Público investigan presuntas irregularidades en la asignación de soporte de mantenimiento para cuatro aeronaves, donde se habría favorecido a la empresa Alenia Aermachi.



Según la pesquisa, este acto de corrupción se habría llevado a cabo cuando Raúl Hoyos de Vinatea era director de Logísitca de la FAP. Al respecto, este dijo en RPP que no ha hecho “ninguna coordinación o direccionamiento”.



“No he entrado en ningún acto de corrupción. No he hecho ninguna coordinación ni direccionamiento. He hecho mi trabajo, investigar con todo mi personal y unidades de equipo de trabajo la viabilidad de darles esos servicios logísticos integrados a nuestras flotas nuevas”, afirmó.



“Y esas comunicaciones mías documentos oficiales, firmados por mí como director de Logística son los que este anónimo sinvergüenza le hace ver a la fiscal como que yo he estado direccionando cuando ya se había elegido a los ganadores (del concurso público)”, concluye.



El general en retiro apunta que esta denuncia parte de un anónimo. A la par del allanamiento de su domicilio se realizaron operativos similares en seis inmuebles dentro de los que figuran la sede de la Dirección de Logística de la Fuerza Aérea del Perú, en el Campo de Marte (Jesús María), así como otros inmuebles ubicados en distritos como el Cercado de Lima, San Borja, Magdalena y La Molina.