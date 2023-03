Gallo ‘Bartolito’, mascota de una familia de Chaclacayo, sobrevivió a huaicos que arrasaron la localidad

El animal eludió los embates de la naturaleza para seguir vivo.

‘Bartolito’ es el único animal con vida que le queda a los Palomino Godínez. Se trata de un gallito que sobrevivió al paso de hasta tres huaicos que arrasaron las viviendas de esta familia de la asociación Casa Huerta Los Paltos, en el distrito de Chaclacayo, el martes, 14 de marzo.

Y es que fue tal la fuerza de los huaicos que John Palomino Godínez no tuvo tiempo de rescatar sus pertenencias de su vivienda ni de salvar a sus animales, arrastrados por las aguas lodosas. Haber tratado de salvar algo de su casa habría puesto su vida en peligro.

La casa de John quedó reducida a escombros, pero en medio de la destrucción quedó su gallo ‘Bartolito’, quien eludió los embates de la naturaleza para continuar con vida.

A pesar de que han pasado cuatro días desde la tragedia, John, su familia y el animal permanecen en la intemperie a la espera de una ayuda certera de parte de las autoridades locales.

Así, el hombre comentó a RPP Noticias que, hasta el momento, no han recibido ayuda alguna y solo se alimentan de la comida que les proporcionan sus amigos y algunos de sus familiares.

“De parte del municipio no hay ayuda. Vino antier a hacer presencia nada más y se fue, nada más. Me estoy quedando en la intemperie y comemos con lo que los familiares nos apoyan”, contó.

El caso de la familia Palomino Godínez resume la crítica situación que no solo atraviesa la asociación Casa Huerta Los Paltos, sino el resto del distrito de Chaclacayo, afectado por las lluvias intensas que se registraron hace algunos días. Si usted desea apoyarlos, se puede comunicar al siguiente número: 948 695 376.

Historia del cerdito rescatado en río Chillón tuvo trágico final

El lunes, 13 de marzo, se conoció la historia de un grupo de vecinos del sector Los Gallinazos, ubicado en el límite de los distritos de Puente y Comas, que se organizó para rescatar a un cerdito que quedó varado en las orillas del río Chillón, cuyo caudal aumentó a raíz de las lluvias intensas.

El incremento del caudal del río ocasionó esa mañana el colapso de al menos 30 viviendas precarias en la jurisdicción de Comas, entre ellas criaderos de cerdos. Los vecinos relataron que el animal llegó al lado de Puente Piedras tras haber sido arrastrado unos mil metros.

Al ver cómo el animal luchaba por su vida, un vecino se ató con sogas y, con la ayuda de otros hombres, descendió hasta las orillas del río, pese a las fuertes corrientes.

A pesar de los esfuerzos por rescatar al cerdito, al día siguiente se supo que el animal había sido cocinado por sus propios rescatistas.

Una mujer, identificada como Mery Malqui, aseguró que era la dueña del cerdito rescatado de las aguas del río Chillón. De acuerdo con ella, no sabía que sus vecinos habían rescatado al chanchito. Cuando intentó pedirlo de vuelta, le comunicaron que ya lo habían cocinado.

"Yo no sabía que lo habían salvado otros vecinos. Vino el serenazgo y me dijo que abajo han rescatado unos jóvenes con soga del río", señaló.

“Fui y me dijeron: ‘sí vecina está aquí en una casa lo hemos metido’. Y les digo cómo va a ser porque yo quería llevármelo, pero me dicen ya no se va a poder. (...) El chancho lo hemos rescatado una mancha de personas para poder comerlo y repartirlo”, complementó Mery.