Decenas de familias han tenido que dormir en la calle toda la noche luego de que un incendio consumiera en vísperas varios pisos del edificio de la ex Cooperativa Santa Elisa, en el jirón Caylloma en el Cercado de Lima.

Alrededor de 100 familias que vivían en el edificio tuvieron que evacuar inmediatamente cuando comenzó el fuego, por lo que no pudieron sacar dinero ni los implementos necesarios para pasar la noche. Muchas familias aún permanecen en la vereda contigua a la edificación. Incluso, niños y adultos mayores debieron dormir en colchones y cartones.

Una señora contó que no pudo sacar de su vivienda nada más que a su mascota. Además, dijo que las autoridades aún no han llegado al lugar para brindar ayuda o avisarles cuando puedan ingresar al lugar para rescatar alguna cosa que no se haya dañado. Sin embargo, unas 20 personas lograron ingresar al predio.

Ayuda

Solamente algunos colectivos y miembros de las iglesias llegaron al lugar para brindar apoyo. Por ejemplo, una iglesia que se encuentra al frente del edificio apoyó con desayunos para las personas damnificadas.

Algunos de los vecinos denunciaron que no se trató de un accidente, sino de un incendio provocado. Según uno de los habitantes, un empresario propietario de la edificación estaría detrás del incidente.

"El señor que se está apropiando de esto tiene esas malas prácticas. Probablemente no ha comprado [el edificio], sino que como pimera parte de su estrategia quiere sacar a las familias y luego ingresar. Estoy seguro de que ya no vamos a volver a ingresar [a nuestras casas]", dijo.