Walter Reynaga Memenza hizo su denuncia a través del Rotafono de RPP Noticias. | Fuente: Rotafono

Walter Reynaga Memenza denunció la desaparición de su hija adolescente, de 13 años. A través de Rotafono de RPP Noticias contó que la última vez que vio a la menor fue el pasado 29 de diciembre cuando acudió a su centro de estudios, el Instituto Latino, en San Juan de Miraflores.

Sin embargo, el hombre aseguró que su hija no asistió a clases ese día y desde ese momento no tiene información sobre su paradero, ya que ella no ha intentado comunicarse por ninguna vía.

Reynaga Memenza, padre soltero de tres hijos, está desesperado y pide ayuda de las autoridades para encontrar a su hija.

El hombre dijo sospechar de un joven identificado como Leandro Callao Grone (22), quien acosaba a su hija en las redes sociales e, incluso, le mandaba fotos de desnudos.

Según su versión, este sujeto tenía varias cuentas en Facebook y, tras la desaparición de la niña, ha eliminado una de las ellas, donde la invitaba a salir.