Otra joven denuncia a Joshua Huamán Jerez por agredirla con un bate de béisbol

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Otra mujer ha denunciado haber sido víctima también de Joshua Huamán Jerez, el asesino de la enfermera Kimberlit Tapia, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en Cieneguilla.

La joven declaró ante la Policía Nacional que el sujeto la agredió con un bate de beisbol cuando él la visitó en su domicilio en el 2022. Según señaló, el tipo le tapó los ojos con una cinta adhesiva para supuestamente darle una sorpresa y tras ello la golpeó en la cabeza.

"Cuando voy a quitarme la cinta porque estaba demasiado incómoda siento el golpe en la sien de la parte izquierda de mi cabeza. Yo me caigo en mi cama, pero me levanto al toque, me quito la cinta en su totalidad y lo veo a él parado con un bate de béisbol en sus manos", señaló la mujer, cuya identidad se mantuvo en reserva.

Confesó haber asesinado a enfermera

Joshua Huamán Jerez confesó haber asesinado a Kimberlit Tapia Ortiz, la enfermera desaparecida del Hospital de Chancay y cuyos restos fueron hallados calcinados cerca al condominio Bahía, en el distrito de Cieneguilla, provincia de Lima, el pasado 17 de septiembre, informó Ricardo Espinoza, jefe de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El coronel PNP indicó que, según los especialistas en psicología criminal de la Policía Nacional, Huamán Jerez es una persona “narcisista, antisocial, calculadora, que no tiene ningún sentimiento de culpa y quiere ejercer el control”.

Ricardo Espinoza precisó que agentes policiales encontraron a otra mujer agraviada que en 2022 sufrió un ataque por parte de Joshua Huamán, quien también la había citado en una vivienda en Cieneguilla. Ella logró salir con la vida. A ojos de los efectivos policiales, aquello evidencia las características de un asesino en serie.

Su desaparición

Los familiares de la enfermera del Hospital de Chancay, Kimberlit Maricielo Tapia Ortiz, se comunicaron con el Rotafono de RPP y reportaron su desaparición desde el sábado 7 de septiembre. La última comunicación de la joven con su madre fue ese día, a las 9:00 de la noche.

La joven, de 28 años, vivía sola en una habitación de la calle María Verdeli 195, ubicada en la urbanización San Francisco, en Chancay. A diez días de denunciarse su desaparición, el padre de la enfermera, Miguel Ángel Tapia Ramos, y el personal médico del Hospital de Chancay protestaron el frontis de este nosocomio para exigir a las autoridades redoblar las labores de búsqueda de Kimberlit.