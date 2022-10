Denuncian que vehículo del Inabif era utilizado para descargar artículos de limpieza en una casa particular

Los propios de Pueblo Libre denunciaron este irregular suceso que involucra a funcionarios del Ministerio de la Mujer | Fuente: RPP

Unos vecinos del distrito de Pueblo Libre denunciaron este viernes que una camioneta blanca, que pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y con el logo del Inabif, es usado desde hace quince días para traer artículos de limpieza e higiene personal hasta una vivienda particular ubicado en la calle Jorge Chávez 147, que no tendría ninguna relación con dicho portafolio.

Los mismos vecinos tomaron fotos y videos donde se observa cómo un hombre, vestido con una casaca que tenía el Ministerio de la Mujer, descargaba los productos en la mencionada casa. Cuando se dieron cuenta que eran grabados, dejaron algunas cajas en la tolva del vehículo y cerraron la puerta del domicilio sin ninguna explicación.

RPP pudo conocer que el propio Ministerio de la Mujer les confirmó que la vivienda no forma parte de un almacén oficial del Inabif y por ello abrirán una investigación preliminar, además de separar a los funcionarios.

"Se ha dispuesto iniciar una investigación administrativa sumaria al interior de la institución y se procederá a separar de sus funciones al personal involucrado mientras se determinen sus presuntas responsabilidades y posibles sanciones que pudieran corresponder", se lee en un comunicado emitido por el MIMP cerca de la medianoche.

Padre pide ayuda para conseguir silla de ruedas

El padre de familia, Angel Huilcahuamán, solicitó ayuda a través del Rotafono de RPP para que su hijo Jack reciba una silla de ruedas y pañales. Además, pidió el apoyo por parte del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), institución adscrita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

El menor de edad padece de espina bífica y cuenta con el carné amarillo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), se encuentra en rehabilitación tras varias operaciones en Cusco y en el Hospital del Niño en Lima.

"A raíz de la COVID-19, yo perdí todas mis pertenencias por una deuda de alquiler, mi hijo y yo nos quedamos en la calle, entonces no pude cubrir todos los gastos, ahora necesita una silla de ruedas y pañales. Le puse prendas y mantas limpias y le di infección urinaria, por eso me han pedido que use pañales. Por su diagnóstico tiene incontinencia urinaria y a veces retiene la orina, los niños que tienen espina bífida les da mucho infección urinaria", relató.