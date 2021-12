Familia pide ayuda para joven con encefalopatía que vive postrado en cama [VIDEO]

Este caso llegó a través del Rotafono. | Fuente: Rotafono

La familia de Juan Alberto Tello, de 30 años, hizo un llamado de ayuda para el joven que sufre de encefalopatía, por lo que vive postrado en una cama.

A través del Rotafono, Rosa Carlos, su madre, señaló que necesita ayuda económica para poder solventar todos los gastos que genera su hijo.

Además, se mostró muy preocupada por la salud del joven, que ha perdido mucho peso en los últimos meses.

“Él usa pañales todos los días. A veces tengo que ponerle trapos, porque no me alcanza dinero para comprarle sus cositas. (...) Estoy desesperada porque no tengo ayuda de ninguna institución”, manifestó.

“He recorrido a todos los hospitales y todos me dicen que por la COVID-19 no lo pueden atender. Mi hijo está bien deteriorado de salud. Tengo miedo que mi hijo se me muera, porque está bien delgado”, añadió.

Sin apoyo

Asimismo, la señora Rosa Carlos denunció que acudió al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) por ayuda, pero -sostuvo- solo le ofrecieron un carné de medio pasaje para su hijo.

Ella aseguró que no aceptó el carné, debido a que su hijo está postrado en cama y no se moviliza en transporte público.

Quienes deseen colaborar con esta familia pueden comunicarse al teléfono 937739912.



