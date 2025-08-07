Tres personas heridas en dos ataques armados perpetrados en el Callao

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Inseguridad desbordada en el Callao. En las últimas horas, tres personas resultaron heridas de consideración en dos ataques armados, perpetrados en distintos distritos de la provincia constitucional.

El primero, fue reportado en el asentamiento humano Señor de los Milagros, en el sector Pachacútec, en el distrito de Ventanilla. En este lugar, un hombre fue baleado por delincuente, en represalia por resistirse a ser asaltado.

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Richard de la Cruz, de 40 años.

El segundo ataque armado ocurrió en el Sector C del distrito chalaco de Mi Perú. En este lugar, dos sicarios irrumpieron en una vivienda y balearon a dos jóvenes.

Según testigos, los pistoleros tocaron el timbre para que les abran la puerta, tras lo cual ingresaron y balearon a sus objetivos.

Fuentes policiales identificaron a los heridos como Sergio Tinoco y Félix Guerrero. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital de Ventanilla, donde permanecen en observación.



Investigación en marcha

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran investigando ambos casos, a fin de dar con los atacantes.

Lamentablemente, el Callao es constante escenario de hechos de sangre. Solo hace unos días, una mujer murió y dos personas resultaron heridas en un ataque a balazos durante una fiesta de cumpleaños.

Y, la semana pasada, dos jóvenes que departían en plena vía pública fueron baleados por sujetos desconocidos en el distrito chalaco de Ventanilla.

