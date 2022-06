Hombre está esperando una prótesis de cadera desde hace año y medio

Este caso llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

Los familiares de Jorge Luis Bardales (46) denunciaron que el hombre está esperando desde hace año y medio una prótesis de cadera para poder tener calidad de vida.

A través del Rotafono, indicaron que el hombre fue diagnosticado con necrosis avascular en la cadera, mal que le provoca severos dolores que lo mantienen prácticamente postrado.

Según Edgar Flores, hermano del paciente, en el Seguro Integral de Salud (SIS) le indican que no es posible realizar la intervención debido a que no hay presupuesto para la prótesis.

“Hemos acudido desde hace año y medio, hemos hecho la solicitud de prótesis de cadera para el lado izquierdo, pero nos respondieron que no había presupuesto”, manifestó.

“Mensualmente voy para ver si hay un avance y me dicen que no hay presupuesto y no están operando”, añadió.

Sin respuesta

Los familiares aseguraron que, ante los intensos dolores que sufre Jorge Luis Bardales, han acudido a otros hospitales, pero no han obtenido una respuesta satisfactoria.

Ellos hicieron un llamado a personas o empresas solidarias para que puedan apoyar a este paciente.

Quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al teléfono 934334985.



