Incendio consumió una galería en VMT: vecinos creen que el fuego fue provocado

El fuego consumió la tienda y predios aledaños. | Fuente: RPP / Mariano Calvera

Un incendio consumió esta madrugada una galería comercial, ubicada en la primera cuadra del jirón Rímac, en Villa María del Triunfo (VMT).

Hasta nueve unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, que inició poco después de las 3:00 a.m.

El fuego, que fue controlado horas después, consumió varias tiendas y un predio aledaño, donde vivía la señora Vanessa Córdova.

Según TV Perú, el incendio afectó hasta a 30 puestos de la galería.

¿Incendio provocado?

En diálogo con RPP Noticias, Vanessa Córdova aseguró haber escuchado una explosión antes de que se desate el incendio, por lo que sospecha que este fue provocado.

Según indicó, esta es la segunda vez que se produce un incendio en esta galería, pero en esta oportunidad el fuego alcanzó también su vivienda, ubicada en el tercer piso de la edificación.

“Vivía en el tercer piso y he perdido todo. Así como me ve, así me encuentro”, manifestó.



