Familia debe más de 328 mil soles a clínica privada y pide ayuda para trasladar a paciente a un hospital de EsSalud

Godofredo Montalvo, de 60 años, fue internado debido a una infección muy grave. | Fuente: Rotafono

La familia de Godofredo Montalvo, de 60 años, hizo un pedido de ayuda para trasladar al hombre -actualmente en una clínica particular- a un hospital de EsSalud, debido a que ya no pueden pagar los elevados costos de internamiento.

A través del Rotafono, Vilma Montalvo, hija del paciente, contó que su padre sufrió una infección muy grave por una gangrena, por lo que tuvo que ser intervenido hasta en tres ocasiones.

A consecuencia de ello, el hombre ha tenido que permanecer en una cama de la unidad de cuidados intensivos con un ventilador mecánico.

Según contaron, la familia ha pagado alrededor de 250 mil soles a la clínica, pero ya no tienen medios para seguir abonando y la deuda ahora supera los 328 mil soles.

Piden traslado

Por ello, la familia hizo un desesperado pedido para que trasladen a don Godofredo Montalvo a un hospital de EsSalud, ya que el señor es asegurado. De acuerdo con su versión, ellos ya han solicitado el traslado, pero no hay disponibilidad de camas UCI.

“Estamos debiendo más de medio millón de soles a la clínica, y ya no podemos pagar más. Hace dos meses que no pagamos nada. Le hemos pedido a la clínica para que haga la transferencia, pero nos dicen que mandan hojas, pero no hay respuesta”, contó.

“He ido al (Hospital) Almenara a pedir cama UCI, he dejado mi carta, y me dicen que no hay cama. Ahora la cuenta sigue creciendo cada día (en la clínica), son siete mil soles diarios y ya no sabemos qué hacer”, añadió.

La mujer hizo un llamado a las autoridades de EsSalud para que atiendan su caso y logren concretar el traslado, ya que no tienen los medios económicos para seguir pagando el internamiento en la clínica privada.



