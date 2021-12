Chorrillos: vecinos piden ayuda para anciano en aparente estado de abandono

El anciano fue identificado como Valentín Valencia | Fuente: Rotafono

Vecinos de Chorrillos hicieron un pedido de ayuda para un anciano en aparente estado de abandono, quien es visto prácticamente a diario en las inmediaciones de la cuadra 10 de la avenida Almendra Sur, recogiendo botellas para reciclar.

“El señor se encuentra prácticamente abandonado. Las personas y ambulantes a veces le regalan desayuno, un pan; o unas cuantas monedas”, comentó la vecina Graciela Blas a través del Rotafono.

El hombre ha sido identificado como Valentín Valencia, según un DNI que lleva colgado del cuello, aunque los vecinos no se tienen mayores datos sobre él, como dónde pasa la noche o si tiene familiares.

Piden albergue para el anciano

Los residentes solicitaron que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) o alguna entidad competente que interceda en el caso y lleve al anciano a un albergue, donde reciba las atenciones debidas.

“Hago un llamado a una entidad encargada de velar por estas personas vulnerables. El señor no sé si tiene familia y, si la tuviera, debe estar en la misma situación; porque para que al señor lo dejen a su suerte, no me parece”, señaló la señora Graciela Blas.



