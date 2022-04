"Por deficiencias en seguridad": MML cierra vía alterna que fue habilitada en av. Separadora Industrial para evitar pago de peaje

Vía libre alterna en la avenida Separadora Industrial habilitada en marzo por la Municipalidad de La Molina | Fuente: Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aclaró este martes que debido a "deficiencias en materia de seguridad" se cerró la vía alterna "antitécnicamente construida" en la zona colindante al peaje de la avenida Separadora Industrial y el colegio FAP José Abelardo Quiñones, en el distrito de La Molina.



A través de un comunicado, precisó que el cierre de la mencionada vía se efectuó en mérito del informe de la Gerencia de Movilidad Urbana de la MML.

"En el que concluye que las características físicas y de operación del carril de circulación vehicular, ubicado a la altura de las casetas de peaje en la av. Separadora Industrial, presenta deficiencias en materia de seguridad vial que pueden generar situaciones de riesgo para los flujos peatonales y vehiculares", precisó.

Colocan muretes en la vía

Asimismo, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó que emitió una medida provisional de paralización en marco del procedimiento administrativo sancionador seguido contra la Municipalidad Distrital de La Molina por "ocupación inadecuada del área del Sistema Vial Metropolitano".

"Ante esta situación y en cumplimiento a la disposición del Cuerpo de Vigilancia Metropolitano, se dispuso la paralización del tránsito vehicular en dicho punto de la ciudad, procediendo a la colocación de muretes de concreto en la vía", afirmó.

Además, la comuna recordó que existe una medida emitida el pasado 13 de abril por el Tribunal Arbitral, a cargo del segundo arbitraje internacional seguido por la MML en contra de la empresa Línea Amarilla SAC (hoy Lima Expresa), la cual ordena que la comuna capitalina adopte las acciones que estén dentro de su competencia para evitar que esta vía se continúe utilizando.



La Molina retira muretes

Sin embargo, horas después la Municipalidad de La Molina retiró los bloques de cemento en la citada vía. A través del Twitter, indicó que la medida restaura el derecho a una vía auxiliar libre para el pase de autos debido a que "este caso aún está judicializado".

El 17 de marzo de este año la municipalidad de La Molina inauguró una vía libre alterna en la avenida Separadora Industrial, para que los conductores que circulan por esa zona eviten pagar el peaje en la caseta habilitada en esa arteria por la empresa Lima Expresa.

Según el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, "miles de transportistas, taxistas y demás conductores" tenían la opción de utilizar la vía gratuita habilitada y dejar de pagar más de 6 soles, por solo un tramo de 600 metros.

