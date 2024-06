Paul McCartney en Lima: ¿cuál sería un posible setlist de su esperado concierto en el Estadio Nacional?

Paul McCartney, reconocido tanto por ser uno de los fundadores de The Beatles como por su exitosa carrera como solista, ha anunciado su regreso al Perú para un esperado concierto el próximo domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional. Esta será la tercera vez que el músico británico pise suelo peruano, habiéndolo hecho previamente en 2011 y 2014.



"¡Hola, peruanos! No puedo creer que hayan pasado diez años desde nuestra última visita. Hemos querido volver a comunicarnos con ustedes desde entonces. Sé que nos vamos a divertir muchísimo. ¡La fiesta comienza ahora! Preparémonos para una gran noche de música, canto y baile. Nos vemos pronto", declaró McCartney.



La gira Got Back de Paul McCartney llegará a Latinoamérica en octubre de 2024, recorriendo Uruguay, Argentina y Chile antes de llegar finalmente a Perú. Al igual que en otras giras de McCartney, el repertorio incluirá canciones de sus legendarias bandas The Beatles y Wings, así como temas de su carrera en solitario.

Posible setlist de Paul McCartney en Lima 2024

El 28 de abril de 2022, Paul McCartney dio inicio a su gira Got Back en Spokane, Washington, marcando su primera serie de conciertos después del periodo de pandemia de COVID-19. Ahora, en octubre de 2024, McCartney regresa con su gira a Latinoamérica, con cinco presentaciones que lo llevarán de vuelta a Uruguay, Argentina, Chile y culminarán en Perú el 27 de octubre.



El año pasado, el icónico exintegrante de The Beatles concluyó su gira con nueve conciertos en Brasil. Este es el setlist que interpretó el 13 de diciembre en el Estadio Couto Pereira en Curitiba, Brasil. ¿Repetirá en su esperado regreso a Lima?

Can’t Buy Me Love (The Beatles) Junior’s Farm (Wings) Letting Go (Wings) She’s a Woman (The Beatles) Got to Get You Into My Life (The Beatles) Come On to Me Let Me Roll It (Wings) Getting Better (The Beatles) Let ‘Em In (Wings) My Valentine Nineteen Hundred and Eighty-Five (Wings) Maybe I’m Amazed I’ve Just Seen a Face (The Beatles) In Spite of All the Danger (The Quarrymen) Love Me Do (The Beatles) Dance Tonight Blackbird (The Beatles) Here Today New Lady Madonna (The Beatles) Jet (Wings) Being for the Benefit of Mr. Kite! (The Beatles) Something (The Beatles) Ob-La-Di, Ob-La-Da (The Beatles) Band on the Run (Wings) Get Back (The Beatles) Let It Be (The Beatles) Live and Let Die (Wings) Hey Jude (The Beatles)

Encore

I’ve Got a Feeling (The Beatles) I Saw Her Standing There (The Beatles) Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (Reprise) (The Beatles) Helter Skelter (The Beatles) Golden Slumbers (The Beatles) Carry That Weight (The Beatles) The End (The Beatles)

¿Cuándo empieza la preventa de entradas para el concierto de Paul McCartney en Lima?

Paul McCartney regresará al Perú para ofrecer un concierto el 27 de octubre en el Estadio Nacional. La súperestrella británica nos honra nuevamente con su presencia gracias a su tour mundial Got Back, que comenzó en Estados Unidos en 2022. Las entradas estarán a la venta en Teleticket, con un descuento especial para tarjetas Interbank los días viernes 14 y sábado 15 de junio.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Paul McCartney en Lima?

La preventa de entradas para disfrutar del concierto de Paul McCartney en Lima se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio, a partir de las 10 a.m., a través de Teleticket. Los precios, con un descuento especial para tarjetas Interbank, oscilan entre los 99 soles en la tribuna hasta los 750 soles en ubicaciones centrales con asientos. A continuación, la lista completa de los precios oficiales:

Preventa Interbank

Central asientos: S/750

Lateral asientos: S/650

Campo A: S/252

Campo B: S/290

Occidente 1 (numerado): S/650

Occidente 2 (numerado): S/380

Oriente 1 (numerado): S/650

Oriente 2 (numerado): S/380

Tribuna norte: S/165

Tribuna (preferencial): S/99

Precio full

Central asientos: S/790

Lateral asientos: S/750

Campo A: S/596

Campo B: S/357

Occidente 1 (numerado): S/750

Occidente 2 (numerado): S/448

Oriente 1 (numerado): S/750

Oriente 2 (numerado): S/448

Tribuna norte: S/196

Tribuna (preferencial): S/115

(*) Los precios incluyen la comisión de la ticketera

