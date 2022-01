Alcalde Jorge Muñoz. | Fuente: Munilima

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, realizó un balance de su gestión que concluye este 2022. Asimismo, se pronunció sobre las primeras encuestas de preferencias para las elecciones municipales y regionales de este año. En esa línea, invitó a los precandidatos a conocer la gestión del municipio.

“Todos los candidatos son bienvenidos, los invito a que cualquier cosa que quieran conocer, saber, ver, informarse, las puertas del municipio están abiertas”, dijo.

“[El informe] lo voy a entregar a todos los candidatos para que tengan esa visión generosa de construir sobre lo construido. Nosotros entramos a tomar todo lo que estaba en desarrollo para poder concluir lo que estaba en desarrollo. Entonces, lo mismo le pediría yo a los que vengan después. Hay que ser generosos, no hay que pensar en uno, sino en la ciudad”, añadió.

En otro momento, el alcalde respondió por lo hallado por la Contraloría respecto a una designación irregular de Juan Carlos Marcelo Ampuero Trabuco en el cargo de gerente general del Patronato del Parque de las Leyendas, al no contar con los requisitos establecidos.

“A mí me traen una resolución para firmar, y que cuenta con vistos bueno en lo legal, de la subgerencia. En los documentos se me dice que cumple con los requisitos de ley. Es un ex almirante, con experiencia en zoológicos, eso está en su legajo. Eso será lo que tendrán que explicar los funcionarios pertinentes”, dijo.

Sobre la situación del comercio desbordado en Mesa Redonda, el alcalde dijo que seguirán interviniendo en las galerías que no cumplan con las normas. “No queremos situaciones donde la informalidad ponga en riesgo a los ciudadanos”, dijo.

Manifestó que la coordinación que ha habido con la Policía Nacional ha permitido capturas de diez presuntos delincuentes que cobraban cupos por la ocupación de la vía pública. “Cinco tienen prisión preventiva, es la primera vez que a un cobrador de cupos en Mesa Redonda se da una prisión preventiva”, dijo.



