Joven que ingresó a la Universidad San Marcos podrá matricularse tras exponer su caso en RPP

La joven Grazia Azucena Chilca Zicha logró obtener sus certificados de secundaria del colegio donde estudió en Chilca y podrá presentarlos para lograr su vacante en la carrera de Contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, luego de que RPP expusiera su caso.

La menor postuló al último examen de admisión a la UNMSM y logró ingresar; sin embargo, su vacante corría riesgo por un trámite en el colegio Roxanita Castro Witting donde estudió el segundo y tercer año de secundaria.

En declaraciones a RPP, su padre José Chilca, indicó que este centro educativo tuvo un problema en registrar el segundo año de secundaria en el sistema del Ministerio de Educación, por lo que no aparece y no se puede emitir un certificado.

Este documento es requisito para que sustente sus estudios secundarios ante la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene plazos establecidos para que se presenten todos los documentos y así asegurar la vacante de la joven.

Trámite fue resuelto

Sin embargo, tras exponer este caso en RPP, el padre de la menor dijo que una funcionaria de la Dirección Regional de Educación Lima Metropolitana se comunicó con él y logró resolver el asunto.

"Gracias a RPP en la entrevista que tuve en la mañana ayudó para agilizar los trámites. Alrededor de las 10 de la mañana se comunicó conmigo la señorita Karen Gómez, especialista legal de la OCI de la DRELM se comunicó conmigo para informarme que se estaba corrigiendo el certificado de mi hija y que saldría hoy mismo", dijo.

"A las 11 de la mañana la señorita me envió los certificados al correo los certificados corregidos y subidos correctamente a la página del MINEDU, después de eso me indicó que tenía que ir a recoger al colegio el certificado físico e inmediatamente fuimos a la universidad, pero no llegamos por la distancia a tiempo, entonces mañana voy a llevar a mi hija con su certificado para que la San Marcos pueda concluir con el trámite de la constancia, añadió en Conexión de RPP.