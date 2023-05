Cañete: denuncian que humedales de Chocalla están en peligro por proyectos de desarrollo urbanístico

Lima Mary Ann Pool, defensora del Humedal de Chocalla, indicó que estos "son ecosistemas muy frágiles en la costa peruana" protegidos por el Ministerio del Ambiente y que "tienen un área de tres hectáreas y media" cuya zona de los juncales está siendo removido y tapados.

Los Humedales de Chocalla, ubicados en el distrito de Asia, en la provincia de Cañete, están siendo amenazados por proyectos de desarrollo urbanístico, los cuales ponen en peligro a la biodiversidad del lugar.

Así lo dio a conocer Luis Arias, agricultor y regante de Chocalla, quien denunció que una empresa inmobiliaria busca secar el referido humedal por "intereses propios", debido a las edificaciones que vienen realizando en el lugar.

"Ellos quieren secar el humedal, no quieren que vaya ni una gota de agua. ¿Qué es lo que han hecho? Han cerrado el dren colector Bujama para que no vaya agua a esa zona y con esto nos están restringiendo a los agricultores. Nos está causando un gran daño", indicó en una entrevista para Ampliación de Noticias.

"Detrás de todo esto está la inmobiliaria, la constructora La Venturosa, que es la que está desarrollando este proyecto inmobiliario en dos etapas. Su único interés es que no haya agua. Ya no tenemos canal de riego y no tenemos canal de desagüe", agregó.

"Cómo es posible que el Poder Judicial diga que se suspende los efectos del inventario de infraestructura hidráulica de la comisión Bujama en el sector Pampa Dolores. Han cuestionado nuestro inventario donde se registra que en el canal del dren colector Bujama corre por la parcela nueve y en papeles prácticamente han anulado el dren", sostuvo Arias.

"El Poder Judicial ha dicho que se quede sin efecto lo que contempla nuestro inventario y a nosotros nunca nos comunicaron que se estaba cuestionando nuestro inventario de infraestructura hidráulica. Esto es un mal precedente para todas las organizaciones de usuarios de agua del Perú porque mañana más tarde cualquier persona puede ir al Poder Judicial y pedir la nulidad de un inventario de infraestructura de riesgo y simplemente en papeles adueñarse de un bien público asociado al agua que es que son los canales, las lagunas y los ríos", afirmó.





"Ponen en riesgo a las zonas urbanas"

En tanto, Mary Ann Pool, defensora del Humedal de Chocalla, indicó que estos "son ecosistemas muy frágiles en la costa peruana" protegidos por el Ministerio del Ambiente y que "tienen un área de tres hectáreas y media", cuya zona de los juncales está siendo removido y tapado.

Asimismo, sostuvo que "hay 57 especies de aves que alberga este humedal costero y es una de las fuentes de agua más importantes que hoy día tiene el planeta: el agua dulce".

Por otro lado, afirmó que al haber desviado arbitrariamente el dren colector Bujama, "lo han pasado por vías públicas llegando a una zona urbana que va a impactar en las viviendas".

"Al romper esta infraestructura hidráulica, además del daño al ecosistema, están poniendo en serio riesgo toda la zona urbana. O sea, ahorita las inundaciones se están dando en zonas de viviendas con el riesgo del dengue, con el Niño Costero Global ad portas y las autoridades no hacen nada. El dren colector Bujama atiende a 800 agricultores o sea están vulnerando el derecho de 800 agricultores que no les permiten regar porque no tienen por dónde desaguar", mencionó.