Hallan sin vida a Nicole Mesía, policía que fue reportada como desaparecida y después apareció en Cusco

La suboficial PNP, de 23 años, fue conducida al hospital de SJL, en donde se certificó su deceso. En abril, estuvo desaparecida por siete días, hasta que fue hallada en Cusco por policías de dicha ciudad.

La suboficial PNP Nicole Mesía Castro, quien en abril de 2024 fue reportada como desaparecida y, posteriormente, se le ubicó en Cusco, fue encontrada sin vida en su domicilio de San Juan de Lurigancho.

Mesía, de 23 años, fue conducida por su padre hasta el hospital de SJL, en donde solo se certificó su deceso, según pudo conocer RPP.

Desapareció por siete días

El 25 de abril, efectivos de la Región Policial Cusco encontraron a Nicole Mesía luego de que sus familiares reportasen su desaparición el 18 del mismo mes. Según la PNP, se logró ubicarla tras un "paciente trabajo y acciones de inteligencia".

"No se encuentra en buen estado. Por lo que veo se encuentra ida, como si no estuviese presente. Yo he mandado por mi propia cuenta a personas para que investiguen y ellos me han mandado la foto", dijo en su momento Mía Fernández, familiar de la suboficial.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, dijo en su momento que Nicole Mesía "no se encontraba secuestrada". Por el contrario, precisó que se había logrado identificarla "transitando por su propio derecho".

"Se tiene conocimiento que la señorita se encuentra transitando por su propio derecho y por su propia libertad en distintas partes del Perú. Como consecuencia de ello, incluso la labor de inteligencia ha permitido determinar que ayer, por ejemplo, unas cámaras de seguridad la han ubicado en una entidad bancaria", comentó.