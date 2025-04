Falleció el padre Clemente Sobrado, creador de Domingo es Fiesta de RPP: la semblanza de un hombre dedicado al Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El padre Clemente Sobrado, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Pilar y creador del programa Domingo es fiesta de RPP, falleció ayer, domingo, en Lima.

El sacerdote, miembro de la Congregación de la Pasión de Jesucristo o Familia Pasionista, es recordado por los oyentes de RPP por la profundidad de sus reflexiones y mensajes de fe, transmitidos a lo largo de más de 30 años.

Su voz se escuchó por primera vez en los micrófonos de nuestro medio en los primeros años de la década de los 80, cuando inició con un segmento llamado "Servicio a la comunidad", en el programa Comunicando. Fue en esos días en que el periodista Miguel Humberto Aguirre le propuso crear un espacio que se emitiera los fines de semana. Así nació Domingo es fiesta, programa que se sigue emitiendo, hasta la actualidad, desde 1983.

Pero, ¿quién fue este destacado hombre de fe y comunicador que dejó un legado en nuestros oyentes? En esta semblanza recordamos al sacerdote que vino de Galicia a nuestro país no solo para cumplir su misión apostólica, sino también para quedarse en el corazón de la ciudadanía.

"¿Te has puesto a pensar cómo sin palabra eres una isla?"

Clemente Sobrado recibió el sacramento de la ordenación sacerdotal, en la Diócesis de Bilbao, España, en marzo de 1953, cuando tenía 24 años. Era el punto cúlmine de una vocación religiosa que nació muy temprano, cuando apenas era un niño. Su génesis se remonta a 1941, cuando salió de su casa para seguir el paso de la custodia del Santísimo y un sacerdote le mencionó, por primera vez, la posibilidad de seguir una vida sacerdotal.

"Y cuando bajó el cura, así de sopetón, me dice: ´oye, sobrado tú vales para padre´; es decir, para sacerdote´. A mí se me estremeció el cuerpo. La única respuesta que le di fue con qué se paga eso, pero ya me metieron la espina", recordó en una entrevista para RPP del año pasado.

Entonces, el adolescente Clemente pidió ingresar becado a diferentes seminarios, aunque las primeras respuestas no fueron positivas. Finalmente, el 14 de septiembre de 1942, recibió la aceptación por parte de los Pasionistas, preparó su maleta y partió al seminario. Sin embargo, al llegar, una noticia amenazó con frustrar sus anhelos.

"Mientras yo iba, otra tarjeta vino del seminario. ´Ha habido una equivocación que no venga´. Ah, no, yo llegué allá, extrañó a todo el mundo, pero me acomodaron como pudieron y ahí entré", resaltó.

Tras 10 años de estudios, fue ordenado sacerdote; no obstante, el destino de su servicio eclesial estaba lejos de España, particularmente en nuestro país, a donde llegó en 1967, para participar en la Gran Misión de Lima, convocada por el entonces arzobispo de Lima, cardenal Juan Landázuri Ricketts.

"Tuve que volver a España pero yo insistía, hasta que a fines del mes de enero el General [de la congregación] le dijo al superior ´¿y por qué no lo dejas ir ?´, y en marzo del 68 vine definitivamente", indicó.

Ya asentado en nuestro país, trabajó inicialmente en la selva peruana y, durante 15 años, en el Consejo de Familia del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), labor que permitió a Sobrado conocer el continente y comprender los problemas de las familias.

En la década de los 80, su voz comienza a ser escuchada en RPP, y en 1983 crea Domingo es fiesta, espacio que nació como una propuesta de Miguel Humberto Aguirre, pero que terminó con ambos en la conducción.

"Me pidieron que armarse un programa religioso. Entonces yo no quería llevar, como suele decirse, el púlpito a la radio porque me hubieran echado al día siguiente. Entonces, dándole vueltas y Miguel Humberto me insistía ´lo vas a hacer o no´. Al fin dije ´lo voy a hacer´", recordó.

"El primer [programa] lo hice solito, pero me sentí tan mal que entonces dije: ´ahora pongo condiciones, exijo un periodista que me acompañe para que la radio sea de diálogo. Pido al pecador, a Miguel Humberto, claro, ya que él fue el que me metió en el lío que venga para acá´", agregó.

De ese modo, el padre pasionista y el periodista formaron una dupla que cada domingo meditó en la palabra de Dios y llevó las enseñanzas del evangelio a la vida cotidiana, mediante una diálogo franco y abierto.

"¿Te has puesto a pensar cómo sin palabra eres una isla. Sin palabras no hay comunicación, el peligro está en que todos decimos lo mismo, en que todos decimos palabras vacías, en que todos decimos palabras que no anuncian nada, eso es lo malo", reflexionó sobre esos días.

Tras su fructífero paso de 33 años en Domingo es Fiesta, el padre Clemente Sobrado continuó su labor pastoral, escribiendo meditaciones y acercando a las personas a Dios en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, en San Isidro, así como a través de las redes sociales.

En marzo de 2024, un mes antes de cumplir 95 años de vida, expresó que solo tenía palabras de gratitud a Dios.

"¿Cómo se siente uno?. Por una parte satisfecho y por otra parte agradecido. Llegar a los 95 años, me faltan un mes, y 70 de sacerdote comprenderás que no es para pasarlo por agua, sino para darle gracias al Señor", puntualizó.