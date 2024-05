Un hombre permanece en UCI tras ser brutalmente golpeado durante un asalto

Lima Hombre permanece en UCI tras ser brutalmente golpeado durante asalto

Melesio León Choque permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de la Clínica Jesús del Norte, en Independencia, desde hace una semana; luego de haber sido brutalmente golpeado por delincuentes durante un asalto.

El hombre había acudido al distrito de Santa Anita a una reunión social y, cuando se disponía a regresar a su casa, en Independencia; fue interceptado por bandidos, que lo golpearon salvajemente para robarle sus pertenencias.

La víctima fue internada de emergencia en la citada clínica, donde permanece en UCI, con respiración asistida; contó a RPP Angélica León, su hermana. “Mi hermano se encuentra en Cuidados Intensivos, con respirador mecánico. No sabemos qué hacer ahora”, dijo la mujer.



El viacrucis de la familia

Los familiares de Melesio León Choque se encuentran desesperados no solo por la situación en la que se encuentra su pariente, sino porque no tienen el dinero para cubrir los gastos generados en la citada clínica. “(La deuda) debe ser un promedio de 20 mil soles. Nosotros no podemos pagar esa cuenta”, refirió Angélica León.

La mujer denunció, además, haber sido maltratada cuando expuso su caso ante los representantes de la clínica. “Fuimos donde la asistenta social y le dijimos ‘¿Qué podemos hacer?, por favor ayúdennos, que no tenemos para pagar’; y nos dijeron ‘Esta no es una Beneficencia, acá tienen que pagar de todas maneras’. Nos dijeron así, no es justo”, manifestó entre sollozos.

Por ello, hicieron un llamado a las autoridades de EsSalud, para que Melesio León Choque sea trasladado al Hospital Almenara, ya que -aseguraron- el hombre es asegurado.

Lamentablemente, según denunciaron, cuando acudieron al hospital a pedir el traslado, los hicieron esperar, sin darles una respuesta. “Nos tienen peloteando. (...) Estuvimos esperando y nada”, reclamó.

“Por favor, se lo suplico, se lo ruego. Por favor, ministro de salud, director del Almenara y de EsSalud, pongan su mano al pecho”, declaró Angélica León, quien reiteró su llamado para que se consiga un traslado de su hermano.