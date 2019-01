Hombre busca a la dueña de una billetera y un smartphone que encontró en un taxi

Jesús Toledo Castillo encontró una billetera y un celular en un taxi y ahora busca a la dueña. | Fuente: Rotafono

Jesús Toledo Castillo, trabajador en el Ministerio Público, encontró anoche una billetera con documentos, dinero en efectivo y tarjetas de crédito, y un moderno celular en un taxi, y ahora está buscando a la dueña de estos artículos.

El hombre contó que halló la billetera y el smartphone en el taxi que abordó para ir a su trabajo. “Esperé a que me llame (la dueña), pero no llamaron, parece que se ha bajado la batería”, contó a RPP Noticias.

Toledo Castillo decidió comunicarse con el Rotafono para poder dar con la dueña, que según los documentos dentro la billetera sería Yolanda Antonia Fuertes Salazar.

“Siempre he confiado en RPP Noticias porque tiene gran alcance y hace servicio social. (...) Hago esto porque no me pertenece (los artículos perdidos)”, refirió.

El trabajador invocó a la dueña que se comunique con RPP Noticias a fin de coordinar la devolución de sus pertenencias.