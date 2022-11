Pelícanos muertos coinciden con alerta del Midagri | Fuente: RPP

Alrededor de 30 pelícanos muertos fueron hallados a lo largo de la playa San Pedro, en el distrito de Lurín. Vecinos de la zona reportaron el incidente y precisaron que era la primera vez que ocurría.

La semana pasada, la Organización Mundial de Sanidad Animal informó que el Perú reportó el primer caso de gripe aviar altamente patógeno en pelícanos silvestres que fueron encontrados en la playa Los Cangrejos de Paita, en Piura. Sin embargo, esta alerta ha sido extendida a lo largo del litoral peruano.

Este jueves se ha dado también una alerta para evitar que la influenza aviar A5N1, altamente patógena, pueda diseminarse en aves de traspatio y granjas comerciales. Esta alerta se ha dado a través de Senasa, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. La alerta tiene una vigencia por un período de 120 días calendario.

Es importante señalar que la mayoría de virus no se transmite de aves a humanos. No obstante, según especialistas, existen cepas que podrían afectar a las personas. Es por ello que se ha recomendado no manipular a las aves muertas.

La información de este suceso llegó a través del Rotafono de RPP. Una vecina reportó que, al realizar caminatas por esta playa, vio gran cantidad de aves a lo largo de los 300 metros de la playa e indicó que es la primera vez que sucede. El resto de vecinos se encuentran también muy preocupados, ya que indicaron que normalmente realizan actividad física por el lugar. Pero, debido a la gran cantidad de animales muertos, están evitando el tránsito por este lugar. Incluso los pequeños negocios y quioscos que ofrecen venta de comida se están absteniendo de salir.