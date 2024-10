Fanático sube al escenario y pide matrimonio a su pareja en concierto de Paul McCartney en Lima [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El estadio Nacional de Lima se convirtió la noche de este domingo en la palestra de un momento "único" durante el concierto de Paul McCartney, uno los fundadores de la banda de rock británica The Beatles, como parte de su gira ‘Got Back World Tour’.



Tras cantar los temas "A Hard Day’s Night", "Drive My Car", "Got to Get You Into My Life", "Come On to Me" y otros, el cantautor británico hizo una pausa y comentó que vio un cartel donde una pareja le pedía que los casara.



A los pocos segundos, los enamorados subieron al escenario y Paul McCartney invitó al novio que realice la propuesta de matrimonio, esto en medio de la emoción del público y a pocos minutos de finalizar el evento.



El joven, armado con un anillo de compromiso, declaró su amor. La novia, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta con un abrazo con frenesí.

El estadio estalló en aplausos, risas y vítores, celebrando el amor que se gestaba con la música legendaria de Paul McCartney.